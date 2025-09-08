Hà Nội

Xã hội

Bắt ổ nhóm mở tiệc ma túy "phê pha" trong quán karaoke ở Đà Nẵng

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán quán Karaoke New Land.

Thanh Hà

Ngày 8/9, vào lúc 2h sáng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) phối hợp cùng Công an phường An Hải tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng 103 của quán Karaoke New Land (địa chỉ số 20 Nguyễn Hữu Thông, phường An Hải, TP Đà Nẵng).

ma-tuy.png
Các đối tượng mở tiệc ma túy trong quán Karaoke New Land.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 8 thanh niên (4 nam, 4 nữ) có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm: P.V.V (SN 1994, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng); N.M.H (SN 2003, trú xã Thăng Phú, TP Đà Nẵng); T.A.T (SN 1994, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng); N.V.T (SN 2003, trú xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng); B.T.H (SN 1993, trú tỉnh Phú Thọ); T.V (SN 2000, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng); N.Q (SN 2001, trú phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi); N.D (SN 2006, trú phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 1 ống hút được cuộn từ tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng, 1 bật lửa, 1 đĩa sứ có dính chất bột màu trắng, 1 thẻ nhựa cùng nhiều vật dụng khác phục vụ việc sử dụng ma túy.

ka-ra.png
Quán Karaoke New Land (địa chỉ số 20 Nguyễn Hữu Thông, phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với các đối tượng P.V.V, N.M.H, T.A.T và N.V.T về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đồng thời, cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, tạm giữ hình sự đối tượng B.K.R (SN 2001, trú xã Vu Gia, TP Đà Nẵng) – quản lý quán Karaoke New Land, về hành vi "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

