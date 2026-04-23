5 quy tắc “ngầm” khi mua TV OLED ít người biết

Số hóa - Xe

5 quy tắc “ngầm” khi mua TV OLED ít người biết

TV OLED cho chất lượng hình ảnh vượt trội nhưng vẫn tồn tại nhiều “quy tắc ngầm” mà người dùng cần hiểu rõ trước khi quyết định xuống tiền.

Thiên Trang (TH)
TV OLED đang được xem là lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu giải trí tại gia nhờ khả năng hiển thị màu sắc chính xác và độ tương phản gần như tuyệt đối so với các công nghệ khác.
TV OLED đang được xem là lựa chọn hàng đầu cho nhu cầu giải trí tại gia nhờ khả năng hiển thị màu sắc chính xác và độ tương phản gần như tuyệt đối so với các công nghệ khác.
Tuy nhiên, ít người biết rằng tấm nền OLED sử dụng vật liệu hữu cơ có xu hướng xuống cấp theo thời gian, buộc nhà sản xuất phải tích hợp các cơ chế như dịch chuyển điểm ảnh và làm mới pixel để kéo dài tuổi thọ.
Tuy nhiên, ít người biết rằng tấm nền OLED sử dụng vật liệu hữu cơ có xu hướng xuống cấp theo thời gian, buộc nhà sản xuất phải tích hợp các cơ chế như dịch chuyển điểm ảnh và làm mới pixel để kéo dài tuổi thọ.
Quá trình làm mới này thường diễn ra tự động sau vài giờ sử dụng, khiến TV tạm ngừng hoạt động trong vài phút, thậm chí có thể kéo dài đến một giờ trong chu kỳ làm mới sâu.
Quá trình làm mới này thường diễn ra tự động sau vài giờ sử dụng, khiến TV tạm ngừng hoạt động trong vài phút, thậm chí có thể kéo dài đến một giờ trong chu kỳ làm mới sâu.
Một điểm cần lưu ý khác là độ sáng của OLED thường thấp hơn so với QLED hay mini-LED, do đó trải nghiệm tối ưu nhất sẽ là trong môi trường ánh sáng thấp hoặc phòng tối.
Một điểm cần lưu ý khác là độ sáng của OLED thường thấp hơn so với QLED hay mini-LED, do đó trải nghiệm tối ưu nhất sẽ là trong môi trường ánh sáng thấp hoặc phòng tối.
Dù nổi tiếng với khả năng hiển thị HDR, nhưng thực tế chất lượng HDR trên OLED còn phụ thuộc vào nội dung và định dạng, chẳng hạn HDR10 đôi khi chưa khai thác hết tiềm năng phần cứng.
Dù nổi tiếng với khả năng hiển thị HDR, nhưng thực tế chất lượng HDR trên OLED còn phụ thuộc vào nội dung và định dạng, chẳng hạn HDR10 đôi khi chưa khai thác hết tiềm năng phần cứng.
Ngoài ra, phần lớn TV OLED sử dụng màn hình bóng thay vì lớp phủ chống chói, điều này giúp tăng độ sắc nét và màu sắc nhưng cũng khiến hình ảnh dễ bị phản chiếu trong môi trường sáng.
Ngoài ra, phần lớn TV OLED sử dụng màn hình bóng thay vì lớp phủ chống chói, điều này giúp tăng độ sắc nét và màu sắc nhưng cũng khiến hình ảnh dễ bị phản chiếu trong môi trường sáng.
Một số tính năng “trang trí” như chế độ màn hình mờ hay hiển thị nghệ thuật cũng ít phổ biến trên OLED do ảnh hưởng đến tuổi thọ điểm ảnh khi hiển thị nội dung tĩnh lâu dài.
Một số tính năng “trang trí” như chế độ màn hình mờ hay hiển thị nghệ thuật cũng ít phổ biến trên OLED do ảnh hưởng đến tuổi thọ điểm ảnh khi hiển thị nội dung tĩnh lâu dài.
Nhìn chung, dù mang lại trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao, TV OLED vẫn đòi hỏi người dùng hiểu rõ các đặc điểm kỹ thuật để tận dụng tối đa và tránh những kỳ vọng không thực tế khi sử dụng.
Nhìn chung, dù mang lại trải nghiệm hình ảnh đỉnh cao, TV OLED vẫn đòi hỏi người dùng hiểu rõ các đặc điểm kỹ thuật để tận dụng tối đa và tránh những kỳ vọng không thực tế khi sử dụng.
Thiên Trang (TH)
