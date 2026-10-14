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Xã hội

Bắt trợ lý giúp sức TGĐ Đường Lâm chuyển 84 tấn phóng xạ

Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt Trần Nhật Anh, nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Đường Lâm trong vụ vận chuyển trái phép 84 tấn chất phóng xạ.

Khánh Hoài

Ngày 14/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đại tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh và Thượng tá Nguyễn Hữu Đức -Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, lực lượng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân có liên quan trong vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

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Trần Nhật Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: CA Lạng Sơn).

Qua điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định Trần Nhật Anh (sinh năm 1988, trú tại phường Tân Hưng, TP HCM), là nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm, đã có hành vi hỗ trợ, giúp sức cho Trần Văn Quận thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ.

Ngày 10/10/2026, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh về hành vi “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ” quy định tại Điều 309 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định, Lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công chuyên án, khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép chất phóng xạ tại cửa khẩu Hữu Nghị, phối hợp thu giữ 84 tấn quặng Monazite (qua giám định là Chất phóng xạ) của Công ty Cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài.

Ngày 13/5/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Quận (sinh năm 1957, trú tại phường Tân Hưng, TP HCM) Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm về tội “Vận chuyển trái phép chất phóng xạ”.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, đây là vụ án đầu tiên xử lý với tội danh trên, tạo tiền đề đấu tranh, ngăn chặn, bảo vệ tài nguyên quốc gia không bị thất thoát, xuất khẩu trái phép.

>>> Xem thêm video: Hiện trường vụ đổ trái phép 33.500 tấn chất thải xây dựng ở Hà Nội.
#TGĐ Đường Lâm #chuyển 84 tấn phóng xạ #Vận chuyển trái phép chất phóng xạ #Công an Lạng Sơn #Chất phóng xạ #Công ty Đường Lâm

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