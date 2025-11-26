Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Bóng hồng container' lái xe tải chở 45 tấn nhu yếu phẩm vào vùng lũ

Cộng đồng trẻ

'Bóng hồng container' lái xe tải chở 45 tấn nhu yếu phẩm vào vùng lũ

Ngô Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1999) đã dùng chính chiếc xe tải của mình để chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm, tiến đến vùng lũ, tiếp sức cho đồng bào miền Trung.

Trầm Phương
Ngô Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1999, quê Thái Nguyên) là cái tên đã trở nên quen thuộc với cộng đồng mạng và giới lái xe tải, được trìu mến gọi là "Bóng hồng container" hay "mỹ nữ lái xe tải". (Ảnh: FBNV)
Ngô Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1999, quê Thái Nguyên) là cái tên đã trở nên quen thuộc với cộng đồng mạng và giới lái xe tải, được trìu mến gọi là "Bóng hồng container" hay "mỹ nữ lái xe tải". (Ảnh: FBNV)
Trong bối cảnh đồng bào miền Trung đang phải oằn mình đối phó với những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Mỹ Hạnh đã gác lại công việc cá nhân, thực hiện chuyến đi đặc biệt đầy ý nghĩa, đó là lái xe tải chở 45 tấn nhu yếu phẩm vào vùng lũ Đắk Lắk. (Ảnh: FBNV)
Trong bối cảnh đồng bào miền Trung đang phải oằn mình đối phó với những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Mỹ Hạnh đã gác lại công việc cá nhân, thực hiện chuyến đi đặc biệt đầy ý nghĩa, đó là lái xe tải chở 45 tấn nhu yếu phẩm vào vùng lũ Đắk Lắk. (Ảnh: FBNV)
Được biết, chuyến xe của Mỹ Hạnh chở tổng cộng 45 tấn hàng, bao gồm hơn 40 tấn gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác. (Ảnh: FBNV)
Được biết, chuyến xe của Mỹ Hạnh chở tổng cộng 45 tấn hàng, bao gồm hơn 40 tấn gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác. (Ảnh: FBNV)
Từ Thái Nguyên, Mỹ Hạnh cùng chồng thay nhau lái chiếc xe vượt hàng nghìn kilomet, xuyên đêm để kịp thời mang hàng cứu trợ đến với bà con. (Ảnh: FBNV)
Từ Thái Nguyên, Mỹ Hạnh cùng chồng thay nhau lái chiếc xe vượt hàng nghìn kilomet, xuyên đêm để kịp thời mang hàng cứu trợ đến với bà con. (Ảnh: FBNV)
Công việc lái xe tải đường dài vốn đã vất vả, đòi hỏi sự bền bỉ về thể chất và tinh thần, đặc biệt với một cô gái có vóc dáng nhỏ bé như Mỹ Hạnh. (Ảnh: FBNV)
Công việc lái xe tải đường dài vốn đã vất vả, đòi hỏi sự bền bỉ về thể chất và tinh thần, đặc biệt với một cô gái có vóc dáng nhỏ bé như Mỹ Hạnh. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, tinh thần tương thân tương ái với cộng đồng đã giúp cô gái trẻ này vượt qua mọi khó khăn. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, tinh thần tương thân tương ái với cộng đồng đã giúp cô gái trẻ này vượt qua mọi khó khăn. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, Mỹ Hạnh thường xuyên cập nhật hình ảnh trên chặng đường của mình, nhận về nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)
Trên trang cá nhân, Mỹ Hạnh thường xuyên cập nhật hình ảnh trên chặng đường của mình, nhận về nhiều lời động viên từ cộng đồng mạng. (Ảnh: FBNV)
Đây không phải là lần đầu tiên cô tham gia cứu trợ. Trước đó, sau bão Yagi năm 2024, Mỹ Hạnh cũng đã chở hơn 10 tấn hàng hóa cứu trợ bà con Lào Cai. (Ảnh: FBNV)
Đây không phải là lần đầu tiên cô tham gia cứu trợ. Trước đó, sau bão Yagi năm 2024, Mỹ Hạnh cũng đã chở hơn 10 tấn hàng hóa cứu trợ bà con Lào Cai. (Ảnh: FBNV)
Ngô Thị Mỹ Hạnh từng nổi tiếng nhanh chóng với các clip chia sẻ về chuyện vui buồn nghề lái xe tải. Gắn bó với vô lăng xe tải hạng nặng đã năm, cô gái trẻ với vóc dáng nhỏ nhắn, cân nặng chỉ khoảng 40kg, nhưng lại có thể điều khiển thuần thục chiếc xe tải 30 tấn, chinh phục những cung đường dài. (Ảnh: FBNV)
Ngô Thị Mỹ Hạnh từng nổi tiếng nhanh chóng với các clip chia sẻ về chuyện vui buồn nghề lái xe tải. Gắn bó với vô lăng xe tải hạng nặng đã năm, cô gái trẻ với vóc dáng nhỏ nhắn, cân nặng chỉ khoảng 40kg, nhưng lại có thể điều khiển thuần thục chiếc xe tải 30 tấn, chinh phục những cung đường dài. (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#ngô thị Mỹ Hạnh #cứu trợ #xe tải #đồng bào miền Trung #từ thiện #lũ lụt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT