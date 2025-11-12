Bí ẩn tộc người chiến đấu không áo giáp, từng thống trị châu Âu cổ

Là một trong những nền văn minh bí ẩn và có ảnh hưởng sâu rộng ở châu Âu cổ, người Celt để lại di sản phong phú về ngôn ngữ, nghệ thuật và tín ngưỡng.