Bí mật phong thủy khiến Tử Cấm Thành Bắc Kinh giữ quyền lực nghìn năm

Kho tri thức

Bí mật phong thủy khiến Tử Cấm Thành Bắc Kinh giữ quyền lực nghìn năm

Không chỉ là cung điện xa hoa, Tử Cấm Thành được đặt đúng “huyệt đạo” phong thủy, tạo nên thế “tựa sơn, hướng thủy” mang lại sự hưng thịnh cho triều đại.

Tâm Anh (TH)
Tử Cấm Thành (hay còn gọi Cố Cung) là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Với bề dày lịch sử hơn 600 năm, cung điện hoàng gia tráng lệ này là trung tâm chính trị của nhà Minh và nhà Thanh trong hơn 500 năm.
Theo các ghi chép và sử liệu, Tử Cấm Thành là nơi ở và làm việc của 24 hoàng đế nhà Minh và nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc. Cung điện rộng 720.000 m2 với hơn 800 cung điện có kích thước lớn, nhỏ khác nhau và được sử dụng vào nhiều mục đích.
Khi tìm hiểu về lịch sử Tử Cấm Thành, nhiều người tò mò vì sao Minh Thành Tổ quyết định dời đô về Bắc Kinh và xây dựng cung điện hoàng gia tại vùng đất này. Giới nghiên cứu đã đưa ra lý giải cho sự việc này. Yếu tố phong thủy đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định vị trí xây dựng Tử Cấm Thành.
Theo quan niệm của người Trung Quốc thời xưa, các công trình quan trọng xây dựng ở địa điểm đắc địa phong thủy phải đáp ứng tiêu chí "tựa sơn, hướng thủy". Tử Cấm Thành được xây dựng ở trung tâm Bắc Kinh thời xưa, với hình thế núi (núi Vạn Niên) phía sau và sông (sông Kim Thủy) chảy phía trước.
Cung điện hoàng gia tráng lệ này có một trục chính chạy từ Bắc xuống Nam, chia toàn bộ Cố Cung thành hai phần: phần phía Đông tượng trưng cho dương, phần phía Tây tượng trưng cho âm. Mọi sảnh dọc trục chính đều nhìn về phía Nam, bên trái là dương - nơi Mặt trời mọc, bên phải là âm - nơi Mặt trời lặn.
Một yếu tố phong thủy Quan trọng khác tại Tử Cấm Thành là tính chất đối xứng. Những cung điện quan trọng nhất đều nằm trên trục Bắc - Nam ở trung tâm và các cung khác được sắp đặt đối xứng hai bên.
Kiến trúc của Tử Cấm Thành dựa theo bản đồ sao, các yếu tố âm dương, ngũ hành. Những yếu tố này được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ, từ vị trí hậu điện, tên cổng, hướng cổng, tới các con kênh dẫn nước...
Màu sắc cũng đóng vai trò quan trọng trong phong thủy của Tử Cấm Thành. Hai màu sắc chủ đạo của cung điện là vàng và đỏ. Màu vàng tượng trưng cho quyền lực cao nhất và được dành riêng cho hoàng đế. Ngay cả những viên ngói lưu ly trong Tử Cấm Thành cũng được tráng men màu vàng để thể hiện sự quyền lực, uy nghi và giàu có của bậc đế vương.
Trong khi đó, màu đỏ tượng trưng cho khả năng sinh sản và may mắn. Vì vậy, nhiều cung điện và tường thành đều có màu đỏ. Tuy nhiên, màu đỏ cũng tượng trưng cho lửa nên mái của thư phòng là nơi duy nhất trong Tử Cấm Thành có màu đen - màu tượng trưng cho nước và dập tắt ngọn lửa trong trường hợp bị hỏa hoạn.
Những yếu tố trên giúp Tử Cấm Thành trở thành một trong những công trình có phong thủy ấn tượng nhất ở Trung Quốc cũng như thế giới.
Tâm Anh (TH)
#Tử Cấm Thành #Cố Cung #phong thủy #cung điện hoàng gia

