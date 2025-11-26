'Bóng hồng container' lái xe tải chở 45 tấn nhu yếu phẩm vào vùng lũ

Ngô Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1999) đã dùng chính chiếc xe tải của mình để chở hàng chục tấn nhu yếu phẩm, tiến đến vùng lũ, tiếp sức cho đồng bào miền Trung.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Diễn viên Nhã Phương vừa chia sẻ lý do vì sao nhập viện cấp cứu cách đây không lâu và ngày nào cũng đi gặp bác sĩ.
BMW vừa chính thức trình làng phiên bản đặc biệt Z4 Final Edition tại thị trường Mỹ, đánh dấu chương cuối cho mẫu xe thể thao mui trần hai cửa Z4 thế hệ thứ 3.
Trung tâm nuôi, bảo tồn các loài rắn tại phường Việt Hưng (Hà Nội) đang trong giai đoạn gấp rút hoàn thiện.
Tim Cook có thể rời ghế CEO Apple vào 2026, mở ra câu hỏi lớn về chiến lược AI và tương lai iPhone.
Mùa đông vừa gõ cửa, Tiktoker Quỳnh Như đã 'chiêu đãi' người hâm mộ bộ ảnh trượt tuyết đầy ấn tượng.
Cung điện Potala là biểu tượng thiêng liêng của Tây Tạng, không chỉ ấn tượng bởi quy mô mà còn bởi lịch sử và giá trị văn hóa đặc biệt.
Các nhà khoa học phát hiện loài dương xỉ Blechnum orientale sở hữu khả năng "đặc biệt" là có thể hấp thụ và lưu trữ các nguyên tố đất hiếm.
NSƯT Kim Tuyến được khen 'đẹp bất biến' khi tham gia một buổi phỏng vấn. Ca sĩ Lệ Quyên lên đồ gợi cảm đi tập pickleball ở Mỹ.
Không chỉ cửa hàng thời trang, nhiều siêu thị điện máy cũng triển khai các chương trình khuyến mãi hấp dẫn giảm giá tới 70- 80% trong dịp Black Friday.
Mới đây, MC Mai Ngọc khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khi khoe trọn vóc dáng đáng mơ ước sau sinh với vòng eo săn chắc, lộ rõ cơ bụng số 11.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 27/11, Xử Nữ tài lộc khá hơn, có cơ hội đổi vận, trở nên phú quý. Bọ Cạp cẩn thận rắc rối trong công việc.
Tại triển lãm ôtô Quảng Châu 2025, Toyota tiếp tục thu hút sự chú ý khi mang đến mẫu sedan điện bZ7 – từng xuất hiện tại Auto Shanghai hồi tháng 4 năm nay.
Bằng cách tái cấu trúc nội thất thông qua một hệ thống các tầng sàn đa dạng, ngôi nhà tạo ra sự chuyển tiếp nhiều lớp giữa các không gian chức năng.
Ca nương Kiều Anh gây chú ý với đầm hở lưng trần và túi hiệu hơn nửa tỷ đồng. Đằng sau vẻ ngoài sang trọng ấy là cuộc hôn nhân viên mãn ai cũng ngưỡng mộ.
Từ hạt tam giác mạch giản dị, người Hà Giang làm nên chiếc bánh nướng gần nửa cân thơm bùi, mềm xốp, trở thành đặc sản níu chân du khách mỗi mùa cao nguyên đá.
Microsoft chỉ ra 7 công việc có nguy cơ cao bị AI thay thế trong năm 2026, từ phiên dịch đến chăm sóc khách hàng.
Khám phá ngôi mộ cổ 5.000 năm với cặp đôi chôn cạnh nhau, trang sức vàng và ngựa, mở ra góc nhìn mới về nền văn hóa Begazi-Dandibay.
Cuối tháng 11 vận khí xoay chuyển tích cực giúp bốn con giáp thăng hạng tài chính. Tháng 12 là thời điểm họ bứt phá mạnh, tiền bạc đổ về không đếm xuể.
Kyiv thừa nhận nhóm 2.000 quân của Quân đội Ukraine đã bị bao vây ở Myrnohrad, tuy nhiên họ chưa từ bỏ hy vọng khi quyết tâm phá vây.
Omoda O4 sẽ được định vị trong phân khúc SUV cỡ C- khi ra mắt tại thị trường Việt Nam. Xe có 4 biến thể bao gồm máy xăng, hybrid, hybrid cắm sạc và thuần điện.