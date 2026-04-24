Bí ẩn chưa lời giải của bia đá cổ tại Tiya, Ethiopia

Tiya nằm cách thủ đô Addis Ababa khoảng 80 km về phía Nam, là một trong những địa điểm khảo cổ đặc biệt nhất của Ethiopia. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1980, Tiya nổi bật với hơn 30 bia đá được chạm khắc tinh xảo, có niên đại từ khoảng thế kỷ 12 đến 14.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Những khối đá dựng đứng này có chiều cao từ 1 đến hơn 5 mét, được khắc các họa tiết bí ẩn như hình kiếm, biểu tượng hình học và các dấu hiệu chưa được giải mã hoàn toàn. Một số bia còn mang hình ảnh giống như “thanh kiếm chéo”, khiến các nhà nghiên cứu cho rằng chúng có thể liên quan đến chiến binh hoặc nghi lễ tưởng niệm. Tuy nhiên, cho đến nay, ý nghĩa chính xác của các ký hiệu này vẫn còn là câu hỏi mở, góp phần tạo nên sức hút đặc biệt cho Tiya.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điều đáng chú ý là Tiya không phải là một địa điểm đơn lẻ mà là một phần của truyền thống dựng bia đá rộng lớn ở miền Nam Ethiopia. Tuy vậy, nơi đây được xem là tiêu biểu nhất nhờ mức độ bảo tồn và sự đa dạng của các hoa văn. Các cuộc khai quật khảo cổ cho thấy khu vực này từng là nghĩa địa cổ, nơi chôn cất những nhân vật quan trọng trong cộng đồng. Những bia đá có thể đóng vai trò như “bia mộ” hoặc dấu hiệu đánh dấu địa vị xã hội.

Ảnh: iStock.

Khung cảnh xung quanh Tiya mang vẻ đẹp hoang sơ đặc trưng của cao nguyên châu Phi, với đồng cỏ trải dài và bầu trời rộng lớn. Chính sự tĩnh lặng này khiến nơi đây mang một bầu không khí linh thiêng, nơi mỗi khối đá như đang kể lại câu chuyện của một nền văn hóa đã mất. Khi ánh nắng thay đổi trong ngày, bóng của các bia đá kéo dài trên mặt đất, tạo nên những hình ảnh vừa huyền bí vừa đầy chất thơ.

Không giống những di tích nổi tiếng khác với kiến trúc đồ sộ, Tiya gây ấn tượng bằng sự giản dị nhưng sâu sắc. Những khối đá không lời nói ấy vẫn tồn tại qua hàng thế kỷ, thách thức thời gian và trí tò mò của con người. Chính sự im lặng này lại là điều khiến Tiya trở nên đặc biệt, một “cuốn sách đá” chưa được đọc hết, nơi mỗi ký hiệu là một câu hỏi chờ được giải đáp.