Bé 11 tuổi nuốt kim may, suýt mất mạng vì tai nạn bất ngờ

Bệnh viện Nhi đồng TP HCM vừa thực hiện thành công thủ thuật nội soi thực quản – dạ dày và gắp dị vật là chiếc kim may dài 4 cm trong đường tiêu hóa trẻ 11 tuổi.

Theo đó, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố đã tiếp nhận bé N.G.H (11 tuổi, Lâm Đồng) trong tình trạng nghi nuốt dị vật. Khai thác bệnh sử, trước nhập viện khoảng 7 giờ, bố đang ngủ trưa thì nghe tiếng con khóc, kêu đau và chỉ tay vào vùng cổ, bên cạnh có 5 – 6 cây kim may đồ.

Kim may trong đường tiêu hóa của trẻ - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, bé được đưa đến phòng khám tư gần nhà chụp X-quang, phát hiện dị vật giống kim may trong đường tiêu hóa nên được chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bé tỉnh táo, sinh hiệu ổn định. Hình ảnh X-quang cho thấy một dị vật cản quang dạng kim may dài khoảng 4 cm nằm ở đoạn trên ổ bụng. Được biết, bé có tiền sử chậm phát triển tâm thần được chẩn đoán từ 2 năm trước.

Trước tình huống khẩn cấp, BSCKII Lê Đức Lộc, Bác sĩ điều hành Khoa Tiêu hoá - cùng ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng tiến hành thủ thuật nội soi thực quản – dạ dày và gắp dị vật.

Khi đưa ống soi mềm qua đường miệng vào ống tiêu hóa trên, ghi nhận kim may nằm ở vị trí D2 tá tràng, kèm xước nhẹ niêm mạc hành tá tràng. Dị vật sau đó đã được các bác sĩ gắp ra an toàn bằng kềm răng chuột. Hiện sức khỏe bé đã ổn định và đang hồi phục tốt.

Chiếc kim may được lấy ra - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Lộc, nuốt dị vật là tai nạn phổ biến ở trẻ em, nhưng đặc biệt nguy hiểm với trẻ chậm phát triển tâm thần vì các em khó nhận biết rủi ro. May mắn trường hợp này được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, nhưng nếu chậm trễ, dị vật có thể gây thủng ruột, nhiễm trùng hoặc thậm chí tử vong.