Sống Khỏe

Nhiều địa phương ghi nhận nhiễm liên cầu lợn ở người, cách phòng tránh

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai phòng, chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người.

Thúy Nga

Ngày 8/8, Bộ Y tế cho biết, Cục Phòng bệnh vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Tăng cường công tác phòng, chống bệnh liên cầu lợn sang người.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, hiện nay một số địa phương đã ghi nhận trường hợp nhiễm cầu lợn ở người, trong đó số ca nhiễm gia tăng tại thành phố Huế, tỉnh Hưng Yên.

Cục Phòng bệnh cho biết, bệnh liên cầu lợn do Streptococcus suis (S.suis) gây nên là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Người bệnh thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh.

lien-cau-lon.jpg
Ăn tiết canh dễ mắc liên cầu khuẩn lợn.

Streptococcus suis được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới, những nơi chăn nuôi lợn. Tỷ lệ mang S.suis không triệu chứng trong một đàn lợn khoảng 60%-100%. Vi khuẩn S.suis thường cư trú ở đường hô hấp trên, đặc biệt là ở mũi, ở đường tiêu hoá và sinh dục của lợn.

Hiện, có 2 týp liên cầu lợn. Týp I hay gây dịch bệnh lẻ tẻ ở các đàn lợn dưới 8 tuần tuổi. Týp II gây bệnh ở nhiều lứa tuổi khác nhau của lợn nhưng thường gây bệnh ở lợn thịt với các dấu hiệu viêm màng não, viêm nội tâm mạc, viêm phổi, bại huyết, bệnh đường tiêu hóa, viêm khớp, xuất huyết ở da, gây sảy thai và chết đột tử ở lợn. S.suis týp II thường gây bệnh cho người.

Để chủ động phòng, chống lây nhiễm bệnh liên cầu lợn sang người, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai các nội dung như sau:

Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm liên cầu lợn ở người, triển khai ngay các biện pháp xử lý ổ dịch; các cơ sở khám chữa bệnh đặc biệt chú ý những trường hợp người bệnh có triệu chứng nghi nhiễm liên cầu lợn, khai thác tiền sử dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm điều trị bệnh nhân kịp thời để tránh tử vong và thông báo cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật để điều tra, xử lý ổ dịch.

lien-cau-khuan-lon-2.jpg
Liên cầu khuẩn lợn - Ảnh minh họa nguồn Internet

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y trong việc giám sát phát hiện các dịch bệnh trên đàn lợn, nhất là các dịch bệnh thuận lợi cho liên cầu lợn bùng phát như dịch bệnh tai xanh, kịp thời chia sẻ thông tin để có những biện pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm sang người; Hướng dẫn người chăn nuôi, tiếp xúc, giết mổ, buôn bán gia súc áp dụng các biện pháp bảo hộ lao động như đeo găng tay, khẩu trang.

Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tới các hộ gia đình về các biện pháp phòng lây nhiễm liên cầu lợn sang người và phối hợp với ngành y tế, ngành chăn nuôi - thú y triển khai các, biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định.

Sẵn sàng vật tư, hóa chất, phương tiện bảo đảm triển khai các biện pháp giám sát và xử lý ổ dịch; Tổ chức tập huấn các hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật trong giám sát, chẩn đoán và điều trị bệnh liên cầu lợn để củng cố năng lực cho cán bộ chuyên trách.

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hà Nội ghi nhận ca tử vong đầu tiên do liên cầu khuẩn lợn

Người đàn ông 53 tuổi, trú tại xã Ô Diên (Hà Nội), tử vong sau khi mắc liên cầu khuẩn lợn. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do bệnh này tại Hà Nội năm 2025.

Trong khoảng 2 tuần đầu tháng 7, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 3 trường hợp nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn, đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến việc ăn tiết canh tại xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra một người đàn ông 53 tuổi, trú tại xã Ô Diên (Hà Nội), vừa tử vong sau khi mắc liên cầu khuẩn lợn. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do căn bệnh này tại Hà Nội trong năm 2025.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, bệnh nhân khởi phát bệnh từ ngày 16/7 với triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi. Ngày 21/7, người bệnh nhập Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng trong tình trạng sốt 39 độ C, đau đầu, nổi ban tím ở mặt, tai, bụng, ngực, huyết áp tụt còn 80/50 mmHg. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nghi ngờ do liên cầu khuẩn lợn và được chuyển đến Trung tâm Cấp cứu A9 của Bệnh viện Bạch Mai.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

2 quý ông nhiễm khuẩn khuyết, viêm màng não vì ăn lòng lợn, tiết canh

Bác sĩ Nguyễn Trí Thức cho biết, có đến 30-60% người mắc bệnh viêm màng não do liên cầu khuẩn lợn bị suy giảm thính lực.

Nguy kịch chỉ vì món “khoái khẩu”

Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị hai bệnh nhân nam mắc liên cầu khuẩn lợn (Streptococcus suis) với biểu hiện viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, kèm biến chứng giảm thính lực – điếc dẫn truyền – một trong những di chứng nặng nề, thường gặp nhất và không thể hồi phục của bệnh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ngừng tim, nhiễm khuẩn huyết sau ăn lòng lợn, tiết canh

Liên cầu lợn là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra, khởi phát đột ngột, tiến triển rất nhanh, có thể tử vong trong 24 giờ.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân nam N.N.T. (63 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, cơ thể xuất hiện nhiều ban tím ở đầu, mặt, tai và tứ chi.

Theo người nhà, ba ngày trước đó, ông T. có ăn tiết canh, lòng lợn và uống rượu tại một quán quen gần nhà. Chiều hôm sau, ông bắt đầu cảm thấy khó chịu và được đưa đến cơ sở y tế gần nhà.

Xem chi tiết

