Bến gạo rẻ tiền thành “Gạo dẻo Thái Sơn”, chủ cửa hàng ở Gia Lai bị khởi tố

Qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện hành vi của đối tượng là mua gạo giá rẻ mang về đóng gói vào bao bì nhãn hiệu sau đó bán ra thị trường.

Ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can do có hành vi biến hàng tấn gạo rẻ thành “Gạo dẻo Thái Sơn”.

Đối tượng bị khởi tố là 2 vợ chồng Lê Văn Hữu (SN 1983) và vợ là Võ Thị Dịu (SN 1990, trú tại thôn Chư Ty, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), kinh doanh cửa hàng “Hữu Gạo” có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm; quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 5/10, các trinh sát của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Công an xã Đức Cơ, Đội Quản lý thị trường số 10 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) kiểm tra kho hàng tại thôn Chư Ty; qua đó, đã bắt quả tang 2 vợ chồng đang trực tiếp thực hiện hành vi đóng gói bao gạo giả nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn”, loại bao 25 kg.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4 tấn gạo giả đã được đóng gói mang nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” do Nhà máy Nhà xay xát lương thực Thái Sơn, Lô C5 Cụm Công nghiệp Tân An 1, tỉnh Đắk Lắk đóng gói, phân phối trên thị trường.

Đối tượng mua gạo rẻ về đóng bao giả nhãn hiệu bị khởi tố. Ảnh: Đình Hoàn

Ngoài tang vật thu giữ, còn hơn 5 tấn gạo mà 2 đối tượng khai nhận sẽ dùng để đóng gói thành gạo nhãn hiệu “Gạo dẻo Thái Sơn” cùng nhiều dụng cụ phục vụ đóng gói như bao bì, máy khâu miệng túi, cân

Tại cơ quan Công an, 2 vợ chồng Hữu khai nhận, do nhiều người trong vùng ưa chuộng “Gạo dẻo Thái Sơn” nên đã làm giả nhãn hiệu trên. Các đối tượng đã mua gạo giá rẻ rồi mang về đóng gói vào bao bì với nhãn hiệu rồi bán ra thị trường.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã gửi mẫu giám định và xác định 4 tấn gạo thu giữ tại kho của vợ chồng Hữu không phải là “Gạo dẻo Thái Sơn” được Nhà máy Nhà xay xát lương thực Thái Sơn sản xuất.

Trên cơ sở phản hồi giám định, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vợ chồng đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.