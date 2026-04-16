Bí ẩn nghi lễ Hy Lạp cổ đại, ai tiết lộ có thể bị xử tử

Eleusinian là một nghi lễ bí ẩn được tổ chức ở Hy Lạp cổ đại trong hơn 1.000 năm. Người nào tiết lộ thông tin về nghi lễ Eleusinian thì có thể bị xử tử.

Hy Lạp cổ đại là vùng đất của các vị thần, thần thoại và đền thờ. Một trong những nghi lễ nổi tiếng và bí ẩn nhất của họ có tên Eleusinian. Nghi lễ này tổ chức hàng năm và kéo dài 9 ngày.

Người tham gia nghi lễ Eleusinian bao gồm đàn ông, phụ nữ, trẻ em, thậm chí cả nô lệ. Tuy nhiên, họ phải đáp ứng 2 điều kiện: người tham gia phải hiểu tiếng Hy Lạp và không phạm tội giết người.

Người ta tin rằng những nhân vật nổi tiếng của Hy Lạp như Socrates, Plato đã tham gia. Ngay cả những người La Mã quyền lực nhất như hoàng đế Augustus và Hadrian cũng tham dự nghi lễ Eleusinian.

Vào mùa Xuân, nghi lễ Eleusinian bắt đầu ở Athens và kết thúc ở thành phố cổ Eleusis. Hàng nghìn người tham gia nghi lễ này. Trong thời gian tham gia nghi lễ, họ nhịn ăn, dâng lễ vật, đi bộ theo đám rước dài 40 km và uống một loại đồ uống bí ẩn gọi là kykeon, có thể có tác dụng gây ảo giác.

Thành phố cổ Eleusis - nơi diễn ra nghi lễ bí ẩn Eleusinian trong hàng ngàn năm. Ảnh: Carole Raddato/Wikimedia Commons.

Cụ thể, trong 5 ngày đầu tiên, những người tham gia dâng lễ vật, tắm rửa theo nghi thức và nhịn ăn. Vào ngày thứ năm, họ bắt đầu cuộc hành trình dài 22,5 km từ Athens đến Eleusis, đi dọc theo một con đường quan trọng được gọi là "Đường Thánh" - cùng tuyến đường mà nữ thần Demeter được cho là đã đi khi tìm kiếm con gái Persephone. Các nữ tư tế mang theo những chiếc rương chứa đầy những vật phẩm thiêng liêng bí ẩn trong chuyến hành trình này.

Khi đến Eleusis, những người tham gia sẽ đi ngang qua Plutoneion - hang động được cho là lối vào Địa ngục, nơi Persephone xuất hiện mỗi mùa xuân. Sau đó, họ uống một loại đồ uống gọi là kykeon. Loại đồ uống này được làm từ lúa mạch và bạc hà nhưng cũng có thể chứa cả nấm cựa gà - loại nấm được biết đến với đặc tính gây ảo giác.

Dấu vết của nấm cựa gà đã được tìm thấy trong các bình dùng trong nghi lễ. Một nghiên cứu gần đây cho thấy người Hy Lạp thời cổ đại đã biết cách loại bỏ độc tố của loại nấm này để làm đồ uống.

Phần quan trọng nhất của nghi lễ Eleusinian diễn ra trong điện thờ Telesterion. Bất cứ điều gì diễn ra tại đây đều phải được giữ kín. Bất cứ ai tiết lộ những gì xảy ra bên trong đều có thể bị xử tử.

Ở trung tâm của Telesterion là một tòa nhà nhỏ hơn được gọi là Anaktoron. Chỉ có các thầy tế cấp cao, hay còn gọi là hierophant, mới được phép vào bên trong Anaktoron.

Kể từ khi vào điện thờ Telesterion, tất cả những người tham gia không tiết lộ đã nghe thấy điều gì, làm gì hay nhìn thấy gì. Điều này khiến mọi người càng tò mò hơn.

Một số người suy đoán có thể diễn ra điều kinh hoàng ở Telesterion nơi những người tham gia nghi lễ Eleusinian có thể đã tái hiện giai thoại về việc thần Hades bắt cóc Persephone.

Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra trong điện thờ Telesterion nhưng những người tham gia nghi lễ Eleusinian được cho là đã rời đi với sự dũng cảm sau khi đối mặt với cái chết.

Nghi lễ bí ẩn Eleusinian đã được thực hành ở Hy Lạp trong hơn 1.000 năm, bắt đầu từ khoảng năm 1500 trước Công nguyên và kết thúc vào thế kỷ 4 sau Công nguyên.

Ngày nay, Eleusis trở thành địa điểm khảo cổ, lưu giữ những bằng chứng về công trình cổ xưa của người Hy Lạp và là nơi tổ chức nghi lễ bí ẩn. Các chuyên gia hy vọng sẽ sớm tìm thấy những ghi chép, tài liệu hoặc các hiện vật giúp làm sáng tỏ những câu hỏi chưa thể giải mã về nghi lễ Eleusinian.