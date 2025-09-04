Bí quyết nấu ba món xào Việt Nam lọt top 100 món ngon thế giới

Mới đây, chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 món xào ngon nhất thế giới, trong đó ba món Việt Nam đã vinh dự góp mặt: Phở xào, miến xào cua và ốc hương xào bơ tỏi.

Cụ thể, phở xào đứng vị trí 31 với 4,2 điểm đánh giá. Món ăn mang phong vị miền Bắc với sợi phở đặc trưng, kết hợp cùng thịt bò thanh ngọt, được xào sơ để giữ độ dai và thơm ngon.

Miến xào cua đứng vị trí 89, là biến tấu từ món miến xào phổ biến, khi đầu bếp sử dụng thịt cua thay thế, nhiều nơi phục vụ trong thố để giữ độ nóng và tăng tính thẩm mỹ. Cuối cùng, ốc hương xào bơ tỏi đứng vị trí 92, là món phổ biến tại các quán ốc, phục vụ thực khách trong và ngoài nước.

Đứng đầu danh sách là Sambal goreng, món xào chiên đặc trưng Indonesia với nguyên liệu gồm thịt, rau, đậu hũ nấu cùng hỗn hợp ớt xay hẹ, tỏi và mắm tôm.

Dưới đây là cách chế biến ba món Việt vừa được vinh danh:

1. Phở xào thịt bò

Nguyên liệu (cho 2-3 người ăn)

150g thịt bò

300g bánh phở

300g rau cải

20g cà rốt

1/2 củ hành tây

1 củ tỏi

1 quả trứng gà

Gia vị: 4 muỗng cà phê hạt nêm rau củ, 1/2 muỗng cà phê bột canh, 2 muỗng cà phê nước tương, 1/3 muỗng cà phê tiêu xay, 6 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh bột năng.

Ảnh Matika

Cách làm

Sơ chế: Xé tơi bánh phở, ướp với hạt nêm, bột canh, nước tương, trứng gà. Rau cải rửa sạch, cắt khúc; cà rốt thái que; hành tây thái múi cau; tỏi băm nhỏ. Bột năng hòa tan với chút nước. Thịt bò cắt mỏng, ướp 1 muỗng canh dầu ăn. Chần rau cải qua nước sôi, vớt ra để ráo.

Xào bánh phở: Cho 2 muỗng canh dầu vào chảo nóng, xào phở 3–5 phút, cho tơi đều, để riêng ra đĩa.

Xào thịt bò: Phi 1/2 tỏi băm thơm, cho thịt vào xào lửa lớn, nêm gia vị, thịt vừa tái thì tắt bếp, để riêng.

Hoàn thiện: Phi phần tỏi còn lại, xào rau cải, cà rốt, hành tây, thêm chút nước nếu cần, nêm gia vị. Cho thịt bò xào vào đảo đều, thêm bột năng để tạo độ sánh. Trút hỗn hợp lên phở, thưởng thức khi nóng.

2. Miến xào cua

Nguyên liệu

500g cua

10 lon miến tươi

200g nấm mèo

1 củ cà rốt

50g ngò rí

2 củ hành tây

50g tỏi, 50g hành tím

1 củ gừng, 5 trái ớt hiểm, 1 nhánh boaro

Gia vị: hạt nêm, đường, tiêu

Ảnh PasGo

Cách làm

Sơ chế: Hấp cua, lấy thịt; nấm mèo ngâm nước ấm, rửa sạch, cắt sợi; cà rốt tỉa hoa, hành tây cắt lát; tỏi, hành tím băm; hành lá, boaro, ớt, ngò rí cắt khúc. Miến rửa sạch, để ráo.

Xào rau củ: Phi tỏi, hành tím, cho cà rốt, nấm, hành tây, ớt, boaro vào xào. Thêm hạt nêm, đường, tiêu, trộn đều.

Xào cua và miến: Cho thịt cua vào đảo đều, sau đó thêm miến xóc chung, nêm gia vị vừa ăn. Trang trí với ngò rí, hành lá và tiêu trước khi dọn.

3. Ốc hương xào bơ tỏi

Nguyên liệu

1kg ốc hương

4 muỗng canh bơ

10 tép tỏi

2 nhánh sả

Gia vị: đường, hạt nêm, dầu hào

Rau răm và ớt để trang trí

Ảnh Cleanipedia

Cách làm

Sơ chế ốc: Ngâm ốc trong nước vo gạo vài giờ để sạch bùn, sau đó rửa sạch, luộc cùng sả khoảng 3 phút.

Phi tỏi: Chia tỏi làm hai, một nửa phi vàng thơm.

Xào ốc: Cho bơ vào chảo, thêm phần tỏi còn lại, đảo nhanh tay, nêm đường, dầu hào, hạt nêm. Cho ốc vào xào đến khi thấm gia vị, rưới thêm 1 muỗng cà phê dầu cho món ăn bắt mắt.

Hoàn thiện: Cho ốc ra đĩa, rưới tỏi phi còn lại và trang trí rau răm, ăn kèm bánh mì.

Ba món Việt này không chỉ ngon mắt, đậm vị mà còn thể hiện sự tinh tế trong cách chế biến, xứng đáng là những món ăn Việt lọt top 100 món xào ngon nhất thế giới theo Taste Atlas.