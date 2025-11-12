Hà Nội

Bí ẩn tộc người chiến đấu không áo giáp, từng thống trị châu Âu cổ

Kho tri thức

Bí ẩn tộc người chiến đấu không áo giáp, từng thống trị châu Âu cổ

Là một trong những nền văn minh bí ẩn và có ảnh hưởng sâu rộng ở châu Âu cổ, người Celt để lại di sản phong phú về ngôn ngữ, nghệ thuật và tín ngưỡng.

T.B (tổng hợp)
Người Celt không thuộc về một quốc gia duy nhất. Họ là tập hợp nhiều bộ tộc nói tiếng Celt sống rải rác khắp châu Âu, từ Tây Ban Nha đến Anatolia (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay). Ảnh: Pinterest.
Họ từng chiếm lĩnh phần lớn châu Âu cổ. Vào khoảng năm 400 TCN, văn hóa Celt lan rộng từ quần đảo Anh, Pháp, Thụy Sĩ cho đến các vùng Trung Âu. Ảnh: Pinterest.
Người Celt không để lại nhiều văn tự. Phần lớn hiểu biết ngày nay về người Celt đến từ ghi chép của người La Mã và Hy Lạp, khiến lịch sử Celt mang màu sắc huyền thoại. Ảnh: Pinterest.
Họ nổi tiếng là chiến binh dũng mãnh. Người Celt chiến đấu gần như không mặc quần áo, họ nhuộm xanh cơ thể bằng thuốc nhuộm woad khiến kẻ thù khiếp sợ. Ảnh: Pinterest.
Phụ nữ Celt có quyền lực đáng nể. Họ được phép thừa kế tài sản, lãnh đạo bộ tộc, thậm chí cầm quân ra trận như nữ hoàng Boudicca ở Anh. Ảnh: Pinterest.
Tín ngưỡng Celt gắn liền với thiên nhiên. Người Celt tôn thờ sông suối, rừng cây, mặt trời và các vị thần sinh sản, biểu trưng cho sự hòa hợp với đất trời. Ảnh: Pinterest.
Druid là tầng lớp trí thức của họ. Druid giữ vai trò tư tế, học giả và người phán xử, đồng thời truyền miệng kiến thức thay vì ghi chép lại. Ảnh: Pinterest.
Nghệ thuật Celt tinh xảo và trừu tượng. Các hoa văn xoắn ốc, đường uốn lượn trên trang sức và vũ khí thể hiện tư duy thẩm mỹ độc đáo của họ. Ảnh: Pinterest.
Ngôn ngữ Celt vẫn còn tồn tại đến nay. Tiếng Ireland, tiếng Wales và tiếng Breton ở Pháp là hậu duệ trực tiếp của ngữ hệ Celt cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
#Văn minh Celt cổ đại #Chiến binh trần truồng và nhuộm xanh #Vai trò của phụ nữ Celt #Tín ngưỡng thiên nhiên và thần thoại #Vai trò của Druid trong xã hội Celt #Nghệ thuật và hoa văn Celt tinh xảo

