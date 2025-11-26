Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Bé 11 tuổi nuốt kim may, suýt mất mạng vì tai nạn bất ngờ

Phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng và quan sát con khi con chơi, tránh để các vật nhỏ, sắc nhọn có thể gây nguy hiểm ở trong tầm với của trẻ.

Thúy Nga

Bệnh viện Nhi đồng TP HCM vừa thực hiện thành công thủ thuật nội soi thực quản – dạ dày và gắp dị vật là chiếc kim may dài 4 cm trong đường tiêu hóa trẻ 11 tuổi.

Theo đó, Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố đã tiếp nhận bé N.G.H (11 tuổi, Lâm Đồng) trong tình trạng nghi nuốt dị vật. Khai thác bệnh sử, trước nhập viện khoảng 7 giờ, bố đang ngủ trưa thì nghe tiếng con khóc, kêu đau và chỉ tay vào vùng cổ, bên cạnh có 5 – 6 cây kim may đồ.

kim-khau1.png
Kim may trong đường tiêu hóa của trẻ - Ảnh BVCC

Ngay lập tức, bé được đưa đến phòng khám tư gần nhà chụp X-quang, phát hiện dị vật giống kim may trong đường tiêu hóa nên được chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận bé tỉnh táo, sinh hiệu ổn định. Hình ảnh X-quang cho thấy một dị vật cản quang dạng kim may dài khoảng 4 cm nằm ở đoạn trên ổ bụng. Được biết, bé có tiền sử chậm phát triển tâm thần được chẩn đoán từ 2 năm trước.

Trước tình huống khẩn cấp, BSCKII Lê Đức Lộc, Bác sĩ điều hành Khoa Tiêu hoá - cùng ê-kíp phẫu thuật đã nhanh chóng tiến hành thủ thuật nội soi thực quản – dạ dày và gắp dị vật.

Khi đưa ống soi mềm qua đường miệng vào ống tiêu hóa trên, ghi nhận kim may nằm ở vị trí D2 tá tràng, kèm xước nhẹ niêm mạc hành tá tràng. Dị vật sau đó đã được các bác sĩ gắp ra an toàn bằng kềm răng chuột. Hiện sức khỏe bé đã ổn định và đang hồi phục tốt.

kim-khau-2.png
Chiếc kim may được lấy ra - Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Lộc, nuốt dị vật là tai nạn phổ biến ở trẻ em, nhưng đặc biệt nguy hiểm với trẻ chậm phát triển tâm thần vì các em khó nhận biết rủi ro. May mắn trường hợp này được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, nhưng nếu chậm trễ, dị vật có thể gây thủng ruột, nhiễm trùng hoặc thậm chí tử vong.

“Phụ huynh cần đặc biệt cẩn trọng và quan sát con khi con chơi, tránh để các vật nhỏ, sắc nhọn có thể gây nguy hiểm ở trong tầm với của trẻ.

Đặc biệt, nếu nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, phải ngay lập tức đưa đến các đến cơ sở y tế có khả năng chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, CT scan...) càng sớm càng tốt.

Tuyệt đối không tự ý móc họng hay ép trẻ nôn vì dễ gây tổn thương nặng hơn”, BS Lộc khuyến cáo.

#Nguy hiểm nuốt dị vật ở trẻ em #Chẩn đoán và xử lý dị vật tiêu hóa #Dị vật kim may trong đường tiêu hóa #Hướng dẫn xử lý khi trẻ nuốt dị vật

Bài liên quan

Sống Khỏe

Người phụ nữ 66 tuổi ở Nghệ An bị thủng đại tràng vì ngậm tăm khi ngủ

Ngày 25/11, thông tin từ Trung tâm Y tế Anh Sơn cho biết, các y bác sĩ vừa phẫu thuật lấy dị vật là chiếc tăm ra khỏi đại tràng của một người phụ nữ 66 tuổi.

Các y, bác sĩ Trung tâm Y tế Anh Sơn (Nghệ An) vừa phẫu thuật thành công lấy dị vật là chiếc tăm tre nhọn ra khỏi đại tràng của một người phụ nữ 66 tuổi.

Trước đó, bà Nguyễn Thị T., 66 tuổi trú tại xã Anh Sơn có biểu hiện đau, chướng bụng, sốt nhẹ. Do cơn đau tăng dần, không rõ nguyên nhân, bà T. được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế Anh Sơn khám.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nhổ răng tại phòng khám tư, răng rơi vào phế quản trẻ 8 tuổi

Bé trai 8 tuổi ho kéo dài, mệt mỏi suốt 1 tháng, bác sĩ phát hiện dị vật là một chiếc răng trong phế quản.

Giật mình vì viêm phổi kéo dài do răng trú ngụ trong phế quản

Một trường hợp hy hữu nhưng vô cùng nguy hiểm vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương phát hiện khi tiếp nhận bệnh nhi 8 tuổi vào viện trong tình trạng ho kéo dài gần 1 tháng, 5 ngày gần đây trẻ mệt nhiều, ho đờm, ăn uống kém.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gắp thành công dị vật hạt táo đỏ đâm vào thành dạ dày người bệnh

Dị vật dạng hạt cứng, có đầu nhọn như hạt táo đỏ, xương cá… khi đi vào đường tiêu hóa rất nguy hiểm vì dễ mắc lại và đâm xuyên thành ống tiêu hóa.

Các bác sĩ Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Bãi Cháy vừa thành công can thiệp gắp dị vật hạt táo đỏ đâm vào thành dạ dày của người bệnh.

Bệnh nhân Nguyễn T. L (52 tuổi, ở phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) vô tình nuốt hạt táo đỏ khi ăn cháo yến chưng táo đỏ. Sau ăn khoảng 1 tiếng, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng thượng vị, đau âm ỉ liên tục, được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới