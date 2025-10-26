Trẻ dễ bị tổn thương tai do viêm, vệ sinh sai cách

Vệ sinh tai sai cách có thể gây tổn thương, viêm nhiễm, giảm thính lực ở trẻ. Cần thực hiện đúng hướng dẫn của bác sĩ để phòng tránh biến chứng.

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, mới đây, bệnh viện tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp trẻ nhỏ bị tổn thương tai.

Điển hình, bệnh nhi P.K. (6 tuổi, giới tính nữ) được đưa đến bệnh viện Nhi đồng 2 do bị chấn thương tai bên trái. Người nhà cho biết bé tự ngoáy tai bằng que nhựa có đầu nhọn dẫn đến sự cố chảy máu tai. Tại bệnh viện, bác sĩ phát hiện bé K. có vết rách nhỏ ở màng nhĩ khoảng 1.5mm và không còn dị vật sót lại. Do bé K. không sốt, tai không chảy dịch mủ, bé được bác sĩ cho điều trị tại nhà và tái khám để đánh giá khả năng tự lành của màng nhĩ.

Ngoáy tai chảy máu kèm theo đau nhức, chóng mặt, ù tai… tuyệt đối không được chủ quan. Ảnh minh hoạ/ medlatec.vn

Trường hợp khác là bệnh nhi N.T.A. (4 tuổi, giới tính nam) được bác sĩ chẩn đoán viêm tai giữa có thủng màng nhĩ. Trước nhập viện 3 ngày, bé A. sốt 38.5–39°C, tai phải đau, quấy khóc nhiều và bỏ ăn. Đến khi người nhà phát hiện tai phải bắt đầu chảy dịch màu vàng, có mùi hôi nhẹ, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 thăm khám. Tại đây bé được vệ sinh tai lấy mủ và tiếp tục tái khám.

Trẻ em bị thủng màng nhĩ do chơi với đồ sắc nhọn. Ảnh minh hoạ/internet

Theo các bác sĩ, hiện thủng màng nhĩ do chấn thương với vết thương nhỏ sẽ theo dõi tự lành sau vài tuần đến vài tháng. Trong thời gian này cần giữ tai trẻ khô tuyệt đối để tránh nhiễm trùng. Trẻ không cần dùng thuốc nếu không có dấu hiệu viêm.

Nếu trẻ thủng màng nhĩ do viêm nhiễm, tùy theo tình trạng trẻ sẽ cần can thiệp như dùng kháng sinh uống, thuốc nhỏ tai hoặc thuốc giảm đau. Đặc biệt, phụ huynh không tự ý dùng thuốc nhỏ tai nếu chưa có chỉ định của bác sĩ. Bởi một số loại có thể gây hại đến màng nhĩ.

Phẫu thuật vá màng nhĩ (nếu cần) trong trường hợp vết thủng không lành sau 3 – 6 tháng, trẻ bị giảm thính lực rõ rệt hoặc viêm tai giữa nhiều lần.

Hiệp hội Thính học - Ngôn ngữ Mỹ (ASHA) cũng đưa ra khuyến cáo kêu gọi mọi người đừng bao giờ đưa bất cứ thứ gì vào tai chẳng hạn như việc sử dụng tăm bông, móng tay và các vật nhọn với mục đích làm sạch tai vì điều này không những có thể làm tổn thương ống tai và màng nhĩ mà còn đẩy ráy tai sâu hơn tạo thành nút ráy tai.