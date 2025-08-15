Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bộ Y tế cảnh báo văn bản giả mạo liên quan chức năng của trạm y tế

Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện các văn bản giả mạo trên mạng xã hội, liên quan tới chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường.

Theo BT/TTXVN

Chiều 15/8, Bộ Y tế cho biết, thời gian gần đây, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện văn bản số 2830/2025/TT-BYT, ghi ngày 10/8/2025, do Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương ký ban hành, với tiêu đề "Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Trạm Y tế xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận cũ). Ảnh tư liệu - minh họa: Công Thử/TTXVN
Trạm Y tế xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận cũ). Ảnh tư liệu - minh họa: Công Thử/TTXVN

Qua rà soát, Bộ Y tế khẳng định không có văn bản nào như trên trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ.

"Đây là văn bản giả mạo, sử dụng trái phép hình thức, chữ ký và con dấu nhằm phát tán thông tin sai sự thật. Hành vi này vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan quản lý nhà nước và có thể làm phát sinh những tác động tiêu cực đối với hoạt động của ngành y tế", văn bản Bộ Y tế nêu rõ.

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân chỉ sử dụng, trích dẫn văn bản chính thức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Trường hợp phát hiện văn bản có dấu hiệu bất thường, cần kịp thời liên hệ với Bộ Y tế hoặc báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý, đồng thời tránh chia sẻ, lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng.

Hiện, Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi giả mạo này theo quy định của pháp luật.

baotintuc.vn
Link bài gốc Copy link
https://baotintuc.vn/phan-hoi-phan-bien/canh-bao-ve-van-ban-gia-mao-lien-quan-chuc-nang-nhiem-vu-cua-tram-y-te-xa-phuong-20250815183800724.htm
#văn bản giả mạo Trạm y tế xã phường #cảnh báo thông tin sai sự thật y tế #bộ y tế cảnh báo tin giả #văn bản quy phạm pháp luật y tế #giả mạo chữ ký #con dấu Bộ Y tế

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bộ Y tế khuyến cáo khẩn biện pháp giám sát, phòng chống bệnh Chikungunya

Bộ Y tế vừa có khuyến cáo khẩn, chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường giám sát, phòng chống dịch bệnh Chikungunya, khi dịch bệnh này gia tăng tại nhiều nước.

Ngày 10/8, Bộ Y tế cho biết hiện nay, dịch bệnh Chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt tại Trung Quốc. Điều này làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh.

Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên theo Bộ Y tế do muỗi Aedes (véc tơ truyền bệnh) đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh Chikungunya xâm nhập.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhiều địa phương ghi nhận nhiễm liên cầu lợn ở người, cách phòng tránh

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai phòng, chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người.

Ngày 8/8, Bộ Y tế cho biết, Cục Phòng bệnh vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Tăng cường công tác phòng, chống bệnh liên cầu lợn sang người.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, hiện nay một số địa phương đã ghi nhận trường hợp nhiễm cầu lợn ở người, trong đó số ca nhiễm gia tăng tại thành phố Huế, tỉnh Hưng Yên.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, tiêu huỷ lô dược liệu Bạch thược vi phạm chất lượng

Lô dược liệu Bạch thược của Hợp tác xã dược liệu Ninh Hiệp không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tro toàn phần, vi phạm mức độ 2.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn số 1122/ YDCT- QLHN ngày 1/9/2025 về việc xử lý vi phạm chất lượng đối với dược liệu Bạch thược.

Căn cứ Báo cáo số 867/VKNT-KHTH ngày 25/7/2025 và Phiếu kiểm nghiệm số 0115/VKN-KT2025 của Viện kiểm nghiệm thuốc TP HCM về việc lấy mẫu dược liệu Bạch thược (không có số lô, ngày sản xuất, hạn dùng, số đăng ký), Cơ sở nhập khẩu, phân phối: Hợp tác xã dược liệu Ninh Hiệp (địa chỉ: thôn 8, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội nay là thôn 8, xã Phù Đổng, TP Hà Nội).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.