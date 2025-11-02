Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bé trai gần 4 tuổi bị nghẹt mũi, sốt cao do 'nắp lọ thuốc' nằm trong mũi

Bé trai gần 4 tuổi ở Phú Thọ bị nghẹt mũi, chảy dịch kéo dài, không ngờ do dị vật là "nắp lọ thuốc" mắc trong mũi.

Bình Nguyên

Tối ngày 30/10, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn (Phú Thọ) tiếp nhận bé trai gần 4 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, trong tình trạng nghẹt mũi phải, chảy dịch, quấy khóc và khó chịu.

Theo người nhà, bé bị nghẹt mũi khoảng 2 ngày, có sốt cao từng cơn 39 độ C, ho có đờm, hắt hơi, sổ mũi. Gia đình tự mua thuốc cho uống nhưng không đỡ nên đưa bé đến bệnh viện.

Hình ảnh dị vật (bên phải) được lấy ra từ mũi bệnh nhi. Ảnh BV
Hình ảnh dị vật (bên phải) được lấy ra từ mũi bệnh nhi. Ảnh BV

Bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng tiến hành nội soi mũi - xoang, phát hiện trong khe mũi phải có dị vật bằng nhựa cứng màu trắng trong, nghi là nắp lọ thuốc. Ê-kíp nhanh chóng tiến hành gắp dị vật dưới hướng dẫn nội soi, lấy ra vật nhựa kích thước khoảng 15mm - nguyên nhân khiến bé bị nghẹt và viêm mũi kéo dài.

Sau thủ thuật, dị vật được lấy ra an toàn, mũi bé được làm sạch và theo dõi thêm. Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, dự kiến sớm được xuất viện.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh không nên để trẻ chơi với vật nhỏ, sắc nhọn hoặc dễ nhét vào mũi, tai, miệng. Nếu bé bị dị vật trong mũi, trước hết hãy giữ bình tĩnh và tuyệt đối không cố gắng tự lấy dị vật bằng tay, nhíp hay tăm bông vì có thể làm vật vào sâu hơn, gây nguy hiểm cho bé.

Cách xử lý an toàn ban đầu là bịt bên mũi không có dị vật rồi yêu cầu bé xì mũi mạnh, nhưng chỉ áp dụng nếu dị vật ở ngay bên ngoài. Không nên bảo bé cố hít vào thật mạnh khi có dị vật bên trong mũi. Khi nghi ngờ trẻ có dị vật đường thở, cần đưa đến cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng để được thăm khám và xử trí kịp thời.

20210623-040051-582364-nhan-mot-truong-hop-max-1800x1800-jpg-bf8fb87519-7480.jpg
Nếu có dị vật trong mũi trẻ, con trẻ sẽ có các biểu hiện như: Chảy nước mũi, chảy máu mũi, khó thở, thở khò khè. Ảnh minh hoạ/Internet

Hầu hết trường hợp dị vật trong mũi không quá nghiêm trọng và thường xảy ra ở trẻ đang tập đi hay ở độ tuổi từ 1 tuổi –7 tuổi. Trẻ nhỏ bắt đầu có khả năng cầm, nắm và nhặt đồ vật từ 9 tháng tuổi nên tình trạng có dị vật trong mũi ít thấy ở trẻ nhỏ hơn độ tuổi này. Một vật thể lạ bị mắc kẹt trong mũi có khi không gây ra triệu chứng khác thường lúc đầu nhưng vẫn cần được phát hiện và lấy ra càng sớm càng tốt.

Nếu không, dị vật có thể gây nhiễm trùng tại chỗ và gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Hơn thế nữa, dị vật trong mũi có khi đi xuống miệng và trẻ sẽ nuốt vào dạ dày hoặc nguy hiểm hơn dị vật có thể rớt vào phổi và gây tắc nghẽn đường hô hấp.

#Bé trai 44 tháng tuổ #nghẹt mũi #nắp lọ thuốc #dị vật #mắc trong mũi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người đàn ông 35 tuổi nuốt hàng chục đinh vít vào dạ dày phải cấp cứu

Bệnh nhân 35 tuổi nuốt hàng chục đinh vít, được cấp cứu kịp thời, cảnh báo nguy hiểm của dị vật kim loại trong dạ dày và đường tiêu hóa.

Chiều tối ngày 23/10, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Phương Bắc (Tuyên Quang) tiếp nhận một bệnh nhân nam 35 tuổi trong tình trạng đau bụng dữ dội, buồn nôn và khó chịu vùng thượng vị.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện nhiều dị vật kim loại trong dạ dày người bệnh, gồm đinh và ốc vít, những vật sắc nhọn có thể gây thủng dạ dày, tổn thương ống tiêu hóa, thậm chí đe dọa tính mạng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gắp hạt hồng xiêm nằm trong phế quản người bệnh hơn 10 năm

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nội soi gắp hạt hồng xiêm nằm hơn 10 năm trong phế quản bệnh nhân quê Cà Mau.

Ngày 30/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ khoa Nội hô hấp đã nội soi phế quản, lấy dị vật là hạt hồng xiêm ở thùy dưới phổi phải của bệnh nhân PTT (43 tuổi, quê Cà Mau).

Bệnh nhân có triệu chứng ho đàm, khò khè hơn 10 năm, được chẩn đoán hen phế quản và từng điều trị tại nhiều nơi nhưng bệnh tái đi tái lại.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lợi ích của bông cải xanh

Lợi ích của bông cải xanh

Bông cải xanh mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ phòng ngừa ung thư, bảo vệ sức khỏe tim mạch và mắt...

5 loại vitamin giúp bạn trẻ lâu

5 loại vitamin giúp bạn trẻ lâu

Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thường xuyên, việc bổ sung vitamin đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ làm chậm lão hóa.