Bí ẩn tảng đá khắc bản đồ 3D 4.000 tuổi nằm sâu trong mộ cổ

Kho tri thức

Bí ẩn tảng đá khắc bản đồ 3D 4.000 tuổi nằm sâu trong mộ cổ

Theo các chuyên gia khảo cổ học, tảng đá Thời Đại Đồ Đồng lớn 4.000 năm tuổi này có thể là bản đồ 3D cổ nhất châu Âu.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành khai quật tại Brittany, Pháp, hai nhà nghiên cứu Yvan Pailler và Clément Nicolas bất ngờ tìm thấy một hiện vật độc đáo. Ảnh: @Yvan Pailler và Clément Nicolas.
Đó là một tảng đá có kích thước dài 2,2 mét và rộng 1,53 mét, ước tính có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Ảnh: @Yvan Pailler và Clément Nicolas.
Điều đáng nói là trên bề mặt tảng đá này có khắc các đường lằn họa tiết hình học 3D đa dạng các kiểu. Ảnh: @Yvan Pailler và Clément Nicolas.
Để hiểu rõ hơn, hai nhà nghiên cứu Yvan Pailler và Clément Nicolas đã "tham chiếu địa lý" bản khắc trên tảng đá để xem liệu chúng có khớp với địa hình, thủy văn ở khu vực gần nơi chúng được khai quật lần đầu hay không. Ảnh: @Yvan Pailler và Clément Nicolas.
Kết quả cho thấy, các họa tiết trên đá tương ứng với đặc điểm địa lý, thủy văn của một vùng đất dài khoảng 30 km dọc theo dòng sông Odet gần đó. Ảnh: @Yvan Pailler và Clément Nicolas.
Điều này đã khiến tảng đá trở thành bản đồ 3D lâu đời nhất được biết đến ở châu Âu. Ảnh: @Yvan Pailler và Clément Nicolas.
Tuy nhiên, tảng đá vẫn chưa hé lộ hết bí mật của nó. Ảnh: @Yvan Pailler và Clément Nicolas.
Hiện tại, các nhà nghiên cứu vẫn còn bối rối không hiểu tại sao nó lại được tìm thấy trong một ngôi mộ. Ảnh: @Yvan Pailler và Clément Nicolas.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24. Thiên Đăng - (Theo ancientpages)
