Sống Khỏe

Biến chứng đa dây thần kinh ngoại biên do đái tháo đường có nguy hiểm?

Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tàn phế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh đái tháo đường.

Thúy Nga

Đái tháo đường là bệnh mạn tính phổ biến với nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó biến chứng đa dây thần kinh ngoại biên là một trong những vấn đề thường gặp và có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người bệnh.

ThS.BS Nguyễn Thùy Dung – Khoa Nội tiết, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, tình trạng này xảy ra khi lượng đường huyết tăng cao kéo dài làm tổn thương các dây thần kinh, đặc biệt là ở chi dưới.

bien-chung-da-day-thankinh.jpg
Ảnh minh họa BVCC

Vậy triệu chứng ra sao khiến người bệnh dễ bỏ qua?

Tổn thương hay gặp nhất là chi dưới, sau đó ở chi trên và thường đối xứng 2 bên. Người bệnh có thể gặp những vấn đề như:

Tê, giảm cảm giác đau, nóng lạnh, đặc biệt ở chân. Người bệnh thường xuyên đi rớt dép, giẫm đạp vật nhọn, bị vết thương mà không hề hay biết.

Cảm giác châm chích, bỏng rát, đau buốt, kim châm, kiến bò tăng lên về đêm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, nhất là giấc ngủ.

Đau khi bước đi, thậm chí có người bệnh tăng cảm, chạm nhẹ đã đau.

Yếu cơ đi lại khó khăn, tình trạng nặng có thể gây loét chân, nhiễm trùng, biến dạng bàn chân.

bien-chung-da-day-than-kinh.jpg
Đường huyết tăng cao dễ gây biến chứng - Ảnh minh họa BVCC

Bác sĩ Dung cũng khuyến cáo người dân, nếu không được phát hiện và điều trị sớm, tổn thương thần kinh có thể tiến triển nặng, gây loét bàn chân, nhiễm trùng, thậm chí phải cắt cụt chi.

Để phòng ngừa biến chứng, người bệnh cần tuân thủ điều trị, duy trì chế độ ăn lành mạnh, hạn chế rượu bia, thuốc lá và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tàn phế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh đái tháo đường.

