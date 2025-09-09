Hà Nội

Xã hội

Bắt nhóm đối tượng chặn đánh người đi đường, cướp tài sản

Nhóm đối tượng chặn người đi đường đánh gây thương tích, dùng dao chém vỡ các phần ốp nhựa đèn pha chiếu sáng phía trước của xe máy, cậy lấy đèn rồi bổ chạy...

Gia Đạt

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội cướp tài sản. Đáng chú ý là 4 đối tượng này đều chưa đủ 18 tuổi.

01.jpg
Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 1h00 ngày 3/9/2025, Công an xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận tin báo của công dân về việc bị một nhóm nam thanh niên lạ mặt khoảng 10 người, đi trên 5 xe mô tô đuổi theo, chặn đánh gây thương tích; dùng dao chém vỡ các phần ốp nhựa đèn pha chiếu sáng phía trước, chém cụt chắn bùn phía sau xe mô tô của bị hại; sau đó nhóm nam thanh niên giật, cậy lấy đèn pha xe mô tô rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Xác định vụ việc có tính chất manh động, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tân Kỳ đã huy động lực lượng tiến hành xác minh, ghi lời khai bị hại, xác định hiện trường; đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức điều tra, truy xét.

Từ những thông tin thu thập được, Cơ quan Công an dựng lên nhóm thanh, thiếu niên hay tụ tập, lêu lổng ở địa bàn xã Tân Kỳ và các địa phương lân cận. Tiến hành triệu tập, đấu tranh, ghi lời khai các đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội, ban đầu xác định 13 đối tượng có liên quan, trong đó, trường hợp lớn tuổi nhất sinh tháng 11/2007, ít tuổi nhất sinh năm 2011. Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài vụ việc trên, cuối tháng 8/2025, nhóm đối tượng này cũng với 10 người đi trên 5 xe mô tô đã đuổi theo chặn xe mô tô của người đi đường, đánh gây thương tích và lấy đi 1 đèn chiếu sáng, 1 ống xả của xe mô tô tại khu vực đèo Áng Toòng thuộc tổ 7B, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Cướp tài sản, xảy ra ngày 28/8/2025 tại tổ 7B, phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên và vụ án hình sự Cướp tài sản, xảy ra ngày 3/9/2025 tại thôn Bản Giác, xã Tân Kỳ, tỉnh Thái Nguyên; khởi tố 04 bị can là: B.H.H, sinh năm 2009; T.N.Đ, sinh năm 2009; H.T.C, sinh năm 2009, đều trú tại xã Tân Kỳ và L.Đ.T, sinh năm 2007, trú tại xã Thanh Thịnh, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục thu thập tài liệu, điều tra làm rõ vụ án và vai trò của các đối tượng khác để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt nhóm chuyên trộm xe

Nguồn: ĐTHĐT.
#cướp tài sản #đánh người #chặn đường #bắt giữ tội phạm #bảo vệ người dân

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chỉ số về chất lượng không khí đang ở mức báo động khiến thành phố phải cấp bách triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu.