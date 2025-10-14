Hà Nội

Biệt thự 1.600m2 chẳng khác khu nghỉ dưỡng của Chi Bảo và vợ kém 16 tuổi

Bất động sản

Biệt thự 1.600m2 chẳng khác khu nghỉ dưỡng của Chi Bảo và vợ kém 16 tuổi

Cả khuôn viên biệt thự của vợ chồng Chi Bảo được thiết kế sang trọng, tạo cảm giác như đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng tại một khu nghỉ dưỡng. 

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Chi Bảo tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người vợ thứ 3 là doanh nhân Lý Thùy Chang, kém anh 16 tuổi. Ảnh: FB Ly Thùy Chang
Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Chi Bảo tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người vợ thứ 3 là doanh nhân Lý Thùy Chang, kém anh 16 tuổi. Ảnh: FB Ly Thùy Chang
Vợ chồng Chi Bảo hiện sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.600m2, bao gồm cả sân vườn tại TP HCM. Ảnh: FBNV
Vợ chồng Chi Bảo hiện sống trong căn biệt thự rộng khoảng 1.600m2, bao gồm cả sân vườn tại TP HCM. Ảnh: FBNV
Biệt thự sang trọng, có hồ bơi lớn giữa trung tâm, cảnh quan tựa như một khu nghỉ dưỡng. Ảnh: FBNV
Biệt thự sang trọng, có hồ bơi lớn giữa trung tâm, cảnh quan tựa như một khu nghỉ dưỡng. Ảnh: FBNV
Không gian sống của vợ chồng Chi Bảo thường xuyên trở thành địa điểm tổ chức tiệc xa hoa quy tụ dàn sao Vbiz. Ảnh: FBNV
Không gian sống của vợ chồng Chi Bảo thường xuyên trở thành địa điểm tổ chức tiệc xa hoa quy tụ dàn sao Vbiz. Ảnh: FBNV
Biệt thự kết hợp giữa tiện nghi hiện đại và thiên nhiên trong lành. Ảnh: FBNV
Biệt thự kết hợp giữa tiện nghi hiện đại và thiên nhiên trong lành. Ảnh: FBNV
Khu vực bên hồ bơi được vợ chồng Chi Bảo tận dụng nhiều nhất, từ chụp hình, thư giãn cho đến tổ chức tiệc ngoài trời. Ảnh: Chang.TV
Khu vực bên hồ bơi được vợ chồng Chi Bảo tận dụng nhiều nhất, từ chụp hình, thư giãn cho đến tổ chức tiệc ngoài trời. Ảnh: Chang.TV
Mỗi bữa tiệc, bà xã Chi Bảo lại trang hoàng nhà cửa theo các phong cách khác nhau với nhiều hoa tươi phù hợp với chủ đề. Ảnh: FBNV
Mỗi bữa tiệc, bà xã Chi Bảo lại trang hoàng nhà cửa theo các phong cách khác nhau với nhiều hoa tươi phù hợp với chủ đề. Ảnh: FBNV
Dù diện tích không quá lớn nhưng căn phòng để đồ hiệu của Lý Thùy Chang khiến nhiều người trầm trồ bởi sự gọn gàng. Ảnh: FBNV
Dù diện tích không quá lớn nhưng căn phòng để đồ hiệu của Lý Thùy Chang khiến nhiều người trầm trồ bởi sự gọn gàng. Ảnh: FBNV
Khu bếp với tông trắng chủ đạo. Ảnh chụp màn hình
Khu bếp với tông trắng chủ đạo. Ảnh chụp màn hình
Dịp Tết, vợ chồng Chi Bảo trang hoàng căn biệt thự ngập tràn hoa tươi. Ảnh: FBNV
Dịp Tết, vợ chồng Chi Bảo trang hoàng căn biệt thự ngập tràn hoa tươi. Ảnh: FBNV
Từ ngoài sân vào trong nhà đều rực rỡ sắc hoa. Ảnh: FBNV
Từ ngoài sân vào trong nhà đều rực rỡ sắc hoa. Ảnh: FBNV
Một góc trong biệt thự của vợ chồng Chi Bảo. Ảnh: FBNV
Một góc trong biệt thự của vợ chồng Chi Bảo. Ảnh: FBNV
Hoàng Minh (tổng hợp)
