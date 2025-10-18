Hà Nội

Bom tấn Destiny 2 chạm đáy lịch sử, số người chơi sụt kỷ lục

Số hóa

Bom tấn Destiny 2 chạm đáy lịch sử, số người chơi sụt kỷ lục

Sau hơn 7 năm hoạt động, Destiny 2 đang trải qua giai đoạn tăm tối nhất khi lượng người chơi giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục.

Thiên Trang (TH)
Destiny 2, tựa game bắn súng trực tuyến từng được xem là “ông vua live-service” đang rơi vào giai đoạn khó khăn chưa từng có.
Theo SteamCharts, ngày 6/10/2025 đánh dấu mức người chơi thấp nhất trong lịch sử của trò chơi với chỉ 16.067 người hoạt động trong 24 giờ.
Thậm chí, có thời điểm số người chơi đồng thời tụt xuống còn 2.323, con số khiến cộng đồng không khỏi tiếc nuối cho một huyền thoại.
Trong khi đó, bản di động Destiny Rising lại đang bùng nổ mạnh mẽ với nội dung mới liên tục và chiến dịch quảng bá rầm rộ từ NetEase.
Kể từ sau bản mở rộng The Final Shape vào đầu năm 2024, sức hút của Destiny 2 ngày càng giảm, dù Edge of Fate được kỳ vọng vực dậy thương hiệu.
Tuy nhiên, bản mở rộng này chỉ đạt 98.211 người chơi, kém xa kỷ lục hơn 314.000 của phiên bản trước.
Bungie đã nỗ lực cải tổ hệ thống live-service nhưng phần lớn thay đổi lại khiến cộng đồng game thủ thêm thất vọng.
Tia hy vọng cuối cùng có thể đến vào ngày 2/12 tới, khi bản mở rộng Renegades ra mắt, được kỳ vọng là “phép thử sống còn” cho Destiny 2.
Thiên Trang (TH)
#Destiny 2 #người chơi giảm #game bắn súng #bungie #game online #lịch sử game

