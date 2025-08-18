Bỏ ngay 9 thói quen sai lầm khi ở cữ sau sinh

Kiêng cữ đúng giúp mẹ nhanh hồi phục và có nhiều sữa cho bé, nhưng kiêng sai có thể gây hại. Cùng điểm qua những sai lầm thường gặp để điều chỉnh kịp thời.

Sau sinh, nhiều bà mẹ vẫn duy trì những quan niệm kiêng cữ truyền thống để phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, một số cách làm chưa đúng không những không giúp cơ thể nhanh khỏe mà còn gây hại lâu dài.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nằm than hoặc ở phòng kín, tránh gió tuyệt đối

Nhiều người nghĩ rằng sản phụ phải nằm than, đóng kín cửa để tránh nhiễm lạnh. Thực tế, điều này dễ khiến phòng bí bách, tăng nguy cơ ngạt thở hoặc nhiễm độc khí CO. Thay vào đó, mẹ nên ở phòng thoáng mát, tránh gió lùa trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo lưu thông không khí.

Kiêng tắm gội quá lâu

Quan niệm “ở cữ 1 tháng không tắm” khiến nhiều sản phụ khó chịu, dễ nhiễm khuẩn da, viêm tuyến mồ hôi. Mẹ hoàn toàn có thể tắm gội bằng nước ấm sau sinh vài ngày (khi sức khỏe ổn định), tắm nhanh và lau khô người ngay.

Chỉ ăn cơm nóng với thịt kho, trứng

Thực đơn đơn điệu, thiếu rau xanh và trái cây sẽ khiến mẹ dễ bị táo bón, thiếu vitamin, ảnh hưởng nguồn sữa. Sau sinh, mẹ cần ăn đa dạng: Cá, thịt nạc, rau, trái cây, ngũ cốc… để vừa phục hồi cơ thể vừa đảm bảo dinh dưỡng cho bé.

Uống ít nước để tránh són tiểu

Nhiều mẹ sợ uống nhiều nước gây són tiểu hoặc bụng to, nhưng điều này dễ dẫn đến mất nước, giảm tiết sữa. Nên uống đủ 2–2,5 lít nước/ngày, chia thành nhiều lần.

Không vận động trong thời gian dài

Việc nằm quá nhiều khiến tuần hoàn máu kém, dễ đau lưng, cứng khớp và tăng nguy cơ huyết khối tĩnh mạch. Sản phụ nên vận động nhẹ nhàng như đi lại trong phòng, tập thở sâu, tập tay chân để cơ thể nhanh hồi phục.

Kiêng quan hệ quá lâu hoặc không đúng thời điểm

Một số mẹ kiêng đến 6–12 tháng, số khác lại quan hệ quá sớm khi vết thương chưa lành. Thời điểm an toàn thường là sau 6 tuần (sinh thường) hoặc 8 tuần (sinh mổ), nhưng cần tùy vào tình trạng hồi phục của cơ thể.

Không chăm sóc răng miệng

Nhiều mẹ sợ đánh răng gây “lạnh răng” nên chỉ súc miệng bằng nước muối. Việc này dễ dẫn tới hôi miệng, viêm lợi, sâu răng. Sau sinh, nên đánh răng nhẹ nhàng bằng nước ấm 2 lần/ngày để tránh vi khuẩn phát triển.

Tránh tiếp xúc ánh sáng

Một số sản phụ kiêng ra nắng vì sợ “đen da” hay “mất sữa”. Thực tế, ánh sáng mặt trời buổi sáng giúp tổng hợp vitamin D, tốt cho xương và tâm trạng. Mẹ có thể tắm nắng nhẹ vào sáng sớm khoảng 10–15 phút.

Ngủ ngày quá nhiều, thức đêm chăm con liên tục

Việc đảo lộn đồng hồ sinh học khiến mẹ dễ rơi vào trầm cảm sau sinh, giảm sức đề kháng. Nên tranh thủ ngủ khi bé ngủ và chia ca chăm bé với người thân để giữ sức khỏe tinh thần.

Lời khuyên

Kiêng cữ sau sinh nên dựa trên kiến thức khoa học và lời khuyên từ bác sĩ. Việc áp dụng máy móc các quan niệm cũ có thể gây hại cho sức khỏe cả mẹ và bé.