Bí ẩn lời nguyền hạnh phúc ám ảnh Hoàng gia Monaco suốt nhiều thế kỷ

Bí ẩn lời nguyền "không bao giờ có được hạnh phúc" của Hoàng gia Monaco

Tháng 6 vừa qua, cả thế giới có dịp chứng kiến đám cưới đẹp như cổ tích của công chúa Monaco, Charlotte Casiraghi, con gái của công chúa Caroline và nhà doanh nghiệp Ý Stefano Casiraghi. Hôn lễ hoàng gia đương nhiên thu hút sự chú ý của dư luận nhưng lý do khác khiến mọi người quan tâm là liệu công chúa Charlotte có thể phá hủy lời nguyền của gia tộc hay không.

Theo đó, người ta đồn đại rằng hoàng gia Monaco vẫn đang bị ám ảnh bởi lời nguyền bí ẩn. Vào thế kỷ 13, vua Rainier I, khi đó vẫn còn là thái tử, đã bắt cóc và làm nhục 1 cô gái trẻ trước khi vứt bỏ cô. Vì quá căm phẫn, cô gái này đã buông ra lời nguyền rủa rằng: “Sẽ không có một ai trong dòng tộc Grimaldi có được hạnh phúc trong hôn nhân”. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà lời nguyền ấy lại vô cùng linh ứng.

Sau lần gặp gỡ đầu tiên, vua Rainier III đã lập tức phải lòng cô diễn viên xinh đẹp người Mỹ Grace Kelly. Sau nhiều lần trao đổi qua thư từ, nhà vua Monaco quyết định tìm tới tận nhà của người yêu và chuyện tình của họ bắt đầu từ những buổi đi dạo trong rừng, lái xe xuyên qua các ngọn núi… Cuối chuyến đi ấy, cô diễn viên nhận lời cầu hôn của nhà vua trước khi họ chính thức trở thành vợ chồng trong đám cưới thế kỷ diễn ra vào năm 1956.

Trước đó, công nương Grace đã trải qua rất nhiều nỗi đau khổ trong tình yêu và ví vua Rainier III đích thị là 1 vị bạch mã hoàng tử đã đến cứu rỗi đời bà. Vậy nhưng, cuộc sống trong cung điện với đầy rẫy những nguyên tắc bắt buộc phải tuân theo khiến công nương Grace dần cảm thấy tù túng. Không chỉ có vậy, bà còn phát hiện người chồng đầu ấp tay gối của mình qua lại với rất nhiều nhân tình bên ngoài dù khi đó chỉ mới 3 tháng đầu hôn nhân. Đầu năm 1957, công nương Grace sinh con gái đầu lòng là công chúa Caroline rồi lần lượt thái tử Albert II và công chúa Stephanie ra đời. Năm 1982, công nương Grace trên đường lái xe đưa con gái 17 tuổi đi học ở thành phố Paris (Pháp) thì gặp tai nạn và qua đời ở tuổi 52.

Sau khi mẹ mất, công chúa Caroline thay bà đảm nhận nhiều trọng trách chăm sóc cung điện hoàng gia Monaco. Mọi việc ập đến quá bất ngờ khiến công chúa không khỏi bỡ ngỡ nhưng vẫn có thể đảm đương tốt mọi việc. Vậy nhưng, đó chưa bao giờ là cuộc sống mà công chúa Caroline mong muốn. Con đường tình duyên của bà sau này cũng lắm nỗi thăng trầm.

Năm 20 tuổi, công chúa Caroline lên xe hoa lần đầu tiên với 1 người đàn ông Pháp. Ngay từ lần đầu nhìn thấy chàng rể tương lai, công nương Grace đã tỏ ý không đồng ý nhưng vẫn tôn trọng quyết định của con gái. Kết quả là cuộc hôn nhân này kết thúc chóng vánh chỉ sau 2 năm. Vài năm tiếp theo, công chúa Caroline lại tiếp tục trải qua cuộc hôn nhân không như ý muốn trước khi bị đồn là người thứ 3 chen chân vào tình yêu giữa 1 vị hoàng tử Đức, Ernst-August. Bà kết hôn lần thứ 3 vào năm 42 tuổi và hạ sinh con gái út Alexandra. Cuộc hôn nhân này của công chúa Caroline không tan vỡ nhưng nhiều tin đồn 2 vợ chồng bà chung sống không hạnh phúc, thường xuyên xảy ra tranh cãi.

Về phía thái tử Albert II đến năm 2010 mới kết hôn với vận động viên bơi lội Charlene Wittstock. Trước ngày hôn lễ diễn ra, bà phát hiện chồng mình đã có 2 đứa con ngoài giá thú và mới lên chức bố lần thứ 3 trong cuộc tình kéo dài 5 năm. Theo truyền thông đưa tin, cô dâu đã khóc hết nước mắt trong ngày trọng đại của mình.

Con đường tình duyên của công chúa út Stephanie cũng lận đận không kém anh chị mình. Bà tận hưởng cuộc sống bay nhảy trong suốt thời thanh xuân và cặp kè với rất nhiều bạn trai. Năm 1995, bà kết hôn với Daniel Ducruet, vệ sĩ nhỏ hơn tận 10 tuổi. Cặp đôi chung sống được hơn 1 năm thì “đường ai nấy đi”.

Thất bại liên tiếp trong hôn nhân của người nhà gia tộc Grimaldi khiến người ta không khỏi rùng mình vì giống hệt lời nguyền năm nào. Hoặc nhìn theo góc độ khác, có thể hiểu như công chúa Stephanie từng nói: “Tôi là công chúa nhưng trên hết, tôi cũng là một con người”. Thời gian gần đây, người ta cho rằng lời nguyền kia đã được hóa giải khi hậu duệ của hoàng gia Monaco đều yên bề gia thất và sống cuộc đời hạnh phúc hơn bố mẹ chúng rất nhiều.