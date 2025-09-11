Bắt nhóm thanh niên đánh nhau, gây náo loạn trong đêm ở Sầm Sơn

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”, “Cướp tài sản”; tạm giữ hình sự đối với các đối tượng có liên quan.

Ngày 11/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, trước đó 2 ngày, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo, khoảng 1h sáng 6/9, một người dân ở phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá bị một nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy không biển kiểm soát đuổi đánh và chiếm đoạt số tiền 300.000 đồng.

Nhóm thanh, thiếu niên gây ra vụ việc

Ngày 7/9, chị C.T.N, trú tại tổ dân phố Tài Lộc, phường Sầm Sơn đến Công an phường Sầm Sơn trình báo, khoảng 2h10, ngày 7/9 có 2 nhóm thanh, thiếu niên đuổi đánh nhau trước nhà chị, gây náo loạn khu phố và làm cửa kính cường lực của gia đình bị rạn vỡ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an phường Sầm Sơn tiến hành các biện pháp điều tra, truy xét.

Quá trình điều tra xác định, cả 2 vụ việc trên đều do một nhóm thanh, thiếu niên gây ra. Cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được danh tính và triệu tập 18 đối tượng có liên quan đến cơ quan Công an để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng 1h ngày 6/9, nhóm thanh niên gồm 12 người đều trú tỉnh Thanh Hóa mang theo kiếm, vỏ chai bia điều khiển 6 xe mô tô đã tháo biển kiểm soát, nẹt pô, lạng lách, đánh võng... trên một số tuyến đường từ phường Hạc Thành xuống phường Sầm Sơn.

Khi đến đường Lê Lợi, phường Sầm Sơn, nhóm này gặp 3 thanh, thiếu niên khác ở phường Sầm Sơn đang đi ngược chiều thì đã cà khịa, đuổi, đánh nhau trên đường. Khi đuổi kịp nhóm 3 thanh niên ở phường Sầm Sơn, Hà Ngọc N. (sinh năm 2009, phường Hạc Thành) đã tự mở hộc phía trước xe máy của 3 thanh niên và lấy đi 300.000 đồng. Sau khi lấy được tiền, các đối tượng dùng để đổ xăng, tụ tập uống nước chè đến gần sáng mới ra về.

Tiếp đó, khoảng 1h00 ngày 7/9, nhóm thanh niên trên tiếp tục mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia điều khiển mô tô tháo biển kiểm soát lạng lách, đánh võng, nẹt pô từ phường Hạc Thành xuống Sầm Sơn theo hướng Đại lộ Nam sông Mã.

Trong quá trình di chuyển, nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh, thiếu niên khác ở phường Sầm Sơn và xã Quảng Ninh cũng mang theo kiếm, vỏ chai bia, ná bắn đạn bi…

Cả 2 nhóm khiêu khích bằng cách chiếu tia laze, bắn đạn bi, ném vỏ chai bia vào nhau và điều khiển xe mô tô đuổi, đánh nhau trên đường, khiến 4 xe mô tô đâm vào nhau làm một số đối tượng bị thương.

Tại đây, cả hai nhóm tiếp tục dùng vỏ chai bia, gạch, đá ném nhau. Hậu quả làm cửa kính cường lực nhà chị C.T.N bị vỡ, dạn nứt nhiều đường, một số đối tượng bị thương tích nhẹ.

Vụ việc, gây ồn ào, náo loạn cả khu phố giữa đêm khuya khiến người dân hết sức bất bình. Ngay sau khi xảy ra, các đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng”, “Cướp tài sản”; tạm giữ hình sự đối với các đối tượng có liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.