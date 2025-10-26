Trẻ dễ bị tổn thương tai do viêm, vệ sinh sai cách

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, mới đây, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị tổn thương tai.
Điển hình, bệnh nhi P.K. (6 tuổi, giới tính nữ) được đưa đến bệnh viện Nhi đồng 2 do bị chấn thương tai bên trái. Người nhà cho biết bé tự ngoáy tai bằng que nhựa có đầu nhọn dẫn đến sự cố chảy máu tai. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện bé K. có vết rách nhỏ ở màng nhĩ khoảng 1.5mm và không còn dị vật sót lại. Do bé K. không sốt, tai không chảy dịch mủ, bé được bác sĩ cho điều trị tại nhà và tái khám để đánh giá khả năng tự lành của màng nhĩ.
Ngoáy tai chảy máu kèm theo đau nhức, chóng mặt, ù tai… tuyệt đối không được chủ quan. Ảnh minh hoạ/ medlatec.vn
Trường hợp khác là bệnh nhi N.T.A. (4 tuổi, giới tính nam) được bác sĩ chẩn đoán viêm tai giữa có thủng màng nhĩ. Trước nhập viện 3 ngày, bé A. sốt 38.5–39°C, tai phải đau, quấy khóc nhiều và bỏ ăn. Đến khi người nhà phát hiện tai phải bắt đầu chảy dịch màu vàng, có mùi hôi nhẹ, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám. Tại đây bé được vệ sinh tai lấy mủ và tiếp tục tái khám.
Trẻ em bị thủng màng nhĩ do chơi với đồ sắc nhọn. Ảnh minh hoạ/internet
Theo các bác sĩ, hiện thủng màng nhĩ do chấn thương với vết thương nhỏ sẽ theo dõi tự lành sau vài tuần đến vài tháng. Trong thời gian này cần giữ tai trẻ khô tuyệt đối để tránh nhiễm trùng. Trẻ không cần dùng thuốc nếu không có dấu hiệu viêm.
Nếu trẻ thủng màng nhĩ do viêm nhiễm, tùy theo tình trạng trẻ sẽ cần can thiệp như dùng kháng sinh uống, thuốc nhỏ tai hoặc thuốc giảm đau. Đặc biệt, phụ huynh không tự ý dùng thuốc nhỏ tai nếu chưa có chỉ định của bác sĩ. Bởi một số loại có thể gây hại đến màng nhĩ.
Phẫu thuật vá màng nhĩ (nếu cần) trong trường hợp vết thủng không lành sau 3 – 6 tháng, trẻ bị giảm thính lực rõ rệt hoặc viêm tai giữa nhiều lần.
Hiệp hội Thính học - Ngôn ngữ Mỹ (ASHA) cũng đưa ra khuyến cáo kêu gọi mọi người đừng bao giờ đưa bất cứ thứ gì vào tai chẳng hạn như việc sử dụng tăm bông, móng tay và các vật nhọn với mục đích làm sạch tai vì điều này không những có thể làm tổn thương ống tai và màng nhĩ mà còn đẩy ráy tai sâu hơn tạo thành nút ráy tai.
Do màng nhĩ của trẻ mỏng và nhạy cảm, để tránh bị tổn thương bác sĩ Minh khuyến cáo:
Kiểm tra màng nhĩ với bác sĩ chuyên khoa khi có dấu hiệu viêm tai như: sốt, đau tai, nghe kém, hoặc chảy dịch; Không tự ý dùng thuốc nhỏ tai; Không dùng tăm bông ngoáy sâu vào tai; Dùng khăn mềm hoặc gạc sạch để lau tai ngoài
Nếu tai có nhiều ráy hoặc bé hay bị ù tai, nghe kém nên đưa trẻ đến khám bác sĩ để hút ráy tai đúng cách. Không nên tự lấy bằng dụng cụ cứng hoặc kim loại.
Bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên tự lấy ráy tai tại nhà mà hãy đến các phòng khám chuyên khoa để lấy ráy tai định kỳ 3 - 6 tháng/ lần hoặc khi tai có triệu chứng ngứa ngáy, nghe kém. Tại phòng khám, bác sĩ sẽ kiểm tra tình trạng ráy tai cũng như cấu tạo của ống tai để có phương pháp lấy ráy tai phù hợp.