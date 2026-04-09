Bí ẩn sự thống trị của Công ty Nguyễn Quân tại địa bàn Phường Bình Thạnh

Trúng liên tiếp các gói thầu tại cùng một địa phương với tỉ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức rất thấp, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nguyễn Quân đang trở thành "hiện tượng" trong làng đấu thầu thiết bị tại Phường Bình Thạnh, TP HCM.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi toàn bộ lịch sử trúng thầu của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nguyễn Quân tính đến nay đều tập trung tại TP HCM và đặc biệt sôi động tại địa bàn Phường Bình Thạnh.

Một phần Quyết định số 24/QĐ-VP. Nguồn: MSC

Chỉ riêng trong tháng 3/2026, ngoài gói thầu tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Bình Thạnh, doanh nghiệp này còn được Văn phòng HĐND và UBND Phường Bình Thạnh tin tưởng giao thực hiện gói thầu "Cung cấp thiết bị máy scan, máy hủy giấy và dịch vụ sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện, thiết bị Internet". Theo Quyết định số 24/QĐ-VP ngày 13/03/2026 do Chánh Văn phòng Vũ Hữu Phú ký, giá trị trúng thầu là 203.352.372 đồng theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Như vậy, tính trên địa giới hành chính mới sau sắp xếp của TP HCM, Phường Bình Thạnh (được thành lập từ việc sáp nhập các phường 12, 14 và 26 của quận Bình Thạnh cũ) đã trở thành địa bàn "trọng điểm" của nhà thầu Nguyễn Quân. Tổng giá trị các gói thầu doanh nghiệp này giành được tại đây chiếm phần lớn doanh số trúng thầu.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, mặc dù trúng thầu tuyệt đối, nhưng tỉ lệ chênh lệch giữa giá trúng thầu và giá gói thầu của đơn vị này không cao. Theo phân tích dữ liệu đấu thầu, tỉ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này là 97,05%. Riêng tại nhóm các gói thầu do doanh nghiệp này tham gia, có đến 66,7% số gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm là 0% và 33,3% số gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp từ 1% đến 5%.

Vấn đề năng lực tài chính của nhà thầu cũng là một điểm cần lưu tâm. Trong bảng điểm năng lực do hệ thống phân tích, điểm năng lực tài chính của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nguyễn Quân chỉ đạt 0,36/100 điểm, một con số khá khiêm tốn đối với một doanh nghiệp đang thực hiện các gói thầu tiền tỷ.

Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết, theo quy định của Luật Đấu thầu 2023, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính minh bạch và hiệu quả kinh tế khi lựa chọn nhà thầu. "Việc nhà thầu trúng thầu liên tiếp tại một địa bàn với tỉ lệ tiết kiệm gần như bằng không là một dấu hiệu cần các cơ quan chức năng giám sát, làm rõ để đảm bảo ngân sách được sử dụng tối ưu", Luật sư Lập chia sẻ.

Đồng quan điểm, chuyên gia Lê Tấn Việt nhấn mạnh, trách nhiệm giải trình của các chủ đầu tư tại Phường Bình Thạnh cần được nâng cao. Việc đăng tải thông tin mời thầu cần rộng rãi hơn để thu hút nhiều nhà thầu tham dự, tránh tình trạng chỉ có một nhà thầu "độc diễn" nộp hồ sơ, qua đó mới có thể đảm bảo được tính cạnh tranh và công bằng trong đấu thầu.

Sự trỗi dậy của "tân binh" Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Nguyễn Quân tại thị trường mua sắm công TP HCM, đặc biệt là tại địa bàn Phường Bình Thạnh, đang đặt ra dấu hỏi về tính hiệu quả và minh bạch trong công tác quản lý đấu thầu tại địa phương.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.