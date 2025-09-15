Hà Nội

Bất động sản

Bí mật bên trong dinh thự dưới nước đắt nhất thế giới

Dinh thự nằm sâu gần 5 mét dưới mực nước, cho tầm nhìn 180 độ ra Ấn Độ Dương, có phòng gym riêng, hồ bơi vô cực và sân hiên để thư giãn, tiếp khách.

Tại khu nghỉ dưỡng Conrad Maldives Rangali Island, The Muraka là một biệt thự 2 tầng độc đáo với phòng ngủ chính nằm sâu hơn 4,88 mét dưới mực nước. Ảnh: Nypost
Căn phòng cho tầm nhìn 180 độ ra Ấn Độ Dương. Ảnh: Nypost
Biệt thự rộng lớn gồm 3 phòng ngủ, cho phép tối đa 9 người ngủ, ăn và thậm chí sử dụng nhà vệ sinh dưới nước. Ảnh: Nypost
Phòng tắm có kính từ sàn lên trần, cho phép nhìn thấy thợ lặn bơi qua khi đang tắm. Ảnh: Nypost
Căn biệt thự còn có phòng gym riêng, hồ bơi vô cực và sân hiên để thư giãn, tiếp khách. Ảnh: TravelAge West
Mặc dù chìm hoàn toàn dưới nước, Muraka vẫn cung cấp đầy đủ tiện nghi hiện đại, bao gồm hệ thống điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số, điều hòa không khí, Wi-Fi và điện. Ảnh: Erica Fong/Hong Kong Tatler
Khách lưu trú tại The Muraka được đội ngũ quản gia chuyên nghiệp phục vụ tận tình suốt ngày đêm. Ảnh: Erica Fong/Hong Kong Tatler
Các bữa ăn như hoàng gia tại đây được thực hiện bởi đầu bếp riêng. Ảnh: Erica Fong/Hong Kong Tatler
Giá thuê tại đây lên tới 50.000 USD/đêm (tương đương 1,3 tỷ đồng). Ảnh: Erica Fong/Hong Kong Tatler
Trong khu nghỉ dưỡng cũng có thể sử dụng các tiện nghi truyền thống trên mặt nước. Ảnh: Nypost
Tại đây cũng có một nhà hàng dưới nước. Ảnh: Nypost
Hoàng Minh (theo Nypost)
