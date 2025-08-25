Bão số 5 Kajiki đổ bộ, Lâm Đồng tăng cường trực 24/24 ứng phó thiên tai

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu rà soát vùng trũng thấp, ven biển, chuẩn bị sơ tán dân và bảo đảm nhu yếu phẩm khi bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đặc khu Phú Quý chủ động triển khai biện pháp ứng phó bão số 5 Kajiki.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời tham mưu chỉ đạo; hướng dẫn gia cố hồ đập, công trình thủy lợi, đê điều; tổ chức neo đậu an toàn tàu thuyền và kiên quyết cấm ra khơi khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Cây xanh đổ gây thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng của bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA).

Sở Xây dựng rà soát các điểm sạt lở, ngập úng; Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp giám sát chặt việc vận hành, xả lũ hồ thủy điện, bảo đảm an toàn vùng hạ du. Các đơn vị điện lực, công an, quân đội, khoa học công nghệ được yêu cầu chủ động phương án bảo đảm thông tin, lưới điện, cứu hộ cứu nạn.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu Phú Quý kiểm tra, sẵn sàng phương án sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, ven biển, vùng trũng thấp; chuẩn bị nhu yếu phẩm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân.

Tin bão trên đất liền (bão số 5) được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát hồi 20h ngày 25/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 25/8, tâm bão số 5 ở trên đất liền Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh, gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển Tây Tây Bắc 10 km/h. Đến sáng 26/8, bão dự kiến suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển Thanh Hóa – Quảng Trị có gió cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6m; Bắc vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 9. Trên đất liền, Thanh Hóa – Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 8-9, giật 12-13; mưa lớn diện rộng từ đồng bằng, trung du Bắc Bộ đến Quảng Trị, nhiều nơi trên 200mm, riêng Ninh Bình – Hà Tĩnh có nơi trên 400mm.

Trung tâm dự báo cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật trong mưa dông, cùng sạt lở đất, ngập úng tại khu vực miền núi, ven sông, ven biển.