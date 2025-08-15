Bí ẩn không lời giải về sự biến mất của tộc người Anasazi hùng mạnh ở Bắc Mỹ

Sự biến mất của người Anasazi là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử châu Mỹ, khiến giới khảo cổ và sử học tranh luận suốt nhiều thập kỷ qua.