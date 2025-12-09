Bé gái 6 tuổi ở Quảng Ngãi mang búi tóc 0,5 kg trong dạ dày

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã phẫu thuật thành công lấy búi tóc nặng 0,5 kg trong dạ dày một bệnh nhi 6 tuổi.

Sáng 9/12, các bác sĩ Khoa Ngoại phối hợp với Khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã phẫu thuật lấy thành công búi tóc nặng 0,5 kg trong dạ dày một bệnh nhi 6 tuổi.

Trước đó, bé nhập viện trong tình trạng đau bụng, người nhà thấy con thường hay ăn tóc... Qua siêu âm và thăm khám, bác sĩ phát hiện dạ dày bệnh nhi chứa đầy dị vật dạng tóc.

Trẻ được chỉ định nội soi tiêu hoá gây mê, kết quả búi tóc chiếm toàn bộ dạ dày. Ngay sau khi hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành mở dạ dày lấy dị vật.

Các bác sĩ gắp ra một búi tóc rất lớn, xoắn chặt, chiếm toàn bộ dạ dày của bệnh nhi, cân nặng khoảng 500 gram.

Các bác sĩ phẫu thuật lấy búi tóc 0,5 kg ra khỏi dạ dày bệnh nhi.

Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định sau phẫu thuật. Theo các bác sĩ khoa ngoại, trường hợp này được xác định liên quan đến Hội chứng Rapunzel – một rối loạn tâm lý hiếm gặp khiến người bệnh có hành vi bứt và ăn tóc.

Hội chứng thường gặp ở trẻ em gái, đặc biệt lứa tuổi trước khi vào lớp Một. Mặc dù người mắc vẫn ăn uống bình thường, nhưng việc nuốt tóc kéo dài sẽ dẫn đến trào ngược, tắc ruột, loét dạ dày, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Trước đó vào tháng 3/2025, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã phẫu thuật lấy gần 1 kg tóc trong dạ dày bé gái 12 tuổi. Búi tóc này gần như lấp toàn bộ dạ dày của cháu bé.

Tóc tuy không phải chất độc hại nhưng khi trẻ ăn nhiều sẽ gây ra tình trạng khó tiêu hóa, gây tắc nghẽn trong đường ruột và tích tụ ở dạ dày gây nguy hiểm cho sức khỏe.