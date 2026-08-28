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Doanh nghiệp

Bầu Đức thưởng 'nóng' 100 triệu, đề xuất tiếp nhận đội bóng đá nữ Đăk Đoa

Đề xuất này xuất phát từ màn trình diễn ấn tượng của đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa tại Giải bóng đá nữ các dân tộc VTV Cup 2026.

Hà Ngọc Chính

Ngày 28/08/2026, Công ty Cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa có công văn chính thức gửi UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai và UBND xã Đắk Đoa về việc xin tiếp nhận, quản lý và đào tạo đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa để tiếp tục huấn luyện và đào tạo tham dự giải Vô địch Quốc gia.

Đề xuất này xuất phát từ màn trình diễn ấn tượng của đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa tại Giải bóng đá nữ các dân tộc VTV Cup 2026. Lãnh đạo CLB và Học viện bóng đá LPBank HAGL bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần thi đấu quả cảm của các cô gái Đắk Đoa khi xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lọt vào trận Chung kết. Đây được xem là một kỳ tích, không chỉ khẳng định tài năng của các cầu thủ mà còn là niềm tự hào lớn cho phong trào thể thao tỉnh Gia Lai.

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Đội bóng đá nữ Đăk Đoa ( áo đỏ) thi đấu ấn tượng tại VTV Cup 2026. Ảnh BTC

Nhân dịp này, Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức đã quyết định tặng thưởng 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) nhằm động viên và khích lệ tinh thần thi đấu của toàn đội trước thềm trận đấu quyết định.

Nhằm giữ gìn lực lượng và nâng tầm phong trào bóng đá nữ tỉnh nhà theo định hướng chuyên nghiệp, Ban Điều hành CLB và Học viện bóng đá LPBank HAGL đã đề xuất 3 phương án cụ thể với chính quyền địa phương. Cụ thế CLB HAGL và Học viện LPBank HAGL sẽ tiếp nhận toàn bộ đội bóng đá nữ xã Đắk Đoa để trực tiếp quản lý và đào tạo.

Đội bóng sẽ được đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất, chế độ dinh dưỡng, y tế và áp dụng giáo án huấn luyện hiện đại theo đúng tiêu chuẩn của CLB và Học viện LPBank HAGL. Xây dựng lộ trình và đăng ký cho đội tham gia thi đấu tại Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia trong thời gian tới, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của FIFA, AFC và VFF.

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Cầu thủ nữ Đăk Đoa ( áo đỏ) vui mừng ghi ghi bàn thắng. Ảnh BTC

Đại diện LPBank HAGL, Giám đốc Điều hành Nguyễn Tấn Anh và Giám đốc Học viện Vũ Tiến Thành, bày tỏ mong muốn sớm nhận được sự đồng thuận, tạo điều kiện và hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục pháp lý từ UBND tỉnh Gia Lai cùng các cơ quan ban ngành.

Động thái này hứa hẹn sẽ mở ra một chương mới cho bóng đá nữ Gia Lai trên bản đồ thể thao chuyên nghiệp Việt Nam.

Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 29/8 tại sân vận động phường Nghĩa Lộ (tỉnh Lào Cai), quy tụ 12 đội bóng nữ đến từ 9 địa phương trên cả nước.

Giải do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức, hướng tới xây dựng một sân chơi thể thao mang bản sắc riêng, đồng thời tạo không gian để phụ nữ dân tộc thiểu số giao lưu, thi đấu và giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của cộng đồng mình.

12 đội bóng từ 9 địa phương cùng hội tụ: Lào Cai có 4 đại diện gồm phường Nghĩa Lộ, xã Lâm Thượng, xã Võ Lao và xã Lục Yên. 8 đội bóng còn lại đến từ Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Gia Lai, Đắk Lắk, Cao Bằng và Nghệ An, gồm: Vân Sơn, Pắc Ta, Mường Pồn, Lâm Bình, Đak Đoa, Ea Păl, Nam Tuấn và Quỳ Hợp.

Tại đây, Đak Đoa (Gia Lai) và Lục Yên (Lào Cai) là hai đội bóng nữ xuất sắc vào chung kết giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam - VTV Cup 2026.

#bầu đức #hoàng anh gia lai #HAGL

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