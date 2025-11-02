Bé trai gần 4 tuổi bị nghẹt mũi, sốt cao do 'nắp lọ thuốc' nằm trong mũi

Bé trai gần 4 tuổi ở Phú Thọ bị nghẹt mũi, chảy dịch kéo dài, không ngờ do dị vật là "nắp lọ thuốc" mắc trong mũi.

Tối ngày 30/10, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) tiếp nhận bé trai gần 4 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, trong tình trạng nghẹt mũi phải, chảy dịch, quấy khóc và khó chịu.

Theo người nhà, bé bị nghẹt mũi khoảng 2 ngày, có sốt cao từng cơn 39 độ C, ho có đờm, hắt hơi, sổ mũi. Gia đình tự mua thuốc cho uống nhưng không đỡ nên đưa bé đến bệnh viện.

Hình ảnh dị vật (bên phải) được lấy ra từ mũi bệnh nhi. Ảnh BV

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tiến hành nội soi mũi - xoang, phát hiện trong khe mũi phải có dị vật bằng nhựa cứng màu trắng trong, nghi là nắp lọ thuốc. Ê-kíp nhanh chóng tiến hành gắp dị vật dưới hướng dẫn nội soi, lấy ra vật nhựa kích thước khoảng 15mm - nguyên nhân khiến bé bị nghẹt và viêm mũi kéo dài.

Sau thủ thuật, dị vật được lấy ra an toàn, mũi bé được làm sạch và theo dõi thêm. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, dự kiến sớm được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên để trẻ chơi với vật nhỏ, sắc nhọn hoặc dễ nhét vào mũi, tai, miệng. Nếu bé bị dị vật trong mũi, trước hết hãy giữ bình tĩnh và tuyệt đối không cố gắng tự lấy dị vật bằng tay, nhíp hay tăm bông vì có thể làm vật vào sâu hơn, gây nguy hiểm cho bé.

Cách xử lý an toàn ban đầu là bịt bên mũi không có dị vật rồi yêu cầu bé xì mũi mạnh, nhưng chỉ áp dụng nếu dị vật ở ngay bên ngoài. Không nên bảo bé cố hít vào thật mạnh khi có dị vật bên trong mũi. Khi nghi ngờ trẻ có dị vật đường thở, cần đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám và xử trí kịp thời.

Nếu có dị vật trong mũi trẻ, con trẻ sẽ có các biểu hiện như: Chảy nước mũi, chảy máu mũi, khó thở, thở khò khè. Ảnh minh hoạ/Internet