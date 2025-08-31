Bị gãy xương nên ăn gì để nhanh lành?

Một chế độ ăn uống giàu protein và canxi rất cần thiết đối với người bệnh gãy xương.

Người bệnh cần xây dựng chế độ dinh dưỡng khoa học, ưu tiên thực phẩm giàu dưỡng chất thiết yếu. Một chế độ ăn uống giàu protein và canxi là rất cần thiết đối với người bệnh gãy xương.

Một số loại vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất khác cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình hồi phục các tổn thương về xương.

Thực phẩm giàu Canxi

Canxi là một chất quan trọng cho sự phát triển của xương khớp. Để xương chắc khỏe và tăng sức đề kháng, bệnh nhân cần bổ sung canxi đáp ứng đủ nhu cầu khuyến nghị hàng ngày.

Khi cơ thể thiếu canxi, bệnh nhân sẽ cảm thấy mệt mỏi, tê nhức xương khớp, và trong trường hợp nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến loãng xương. Đối với người bị gãy xương, việc bổ sung canxi đầy đủ sẽ giúp vết thương nhanh chóng phục hồi.

Thực phẩm giàu protein

Một nửa cấu trúc xương được hình thành từ protein. Khi gãy xương, cơ thể cần một lượng lớn protein để hỗ trợ quá trình tái tạo xương. Protein cung cấp thành phần thiết yếu cho việc tạo ra collagen, một loại protein quan trọng tạo nên khả năng đàn hồi và sức mạnh cho xương. Protein giúp duy trì sự cân bằng giữa việc hấp thụ và tiêu hao canxi.

Người bị gãy xương nên bổ sung thực phẩm chứa canxi. Ảnh minh hoạ/Internet

Thực phẩm nhiều vitamin D

Canxi không thể được hấp thụ từ ruột non nếu không có vitamin D. Khi cơ thể thiếu vitamin D sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ và sử dụng canxi, dẫn đến xương yếu và dễ gãy. Để bổ sung vitamin D hiệu quả, người bệnh có thể tăng cường tiêu thụ các thực phẩm như cá kiếm, cá hồi, cá ngừ, cá trích, gan, lòng đỏ trứng, sữa… Ngoài ra, ánh nắng cũng là nguồn cung cấp vitamin D tốt, do đó người bệnh có thể phơi nắng 15 phút mỗi ngày để tăng cường vitamin D cho cơ thể.

Cụ thể các thực phẩm tốt cho người bị gãy xương, giúp xương mau lành như:

Các sản phẩm từ sữa

Sữa là nguồn cung cấp vitamin D và canxi dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quá trình hồi phục, làm lành xương. Khi gặp phải chấn thương xương, việc tăng cường tiêu thụ sữa giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành và hồi phục chức năng xương. Sữa và các sản phẩm từ sữa bao gồm sữa tươi, sữa chua, sữa đậu nành, bơ, phô mai… thích hợp cho người gãy xương.

Đậu nành

Đậu nành chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như protein, vitamin và khoáng chất. Các chất này rất cần thiết cho sự phát triển và tái tạo mô cơ trong cơ thể. Nếu người bệnh chưa biết bị gãy xương nên ăn gì thì đậu nành là một thực phẩm có thể thêm vào chế độ dinh dưỡng hằng ngày.

Hạt bí

Hạt bí có khả năng chữa lành đặc biệt cho xương. Đây là nguồn cung cấp canxi, magie dồi dào, góp phần xây dựng và bảo vệ xương, rất cần thiết cho quá trình hồi phục xương sau chấn thương. Người bệnh có thể chế biến hạt bí bằng nhiều cách như rang và ăn trực tiếp, làm salad, thành phần cho món ăn…

Các loại hạt

Các loại hạt có thể cung cấp một lượng lớn khoáng chất magie và photpho. Đây là những khoáng chất quan trọng, tham gia vào sự phát triển và bảo vệ sức khỏe xương. Một số loại hạt nên có trong thực đơn dinh dưỡng của người gãy xương là hạt hướng dương, hạt bí, hạt óc chó, hạt điều…

Ớt chuông

Ớt chuông, đặc biệt là ớt chuông đỏ, chứa một lượng lớn vitamin C, có khả năng hỗ trợ giảm viêm và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Ngoài ra, vitamin C trong ớt chuông còn tham gia vào quá trình hình thành collagen (một loại protein cần thiết để tái tạo mô xương). Tiêu thụ lượng ớt chuông vừa đủ giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục và làm lành xương. Do đó, ớt chuông là một trong những lựa chọn hàng đầu nếu người bệnh còn băn khoăn bị gãy xương nên ăn gì để mau lành.

Đậu đen

Đậu đen không chỉ là nguồn cung cấp protein thực vật dồi dào, mà còn chứa rất nhiều khoáng chất tốt cho hệ xương khớp như canxi, magie và kali. Bổ sung đậu đen trong thực đơn dinh dưỡng đem lại nhiều lợi ích cho việc tái tạo và phát triển xương.

Thịt nạc là thực phẩm tốt cho người gãy xương

Protein trong thịt nạc là thành phần chính giúp cung cấp Acid amin cần thiết để tái tạo tế bào, đặc biệt là collagen. Thịt nạc cũng cung cấp nhiều loại khoáng chất quan trọng, hỗ trợ tái tạo và bảo vệ xương. Do đó, người bệnh nên tiêu thụ lượng thịt nạc vừa đủ dựa trên nhu cầu của cơ thể để giúp đẩy nhanh tốc độ làm lành xương.

Cá béo

Cá béo rất giàu acid omega-3, canxi và vitamin D, đây là nguồn dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe xương. Omega-3 giúp giảm viêm và đau, cải thiện sự linh hoạt của các cơ xương khớp. Canxi và vitamin D trong cá béo có khả năng tăng cường sức mạnh của xương, giúp xương phục hồi nhanh hơn sau tổn thương.

Một số loại cá béo phù hợp mà người bệnh có thể thêm vào thực đơn dinh dưỡng hằng ngày là cá hồi, cá ngừ, cá trích…

Rau họ cải

Rau xanh, đặc biệt là rau họ cải như cải bó xôi, cải xoăn, cải chíp, cải bắp…rất tốt cho sức khỏe cơ xương khớp. Rau xanh chứa nhiều vitamin K, vitamin C, kali, canxi, sắt, magie và kẽm. Những dưỡng chất này tham gia vào quá trình làm lành xương, tốt cho người đang trong thời gian điều trị gãy xương,

Trứng

Trứng chứa một lượng lớn vitamin D, canxi, magie, sắt, protein và vitamin B. Những chất này đều có khả năng hỗ trợ sự phục hồi và tái tạo xương sau khi gãy. Do đó, trứng là một thực phẩm quan trọng, nên xuất hiện trong chế độ ăn của người bị gãy xương.

Ngoài ra, khi bị gãy xương, người bệnh cũng cần được bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin để tăng cường sức đề kháng, giúp duy trì sức khỏe tốt nhất và cơ thể mau chóng hồi phục các tổn thương xương. Trong đó, vitamin B6 và B12 là cần thiết nhất.

Vitamin B6 có nhiều trong chuối, ngũ cốc, thịt gia cầm, súp lơ, cải bắp, thịt bò nạc… Chúng chuyển hóa tryptophan thành niacin, chuyển hóa chất béo và carbohydrate và giúp xương phục hồi nhanh.

Vitamin B12 có trong các loại hạt, trứng, nội tạng động vật, sữa hạnh nhân, dầu thực vật… Loại chất này hỗ trợ hình thành khung xương khỏe để khắc phục các chấn thương.