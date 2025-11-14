Bên trong căn nhà tại Mỹ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng

Không gian xung quanh ngôi nhà của bầu show Liên Phạm gây ấn tượng mạnh với thảm hoa nở rộ, cây lá xanh mướt, không gian ngập tràn sức sống.
Toyota Fortuner sẽ bị "khai tử" tại Úc vào năm 2026. Dù bán chạy ở Việt Nam, mẫu SUV này thất bại tại Úc và bị các đối thủ như Ford Everest và Isuzu MU-X bỏ xa.
Chủ tịch FED Jerome Powell thừa nhận AI khiến việc làm mới gần như bằng không, tạo ra viễn cảnh lao động ảm đạm.
Tử vi dự báo sau ngày 15/11, ba con giáp bước vào thời kỳ vàng: vận may mở lối, cơ hội tài chính liên tiếp xuất hiện, tiền bạc sinh sôi mạnh mẽ.
Được ví như kỳ quan thiên nhiên của Nam Phi, dãy Drakensberg là thiên đường của đá, mây và nghệ thuật cổ xưa được thiên nhiên khắc lên vách núi.
Dù là loại hạt đắt đỏ bậc nhất thế giới, mắc ca hiện khá phong phú ngay tại Việt Nam, với chất lượng không hề thua kém hàng nhập khẩu.
Các nhà khảo cổ học đã khai quật 119 hộp sọ tại ngôi đền Aztec có từ thế kỷ 14 ở thành phố Mexico. Chúng là một phần của tháp sọ người đáng sợ.
Các cơn bão mặt trời dự kiến sẽ mang đến những cực quang phương Bắc rực rỡ sắc màu ở khắp Canada và các tiểu bang miền Bắc của Mỹ trong đêm thứ hai liên tiếp.
Chia sẻ về bữa tiệc sinh nhật tuổi 33 đầy ấn tượng được chồng tổ chức, Primmy Trương khiến hội chị em rần rần 'xin vía'.
Không còn hình ảnh trong trẻo, đáng yêu thường thấy, Quỳnh Trương trong bộ ảnh mới tựa như nàng tiểu thư sang chảnh, kiêu kì.
Trong đám cưới, 'Kim Tae Hee Việt Nam' Hương Liên chơi đàn tranh, được chồng bế bổng khi nhảy múa.
Audi hé lộ F1 concept Audi R26 cho mùa giải 2026. Hãng tuyên bố tham vọng "không chỉ hiện diện mà muốn chiến thắng", đặt mục tiêu vô địch thế giới vào năm 2030.
Các mỹ nhân: Camila Roca, Alba Perez, Sakra Guerrero và Sophie Kirana ngày càng gợi cảm sau Miss International 2024.
Mặc dù có hệ thống công sự trận địa vững chắc, lại có chỉ huy tài giỏi, nhưng trước sức ép tiến công liên tục của Nga, cuối cùng Pokrovsk cũng phải “gục ngã”.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/11, Sư Tử vượng vận quý nhân, không phú cũng quý. Cự Giải bớt quan tâm đến người khác nói gì về mình.
Lý Thùy Chang – bà xã của diễn viên Chi Bảo khiến khán giả không khỏi trầm trồ khi tung bộ ảnh mới với váy lụa, tôn đường cong nóng bỏng.
Không chỉ đẹp, 4 kiểu giày này còn giúp outfit trẻ trung, thanh lịch, từ năng động với sneaker đến nữ tính cùng giày búp bê.
Mới đây, MC Quyền Linh đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi xuất hiện với hình ảnh cực kỳ đáng yêu bên cô con gái lớn Lọ Lem (Mai Thảo Linh).
Giữa vùng sa mạc Kalahari khô cằn, tộc người San vẫn sống hòa hợp với thiên nhiên như tổ tiên của mình hàng nghìn năm trước.
Dưới đáy đại dương sâu thẳm, những cánh tay mềm mại của sao biển đuôi rắn (lớp Ophiuroidea) uốn lượn như vũ điệu bí ẩn của tạo hóa.
Thanh Thủy sẽ kết thúc nhiệm kỳ Miss International vào cuối tháng 11/2025. 1 năm qua, cô có lịch trình làm việc vô cùng bận rộn.
Thời điểm này, rẻo cao Tà Xùa (Sơn La) trở nên đặc biệt với những bông hoa đào nở sớm, hút du khách check-in giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ.