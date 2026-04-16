Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bí ẩn nghi lễ Hy Lạp cổ đại, ai tiết lộ có thể bị xử tử

Eleusinian là một nghi lễ bí ẩn được tổ chức ở Hy Lạp cổ đại trong hơn 1.000 năm. Người nào tiết lộ thông tin về nghi lễ Eleusinian thì có thể bị xử tử.

Tâm Anh (TH)

Hy Lạp cổ đại là vùng đất của các vị thần, thần thoại và đền thờ. Một trong những nghi lễ nổi tiếng và bí ẩn nhất của họ có tên Eleusinian. Nghi lễ này tổ chức hàng năm và kéo dài 9 ngày.

Người tham gia nghi lễ Eleusinian bao gồm đàn ông, phụ nữ, trẻ em, thậm chí cả nô lệ. Tuy nhiên, họ phải đáp ứng 2 điều kiện: người tham gia phải hiểu tiếng Hy Lạp và không phạm tội giết người.

Người ta tin rằng những nhân vật nổi tiếng của Hy Lạp như Socrates, Plato đã tham gia. Ngay cả những người La Mã quyền lực nhất như hoàng đế Augustus và Hadrian cũng tham dự nghi lễ Eleusinian.

Vào mùa Xuân, nghi lễ Eleusinian bắt đầu ở Athens và kết thúc ở thành phố cổ Eleusis. Hàng nghìn người tham gia nghi lễ này. Trong thời gian tham gia nghi lễ, họ nhịn ăn, dâng lễ vật, đi bộ theo đám rước dài 40 km và uống một loại đồ uống bí ẩn gọi là kykeon, có thể có tác dụng gây ảo giác.

Thành phố cổ Eleusis - nơi diễn ra nghi lễ bí ẩn Eleusinian trong hàng ngàn năm. Ảnh: Carole Raddato/Wikimedia Commons.

Cụ thể, trong 5 ngày đầu tiên, những người tham gia dâng lễ vật, tắm rửa theo nghi thức và nhịn ăn. Vào ngày thứ năm, họ bắt đầu cuộc hành trình dài 22,5 km từ Athens đến Eleusis, đi dọc theo một con đường quan trọng được gọi là "Đường Thánh" - cùng tuyến đường mà nữ thần Demeter được cho là đã đi khi tìm kiếm con gái Persephone. Các nữ tư tế mang theo những chiếc rương chứa đầy những vật phẩm thiêng liêng bí ẩn trong chuyến hành trình này.

Khi đến Eleusis, những người tham gia sẽ đi ngang qua Plutoneion - hang động được cho là lối vào Địa ngục, nơi Persephone xuất hiện mỗi mùa xuân. Sau đó, họ uống một loại đồ uống gọi là kykeon. Loại đồ uống này được làm từ lúa mạch và bạc hà nhưng cũng có thể chứa cả nấm cựa gà - loại nấm được biết đến với đặc tính gây ảo giác.

Dấu vết của nấm cựa gà đã được tìm thấy trong các bình dùng trong nghi lễ. Một nghiên cứu gần đây cho thấy người Hy Lạp thời cổ đại đã biết cách loại bỏ độc tố của loại nấm này để làm đồ uống.

Phần quan trọng nhất của nghi lễ Eleusinian diễn ra trong điện thờ Telesterion. Bất cứ điều gì diễn ra tại đây đều phải được giữ kín. Bất cứ ai tiết lộ những gì xảy ra bên trong đều có thể bị xử tử.

Ở trung tâm của Telesterion là một tòa nhà nhỏ hơn được gọi là Anaktoron. Chỉ có các thầy tế cấp cao, hay còn gọi là hierophant, mới được phép vào bên trong Anaktoron.

Kể từ khi vào điện thờ Telesterion, tất cả những người tham gia không tiết lộ đã nghe thấy điều gì, làm gì hay nhìn thấy gì. Điều này khiến mọi người càng tò mò hơn.

Một số người suy đoán có thể diễn ra điều kinh hoàng ở Telesterion nơi những người tham gia nghi lễ Eleusinian có thể đã tái hiện giai thoại về việc thần Hades bắt cóc Persephone.

Mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra trong điện thờ Telesterion nhưng những người tham gia nghi lễ Eleusinian được cho là đã rời đi với sự dũng cảm sau khi đối mặt với cái chết.

Nghi lễ bí ẩn Eleusinian đã được thực hành ở Hy Lạp trong hơn 1.000 năm, bắt đầu từ khoảng năm 1500 trước Công nguyên và kết thúc vào thế kỷ 4 sau Công nguyên.

Ngày nay, Eleusis trở thành địa điểm khảo cổ, lưu giữ những bằng chứng về công trình cổ xưa của người Hy Lạp và là nơi tổ chức nghi lễ bí ẩn. Các chuyên gia hy vọng sẽ sớm tìm thấy những ghi chép, tài liệu hoặc các hiện vật giúp làm sáng tỏ những câu hỏi chưa thể giải mã về nghi lễ Eleusinian.

Bài liên quan

Kho tri thức

Bí ẩn thành phố của vị vua “biến mọi thứ chạm vào thành vàng”

Nằm giữa vùng Anatolia rộng lớn, Gordion (Thổ Nhĩ Kỳ) là một di tích cổ đại nổi tiếng gắn liền với truyền thuyết về vua Midas và lịch sử của vương quốc Phrygia.

Gordion từng là kinh đô của vương quốc Phrygia. Trong thời kỳ hoàng kim vào thế kỷ 8 TCN, Gordion là trung tâm chính trị và văn hóa của người Phrygia. Thành phố này đóng vai trò quan trọng trong khu vực Anatolia và là nơi các vị vua Phrygia cai trị đất nước. Ảnh: wikimedia.org.
Gắn liền với truyền thuyết “nút thắt Gordian”. Gordion nổi tiếng với câu chuyện về nút thắt Gordian – một nút dây phức tạp mà lời tiên tri nói rằng ai tháo được sẽ thống trị châu Á. Alexander Đại đế được cho là đã “giải” nút thắt bằng cách chém đứt nó, tạo nên một biểu tượng cho cách giải quyết táo bạo. Ảnh: Flickr.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Cung điện đồ sộ thế kỷ thứ 8 Trước Công Nguyên

Một cung điện đồ sộ từ thế kỷ thứ 8 Trước Công Nguyên đã được phát hiện bên dưới kinh đô Lydia.

Sardis, kinh đô của Lydia từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 6 Trước Công Nguyên, nằm ở vị trí chiến lược tại cực tây của Con đường Hoàng gia Ba Tư, con đường nối liền biển Aegean với trung tâm của Đế chế Achaemenid. Ảnh: @Đại học Wisconsin-Madison.
Và di sản trường tồn nhất của nó vẫn là phát minh ra tiền tệ: tại đây, người Lydia bắt đầu đúc tiền xu bằng hợp kim vàng và bạc (electrum), một hợp kim tự nhiên của vàng và bạc, mở ra một cuộc cách mạng kinh tế định hình thế giới cổ đại. Ảnh: @Đại học Wisconsin-Madison.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Bí ẩn hồ thiêng cổ đại với nghi lễ chữa bệnh đặc biệt

Khu thánh địa chữa bệnh và những bí mật thiêng liêng được tìm thấy tại thành phố cổ Tenea của Hy Lạp gây ngạc nhiên các chuyên gia.

Bộ Văn hóa Hy Lạp công bố một phát hiện mới đầy thú vị từ cuộc khai quật phi thường tại thành phố Tenea cổ đại của Hy Lạp. Cụ thể, các nhà khảo cổ đã khai quật được một khu phức hợp rộng lớn được sử dụng phổ biến từ thời La Mã cổ đại. Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Tại hiện trường cuộc khai quật, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một công trình ngầm hình chữ nhật được bao quanh bởi một sân đá. Đến thời kỳ Hy Lạp cổ đại, công trình này đã được chuyển đổi thành một hồ bơi nghi lễ có mái che được sử dụng cho "các nghi lễ chữa bệnh cổ xưa". Ảnh: @Bộ Văn hóa Hy Lạp.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Phát hiện chiếc bát vỏ sò khảm vàng

Ngôi mộ cổ được phát hiện ở Thanh Hải (Trung Quốc), từ đó người ta tìm thấy một chiếc bát nhỏ làm bằng vỏ sò, hiện nay nó được coi là bảo vật quốc gia.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

8 cách nói 'không' của người EQ cao

Chúng ta thường ngại nói "không" vì sợ mất lòng, sợ ảnh hưởng đến các mối quan hệ. Nhưng thực ra, điều chúng ta cần là học cách từ chối một cách khéo léo và hiểu được "nghệ thuật nói không".

Ngôi mộ cổ được phát hiện ở Thanh Hải (Trung Quốc), từ đó người ta tìm thấy một chiếc bát nhỏ làm bằng vỏ sò, hiện nay nó được coi là bảo vật quốc gia.