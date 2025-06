Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng sản phẩm An vị Mộc Linh

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đưa ra khuyến cáo, người dân không sử dụng thực phẩm chức năng An vị Mộc Linh của Công ty Dược mỹ phẩm A-M.

Ngày 27/6, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin về kết quả kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm công bố và phân phối thực phẩm bảo vệ sức khỏe An vị Mộc Linh.

Trước đó, ngày 22/4/2025, Đoàn kiểm tra đột xuất của Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M (địa chỉ trụ sở tại số 54A ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội). Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M là thương nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An vị Mộc Linh tại Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 6160/2021/ĐKSP ngày 06/07/2021). Sản phẩm được sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Bảo Nguyên (Khu công nghiệp Đồng Văn I, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam).

Một sản phẩm mang tên An Vị Mộc Linh được vứt trên vỉa hè. Ảnh: Quỳnh Mai.

Tại thời điểm kiểm tra không thấy bảng hiệu công ty, không thấy trưng bày sản phẩm và không có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ này. Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với Sở Tài chính thành phố Hà Nội để kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm nói trên.

Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Vị Mộc Linh vứt đổ đống ở vỉa hè đường Nguyễn Lân (Hà Nội)/Ảnh congly.vn.

Theo dữ liệu tra cứu, Công ty TNHH Phát triển Thương mại Dược mỹ phẩm A-M được cấp phép hoạt động từ ngày 24/5/2021, người đại diện pháp luật là ông Khiếu Văn Thụ. Ngành nghề chính của công ty là bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn thiết bị khai khoáng, xây dựng; Thiết bị điện và vật tư điện.