Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí ẩn thi thể 500 tuổi đi ủng da cao đến đùi

Kho tri thức

Bí ẩn thi thể 500 tuổi đi ủng da cao đến đùi

Một bộ hài cốt nam giới khoảng 500 tuổi được phát hiện trong tư thế úp mặt xuống bùn bên bờ sông Thames, London, Anh. Người này đi đôi ủng da cao đến đùi.

Tâm Anh (theo ATI)
Các nhà khảo cổ tìm thấy bộ hài cốt nam giới khoảng 500 tuổi trong tư thế úp mặt xuống bùn bên bờ sông Thames, London, Anh khi thực hiện dự án "siêu cống" mới. Dự án có kinh phí 5,4 tỷ USD nhằm mục đích thu gom, lưu trữ và vận chuyển nước thải thô và nước mưa hiện đang tràn vào sông. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Các nhà khảo cổ tìm thấy bộ hài cốt nam giới khoảng 500 tuổi trong tư thế úp mặt xuống bùn bên bờ sông Thames, London, Anh khi thực hiện dự án "siêu cống" mới. Dự án có kinh phí 5,4 tỷ USD nhằm mục đích thu gom, lưu trữ và vận chuyển nước thải thô và nước mưa hiện đang tràn vào sông. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Bộ hài cốt khiến các nhà khảo cổ chú ý khi người đàn ông này đi đôi ủng da cao đến đùi. Đôi ủng này được bảo quản tốt. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Bộ hài cốt khiến các nhà khảo cổ chú ý khi người đàn ông này đi đôi ủng da cao đến đùi. Đôi ủng này được bảo quản tốt. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Theo Mola Headland, công ty phụ trách dự án xây dựng hệ thống thoát nước, da là một vật liệu rất được ưa chuộng và có giá trị cao vào thời Tudor ở Anh. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Theo Mola Headland, công ty phụ trách dự án xây dựng hệ thống thoát nước, da là một vật liệu rất được ưa chuộng và có giá trị cao vào thời Tudor ở Anh. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, việc một thi hài được chôn cất cùng đôi ủng da giá trị như vậy cho thấy cái chết của người này có thể là một tai nạn. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Các nhà nghiên cứu tin rằng, việc một thi hài được chôn cất cùng đôi ủng da giá trị như vậy cho thấy cái chết của người này có thể là một tai nạn. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Công ty Mola Headland cho hay vào thế kỷ 15 - 16, bờ sông Thames không phải là nơi an toàn nhất để tụ tập. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Công ty Mola Headland cho hay vào thế kỷ 15 - 16, bờ sông Thames không phải là nơi an toàn nhất để tụ tập. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Các nhà khảo cổ cho biết người đàn ông đi đôi ủng bằng da cao đến đùi có thể là "một ngư dân, một người làm nghề đánh cá bằng bùn hoặc có lẽ là một thủy thủ". Ảnh: MOLA.
Các nhà khảo cổ cho biết người đàn ông đi đôi ủng bằng da cao đến đùi có thể là "một ngư dân, một người làm nghề đánh cá bằng bùn hoặc có lẽ là một thủy thủ". Ảnh: MOLA.
"Da có thể được bảo quản rất tốt ở London, đặc biệt là nếu nó được tìm thấy trong một con mương đầy nước, hoặc gần bờ sông", Beth Richardson, chuyên gia về hiện vật của nhóm khảo cổ Mola, cho biết. Ảnh: MOLA.
"Da có thể được bảo quản rất tốt ở London, đặc biệt là nếu nó được tìm thấy trong một con mương đầy nước, hoặc gần bờ sông", Beth Richardson, chuyên gia về hiện vật của nhóm khảo cổ Mola, cho biết. Ảnh: MOLA.
Chuyên gia Beth cho hay kiểu dáng đôi ủng rất khác thường. Bởi lẽ, vào khoảng 500 năm trước, người dân ở Anh thường đi giày hoặc ủng cổ ngắn. Đôi ủng dài đến đùi không phổ biến vào thời Trung cổ. Vào thời Tudor và thế kỷ 17, những bức tranh, bản thảo thường mô tả rất ít người đi ủng. Ảnh: boingboing.net.
Chuyên gia Beth cho hay kiểu dáng đôi ủng rất khác thường. Bởi lẽ, vào khoảng 500 năm trước, người dân ở Anh thường đi giày hoặc ủng cổ ngắn. Đôi ủng dài đến đùi không phổ biến vào thời Trung cổ. Vào thời Tudor và thế kỷ 17, những bức tranh, bản thảo thường mô tả rất ít người đi ủng. Ảnh: boingboing.net.
Vì vậy, các nhà khảo cổ tin rằng, thi hài 500 tuổi được tìm thấy bên bờ sông Thames có thể là một ngư dân hoặc công nhân làm việc ở bến tàu. Người này qua đời khi khoảng 35 tuổi. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Vì vậy, các nhà khảo cổ tin rằng, thi hài 500 tuổi được tìm thấy bên bờ sông Thames có thể là một ngư dân hoặc công nhân làm việc ở bến tàu. Người này qua đời khi khoảng 35 tuổi. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Tình trạng hài cốt cho thấy người đàn ông bị bệnh thoái hóa khớp nghiêm trọng dọc theo cột sống và khớp hông trái. Điều này cho thấy người này có thể đã lao động chân tau rất nhiều trong suốt cuộc đời. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Tình trạng hài cốt cho thấy người đàn ông bị bệnh thoái hóa khớp nghiêm trọng dọc theo cột sống và khớp hông trái. Điều này cho thấy người này có thể đã lao động chân tau rất nhiều trong suốt cuộc đời. Ảnh: MOLA Headland Infrastructure.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo ATI)
#hài cốt 500 tuổi #phân tích hài cốt cổ #hiện vật #hài cốt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT