Motorola Edge 70 Pro trình làng với mặt lưng vải dệt và vân đá độc bản

Motorola vừa chính thức ra mắt mẫu điện thoại Edge 70 Pro với những cải tiến đáng kể về cả ngoại hình lẫn thông số kỹ thuật.

Tuệ Minh
Trong những năm gần đây, Motorola đã tập trung mạnh mẽ vào việc kết hợp với Pantone để tạo ra những phối màu đặc trưng, mang lại làn gió mới cho thị trường smartphone vốn đang dần bão hòa về mặt thiết kế.
Điểm nhấn lớn nhất trên Motorola Edge 70 Pro nằm ở các phiên bản mặt lưng vô cùng độc đáo. Sản phẩm bao gồm ba phiên bản chính được chứng nhận bởi Pantone là Lily White (Trắng Lily) với hiệu ứng vân đá cẩm thạch, màu Tea (Trà) với lớp phủ satin sang trọng và màu Titan sử dụng chất liệu vải dệt tinh xảo.

Sự đa dạng này giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với phong cách riêng thay vì những mặt lưng kính hoặc nhựa phổ biến trên các mẫu smartphone hiện nay.
Theo Android Authority, một số hình ảnh rò rỉ còn cho thấy hãng có thể sẽ tung ra thêm các phiên bản khác trong tương lai như xanh nhạt, đỏ nâu hay đặc biệt là phiên bản vân gỗ. Nếu được Motorola cho ra mắt, những tùy chọn này hứa hẹn sẽ mang lại cảm giác cầm nắm khác biệt và cao cấp cho mẫu điện thoại này.
Về khả năng hiển thị, máy được trang bị màn hình AMOLED kích thước 6,8 inch với tần số quét 144Hz và độ phân giải 1,5K. Đáng chú ý, độ sáng tối đa của bảng điều khiển này đạt mức 5.200 nits, giúp việc quan sát nội dung dưới điều kiện ánh sáng mạnh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Bên trong Motorola Edge 70 Pro là vi xử lý MediaTek Dimensity 8500, đi kèm với bộ nhớ RAM dung lượng tối đa 12GB và bộ nhớ lưu trữ dung lượng 256GB. Cấu hình này đảm bảo phản hồi nhanh chóng các tác vụ hàng ngày cũng như nhu cầu giải trí của người dùng.
Ngoài ra, viên pin dung lượng lớn 6.500mAh là một điểm cộng lớn, đồng thời máy cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất cao thông qua bộ sạc đi kèm trong hộp.
Cụm camera phía sau bao gồm cảm biến chính Sony LYT-710 độ phân giải 50MP, kết hợp cùng ống kính góc siêu rộng 50MP và một cảm biến đa phổ nhằm tối ưu hóa màu sắc hình ảnh. Ở mặt trước, camera selfie cũng sở hữu độ phân giải 50MP và tích hợp khả năng lấy nét tự động, đáp ứng tốt nhu cầu gọi video và chụp ảnh cá nhân.
Về độ bền, sản phẩm được trang bị kính cường lực Gorilla Glass 7i, mang lại khả năng chống va đập và trầy xước tốt. Mẫu máy còn đạt chứng nhận độ bền tiêu chuẩn quân đội MIL-810H cùng khả năng kháng nước, kháng bụi đạt chuẩn IP68 và IP69, giúp Motorola Edge 70 Pro có thể chịu đựng được các tác động khắc nghiệt từ môi trường bên ngoài.
Motorola Edge 70 Pro sẽ được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 và hãng cũng đưa ra cam kết hỗ trợ người dùng lâu dài với 3 bản cập nhật hệ điều hành lớn và 5 năm nhận các bản vá bảo mật định kỳ. Việc duy trì phần mềm mới nhất giúp máy luôn hoạt động ổn định và an toàn trong suốt vòng đời sử dụng.

Sự kết hợp giữa chất liệu hoàn thiện cao cấp và các thông số kỹ thuật mạnh mẽ hứa hẹn sẽ giúp Motorola Edge 70 Pro trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc điện thoại cận cao cấp thời gian tới.
Motorola Edge 70 Pro khoe khả năng chụp đêm đỉnh cao với cảm biến Sony.
Moto World, Android Authority
#Thiết kế mặt lưng độc đáo #Chất liệu cao cấp và đa dạng #Màn hình AMOLED cao cấp #Cấu hình mạnh mẽ và pin lớn #Camera chất lượng cao và chụp đêm #Chống va đập và kháng nước

