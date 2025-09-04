Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Đời sống

Bí quyết nấu ba món xào Việt Nam lọt top 100 món ngon thế giới

Bí quyết nấu ba món xào Việt Nam phở xào, miến xào cua và ốc hương bơ tỏi vừa lọt top 100 món ngon thế giới, chuẩn vị, thơm ngon khó cưỡng.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mới đây, chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas vừa công bố danh sách 100 món xào ngon nhất thế giới, trong đó ba món Việt Nam đã vinh dự góp mặt: Phở xào, miến xào cua và ốc hương xào bơ tỏi.

Cụ thể, phở xào đứng vị trí 31 với 4,2 điểm đánh giá. Món ăn mang phong vị miền Bắc với sợi phở đặc trưng, kết hợp cùng thịt bò thanh ngọt, được xào sơ để giữ độ dai và thơm ngon.

Miến xào cua đứng vị trí 89, là biến tấu từ món miến xào phổ biến, khi đầu bếp sử dụng thịt cua thay thế, nhiều nơi phục vụ trong thố để giữ độ nóng và tăng tính thẩm mỹ. Cuối cùng, ốc hương xào bơ tỏi đứng vị trí 92, là món phổ biến tại các quán ốc, phục vụ thực khách trong và ngoài nước.

Đứng đầu danh sách là Sambal goreng, món xào chiên đặc trưng Indonesia với nguyên liệu gồm thịt, rau, đậu hũ nấu cùng hỗn hợp ớt xay hẹ, tỏi và mắm tôm.

Dưới đây là cách chế biến ba món Việt vừa được vinh danh:

1. Phở xào thịt bò

Nguyên liệu (cho 2-3 người ăn)

150g thịt bò

300g bánh phở

300g rau cải

20g cà rốt

1/2 củ hành tây

1 củ tỏi

1 quả trứng gà

Gia vị: 4 muỗng cà phê hạt nêm rau củ, 1/2 muỗng cà phê bột canh, 2 muỗng cà phê nước tương, 1/3 muỗng cà phê tiêu xay, 6 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh bột năng.

pho-xao-thit-bo.jpg
Ảnh Matika

Cách làm

Sơ chế: Xé tơi bánh phở, ướp với hạt nêm, bột canh, nước tương, trứng gà. Rau cải rửa sạch, cắt khúc; cà rốt thái que; hành tây thái múi cau; tỏi băm nhỏ. Bột năng hòa tan với chút nước. Thịt bò cắt mỏng, ướp 1 muỗng canh dầu ăn. Chần rau cải qua nước sôi, vớt ra để ráo.

Xào bánh phở: Cho 2 muỗng canh dầu vào chảo nóng, xào phở 3–5 phút, cho tơi đều, để riêng ra đĩa.

Xào thịt bò: Phi 1/2 tỏi băm thơm, cho thịt vào xào lửa lớn, nêm gia vị, thịt vừa tái thì tắt bếp, để riêng.

Hoàn thiện: Phi phần tỏi còn lại, xào rau cải, cà rốt, hành tây, thêm chút nước nếu cần, nêm gia vị. Cho thịt bò xào vào đảo đều, thêm bột năng để tạo độ sánh. Trút hỗn hợp lên phở, thưởng thức khi nóng.

2. Miến xào cua

Nguyên liệu

500g cua

10 lon miến tươi

200g nấm mèo

1 củ cà rốt

50g ngò rí

2 củ hành tây

50g tỏi, 50g hành tím

1 củ gừng, 5 trái ớt hiểm, 1 nhánh boaro

Gia vị: hạt nêm, đường, tiêu

mien-xao-cua.png
Ảnh PasGo

Cách làm

Sơ chế: Hấp cua, lấy thịt; nấm mèo ngâm nước ấm, rửa sạch, cắt sợi; cà rốt tỉa hoa, hành tây cắt lát; tỏi, hành tím băm; hành lá, boaro, ớt, ngò rí cắt khúc. Miến rửa sạch, để ráo.

Xào rau củ: Phi tỏi, hành tím, cho cà rốt, nấm, hành tây, ớt, boaro vào xào. Thêm hạt nêm, đường, tiêu, trộn đều.

Xào cua và miến: Cho thịt cua vào đảo đều, sau đó thêm miến xóc chung, nêm gia vị vừa ăn. Trang trí với ngò rí, hành lá và tiêu trước khi dọn.

3. Ốc hương xào bơ tỏi

Nguyên liệu

1kg ốc hương

4 muỗng canh bơ

10 tép tỏi

2 nhánh sả

Gia vị: đường, hạt nêm, dầu hào

Rau răm và ớt để trang trí

oc-huong-xao-bo-toi.jpg
Ảnh Cleanipedia

Cách làm

Sơ chế ốc: Ngâm ốc trong nước vo gạo vài giờ để sạch bùn, sau đó rửa sạch, luộc cùng sả khoảng 3 phút.

Phi tỏi: Chia tỏi làm hai, một nửa phi vàng thơm.

Xào ốc: Cho bơ vào chảo, thêm phần tỏi còn lại, đảo nhanh tay, nêm đường, dầu hào, hạt nêm. Cho ốc vào xào đến khi thấm gia vị, rưới thêm 1 muỗng cà phê dầu cho món ăn bắt mắt.

Hoàn thiện: Cho ốc ra đĩa, rưới tỏi phi còn lại và trang trí rau răm, ăn kèm bánh mì.

Ba món Việt này không chỉ ngon mắt, đậm vị mà còn thể hiện sự tinh tế trong cách chế biến, xứng đáng là những món ăn Việt lọt top 100 món xào ngon nhất thế giới theo Taste Atlas.

#món xào Việt Nam #phở xào #miến xào cua #ốc hương xào bơ tỏi #ẩm thực Việt Nam #top món ngon thế giới

Bài liên quan

Du lịch

Từ sợ hãi đến nghiện, 6 đặc sản Việt thử một lần là nhớ mãi

Việt Nam có những món ăn khiến người mới thử phải e dè, nhưng một khi nếm qua, hương vị độc đáo lập tức khiến thực khách say mê.

Việt Nam nổi tiếng với nền ẩm thực đa dạng và phong phú. Ngoài những món quen thuộc dễ ăn, còn có những đặc sản khiến người mới gặp phải dè chừng. Tuy nhiên, chỉ cần vượt qua rào cản ban đầu, vị ngon độc đáo của những món này sẽ khiến thực khách “ghiền” ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. Dưới đây là 6 món ăn khiến nhiều người vừa e dè vừa mê mẩn.

Mắm tôm – hương vị Bắc Bộ gây nghiện

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gỏi lá sầu đâu trộn cá lóc, đặc sản ăn là mê

Món gỏi khô cá đồng trộn hoa, lá sầu đâu không chỉ phổ biến trong bữa ăn gia đình ở An Giang mà còn xuất hiện trong các bữa tiệc đãi khách.

Gỏi sầu đâu khô cá lóc có vị đắng nhẹ tự nhiên của lá sầu đâu và vị mặn mặn tự nhiên của khô cá lóc dai giòn, ăn kèm với dưa leo và cà chua cùng nước mắm chua cay tạo cho món ăn một hương vị mới lạ độc đáo mà vẫn vô cùng thơm ngon hấp dẫn.

Sầu đâu là loại cây rừng, cây dại phổ biến ở vùng Bảy Núi, đặc biệt tại Châu Đốc, An Giang. Lá sầu đâu và hoa sầu đâu được xem là nguyên liệu dân dã, thường được người dân sử dụng để chế biến món gỏi khô cá đồng – món ăn từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) ghi nhận trong “Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam”.

Xem chi tiết

Du lịch

Thách thức lòng can đảm với 3 món đặc sản "động đậy" ở Việt Nam

Ba món đặc sản Việt vừa nhìn đã muốn "quay xe" vì còn ngọ nguậy, nhưng lại được nhiều người Việt mê mẩn vì hương vị béo ngậy, độc đáo và giàu dinh dưỡng.

Nhắc đến ẩm thực Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến những món ăn thơm ngon và nổi tiếng như phở, bún chả, bánh mì… Tuy nhiên, bên cạnh những món ăn quen thuộc ấy, Việt Nam còn sở hữu không ít đặc sản độc lạ, đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến không ít du khách quốc tế "quay xe". Đặc biệt, có những món ăn vẫn còn… động đậy ngay trên đĩa, khiến người nước ngoài khiếp vía, nhưng lại được người Việt mê mẩn.

Dưới đây là ba món “ngọ nguậy” từng khiến thực khách nước ngoài “sợ xanh mặt”, nhưng lại là khoái khẩu của không ít người bản địa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới