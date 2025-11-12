Bí ẩn tộc người chiến đấu không áo giáp, từng thống trị châu Âu cổ

Là một trong những nền văn minh bí ẩn và có ảnh hưởng sâu rộng ở châu Âu cổ, người Celt để lại di sản phong phú về ngôn ngữ, nghệ thuật và tín ngưỡng.
Honda xác nhận sẽ giới thiệu mẫu xe MPV 7 chỗ StepWGN 2026 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thái Lan (Motor Expo) diễn ra vào ngày 28/11 tới đây.
Các nhà thiên văn học ghi nhận một hố đen siêu khổng lồ đã xé toạc và "ngấu nghiến" một ngôi sao, tạo ra vụ bùng phát ánh sáng bằng 10 nghìn tỷ Mặt trời.
Nét đẹp vừa mong manh lại có chút gợi cảm của Karimova Elina trong loạt ảnh mới khiến người đối diện không khỏi xao xuyến.
Ngô Thanh Vân dành nhiều lời ngọt ngào ca ngợi Huy Trần nhân dịp sinh nhật ông xã. Hoa hậu Tiểu Vy đẹp lộng lẫy khi tham dự sự kiện.
CEO OpenAI Sam Altman không chịu trách nhiệm tài chính cá nhân dù công ty đang chi hàng tỷ USD và thua lỗ nặng vì đầu tư AI.
Tuyến phòng thủ cuối cùng của quân Ukraine ở khu đô thị Pokrovsk đã thất thủ và quân Ukraine đã ngừng kháng cự, để rút về khu đô thị Myrnohrad chờ giải vây.
Bên cạnh tiền polymer, Việt Nam vẫn còn lưu hành số tờ tiền giấy cotton phát hành trước đây.
Đỉnh Gió ở Tà Xùa mở ra góc săn mây tuyệt đẹp, nơi du khách có thể ngắm biển mây bồng bềnh, rừng núi hùng vĩ và trải nghiệm vùng cao Tây Bắc.
Đức Phạm, thiếu gia giàu có, công khai tình cảm với Á hậu Vũ Thúy Quỳnh sau nhiều lần bị bắt gặp thân thiết trong các sự kiện.
Diệp Lâm Anh chọn tập trung cho sự nghiệp và tận hưởng cuộc sống độc lập, rực rỡ ở tuổi 36.
Ngôi nhà mang phong cách hiện đại và tối giản, thiết kế bố cục "đặc rỗng" ở mặt đứng giúp cản nắng hướng Tây hiệu quả.
Hai năm tới, ba con giáp này không chỉ bình an vô sự mà còn gặp vận may dồn dập, công danh sáng rực, tài lộc và hạnh phúc song hành.
Có tổng cộng 137 dấu tay của người Maya được phát hiện ở Mexico. Khám phá này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của giới khảo cổ học.
Du lịch một mình đang trở thành xu hướng 2025. Từ Phú Quốc yên bình đến Tokyo sôi động, khám phá những điểm đến hoàn hảo để tận hưởng khoảng thời gian riêng.
Tám chiếc bình gốm chứa các bức tượng kim loại và ngọc lục bảo đã được khai quật từ ngôi mộ nằm cạnh ngôi đền được cho là của người Muiska.
Khi mổ xẻ chiếc flagship gaming Android mới nhất, Youtuber bày tỏ sự kinh ngạc của mình trước công nghệ tản nhiệt thế hệ mới này.
Vũ Thúy Quỳnh sở hữu thân hình nuột nà, gương mặt xinh đẹp. Mới đây, nàng hậu và doanh nhân Đức Phạm xác nhận là một cặp.
Trên đường phố Hà Nội, không khó để bắt gặp cảnh tài xế ô tô, xe máy vừa lái xe vừa bấm điện thoại. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Cảnh sắc tuyệt đẹp vào mùa thu tại thung lũng Napa ở bang California, Mỹ, làm say đắm lòng người.
Mẫu xe môtô Royal Enfield Shotgun 650 X Rough Crafts được chế tác tỉ mỉ với những hình lá vàng sang trọng và có số lượng sản xuất cực hiểm, chỉ đúng 100 chiếc.