Bên trong căn nhà tại Mỹ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng

Bất động sản

Bên trong căn nhà tại Mỹ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng

Không gian xung quanh ngôi nhà của bầu show Liên Phạm gây ấn tượng mạnh với thảm hoa nở rộ, cây lá xanh mướt, không gian ngập tràn sức sống.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, bầu show Liên Phạm - vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ khung cảnh đầu thu trước cửa căn nhà ở Atlantic (Mỹ) khiến nhiều người thích thú. Ảnh: FBNV
Xung quanh nhà rực rỡ với nhiều loại cây và hoa rực rỡ. Ảnh: FBNV
Đặc biệt, bà Liên Phạm đăng tải nhiều về cây nam thiên trúc. Ảnh: FB Lien Pham
Loại cây này có lá và quả nhỏ khá lạ mắt. Ảnh: FB Lien Pham
Đáng chú ý, quả có thể chuyển từ vàng, cam sang đỏ rực. Ảnh: FB Lien Pham
Cây nam thiên trúc mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng mang ý nghĩa tốt lành về may mắn và tài lộc. Ảnh: FB Lien Pham
Trước đó, bà Liên Phạm nhiều lần chia sẻ ảnh loạt ảnh về khu vườn xanh mướt, không gian ngập tràn sức sống. Ảnh: FB Lien Pham
Cẩm tú cầu nở thành từng chùm lớn, màu sắc chuyển dần từ vàng chanh sang xanh lam. Ảnh: FB Lien Pham
Hoa hồng đỏ nở rộ giữa vườn với hương thơm dịu nhẹ. Ảnh: FB Lien Pham
Chậu hoa hồng phấn được trồng xen với chuối cảnh. Ảnh: FB Lien Pham
Đào sai trĩu quả, cành gần như chạm đất. Ảnh: FB Lien Pham
Mẫu đơn khoe sắc trong vườn. Ảnh: FB Lien Pham
#Vườn cây và hoa Mỹ #Trang trí cảnh quan nhà vườn #Cây nam thiên trúc ý nghĩa phong thủy #Chủ đề mùa thu và cảnh vật tự nhiên #Hoa cẩm tú cầu và hoa hồng trong vườn #Chăm sóc và thưởng thức cây trái mùa vụ

