Bị tên lửa Iran "xuyên thủng", Mỹ và Israel vội vàng nâng cấp David's Sling

Hệ thống phòng không David's Sling bản nâng cấp được giới thiệu có khả năng đánh chặn nâng cao chống lại các mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái.

Thiên Đăng
Mới đây, Bộ Quốc phòng Israel, phối hợp với Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) và công ty công nghiệp quốc phòng Rafael Advanced Defense Systems của Israel, đã hoàn thành các vòng thử nghiệm mới trên hệ thống phòng không David's Sling bản nâng cấp, nó được thiết kế để chống lại nhiều mối đe dọa trên không khác nhau. Ảnh: @ Defense News.
Các cuộc thử nghiệm này đã đánh giá hiệu suất của hệ thống phòng không David's Sling bản nâng cấp trong nhiều tình huống đe dọa, bao gồm tên lửa, tên lửa hành trình, máy bay không người lái và máy bay. Ảnh: @ The Times of Israel.
Cuộc thử nghiệm còn mô phỏng cả các mối đe dọa hiện tại và dự kiến trong tương lai, nhằm mục đích tăng cường khả năng phản ứng của hệ thống này trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Ảnh: @ Defense News.
Bộ Quốc phòng Israel cho biết trong một tuyên bố: "Hệ thống David's Sling đã thực hiện thành công một loạt các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật... nâng cao năng lực của hệ thống và cải thiện đáng kể khả năng đối mặt với nhiều chiến trường tác chiến khác nhau". Ảnh: @ Defense News.
Còn theo Tổng cục Quốc phòng Israel, các cuộc thử nghiệm này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển và tích hợp hoạt động của hệ thống phòng không David's Sling. Ảnh: @ Defense News.
Trong thông báo của mình, Israel cho biết: "Các cuộc thử nghiệm này là một bước đột phá nữa trong việc nâng cấp Hệ thống David's Sling, vốn đã chứng minh được khả năng hoạt động cao trong Chiến tranh Thanh kiếm sắt và Chiến dịch Sư tử trỗi dậy, với các vụ đánh chặn thành công". Ảnh: @ The Times of Israel.
Các cuộc thử nghiệm được thực hiện trong bối cảnh chiến tranh Israel-Gaza đang diễn ra và chiến dịch quân sự của Israel tại Iran hồi tháng 6. Ảnh: @ Defense News.
Trong thời gian đó, Bộ Quốc phòng Israel xác nhận, hệ thống David's Sling đã đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo phóng từ Iran. Rafael cũng xác nhận David's Sling chuyên dùng cho tên lửa đạn đạo chiến thuật. Ảnh: @ The Times of Israel.
"Kẻ thù của chúng ta tiếp tục là mồi nhử thử nghiệm các hệ thống phòng không của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục nâng cấp chúng, đồng thời đẩy nhanh các công nghệ đột phá, giúp chúng ta giành được lợi thế quyết định và tăng cường năng lực tác chiến”, Thiếu tướng (đã nghỉ hưu) Amir Baram, Tổng cục trưởng Bộ Quốc phòng Israel, phát biểu trong một thông cáo báo chí. Ảnh: @ The Times of Israel.
Trong một tuyên bố chung, Bộ Quốc phòng và các đối tác Mỹ đã ca ngợi kết quả của các cuộc thử nghiệm này, lưu ý vai trò của hợp tác trong việc duy trì thế trận quốc phòng của Israel. Ảnh: @ Defense News.
Hệ thống phòng không David's Sling, do Rafael phát triển với các thành phần chính từ Elbit Systems và Elta Systems, là một yếu tố quan trọng trong mạng lưới phòng thủ đa tầng của Israel, bao gồm cả Iron Dome, Arrow và hệ thống Light Shield sắp ra mắt. Ảnh: @ The Times of Israel.
