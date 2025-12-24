Hà Nội

Bí mật tộc người Sámi mưu sinh giữa vùng băng giá Bắc Âu

Kho tri thức

Tộc người Sámi là cộng đồng bản địa lâu đời Bắc Âu, gắn liền với vùng Bắc Cực và truyền thống chăn nuôi tuần lộc.

T.B (tổng hợp)
Là cư dân bản địa của vùng Bắc Âu. Người Sámi sinh sống trải rộng qua Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và bán đảo Kola của Nga. Ảnh: Pinterest.
Văn hóa gắn bó chặt chẽ với tuần lộc. Tuần lộc giữ vai trò trung tâm trong kinh tế, tín ngưỡng và đời sống thường nhật của người Sámi. Ảnh: Pinterest.
Có nhiều ngôn ngữ Sámi khác nhau. Ngôn ngữ Sámi thuộc hệ Ural, gồm nhiều nhánh, trong đó một số đang bị đe dọa mai một. Ảnh: Pinterest.
Trang phục truyền thống gákti rất đặc trưng. Gákti với màu sắc rực rỡ và hoa văn riêng giúp nhận diện vùng miền và gia đình trong cộng đồng Sámi. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật hát joik độc đáo. Joik không chỉ là bài hát mà là cách “khắc họa” con người, động vật hoặc cảnh vật bằng âm thanh của người Sámi. Ảnh: Pinterest.
Lịch truyền thống dựa trên tự nhiên. Người Sámi chia năm thành nhiều mùa nhỏ, phản ánh sát chu kỳ tự nhiên vùng Bắc Cực. Ảnh: Pinterest.
Từng chịu nhiều chính sách đồng hóa. Trong nhiều thế kỷ, người Sámi bị hạn chế ngôn ngữ và lối sống, ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa truyền thống. Ảnh: Pinterest.
Ngày nay đang phục hồi bản sắc văn hóa. Các phong trào bảo tồn giúp văn hóa người Sámi khẳng định quyền lợi và gìn giữ truyền thống của mình. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
