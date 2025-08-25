Hà Nội

Xã hội

Bão số 5 Kajiki đổ bộ, Lâm Đồng tăng cường trực 24/24 ứng phó thiên tai

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu rà soát vùng trũng thấp, ven biển, chuẩn bị sơ tán dân và bảo đảm nhu yếu phẩm khi bão số 5 ảnh hưởng trực tiếp.

Bảo Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên đã có công văn chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đặc khu Phú Quý chủ động triển khai biện pháp ứng phó bão số 5 Kajiki.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời tham mưu chỉ đạo; hướng dẫn gia cố hồ đập, công trình thủy lợi, đê điều; tổ chức neo đậu an toàn tàu thuyền và kiên quyết cấm ra khơi khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

kto-c_ld1-9.jpg
Cây xanh đổ gây thiệt hại về tài sản do ảnh hưởng của bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA).

Sở Xây dựng rà soát các điểm sạt lở, ngập úng; Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp giám sát chặt việc vận hành, xả lũ hồ thủy điện, bảo đảm an toàn vùng hạ du. Các đơn vị điện lực, công an, quân đội, khoa học công nghệ được yêu cầu chủ động phương án bảo đảm thông tin, lưới điện, cứu hộ cứu nạn.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu Phú Quý kiểm tra, sẵn sàng phương án sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm, ven biển, vùng trũng thấp; chuẩn bị nhu yếu phẩm, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản nhân dân.

dbqg-xtnd-20250825-2000.jpg
Tin bão trên đất liền (bão số 5) được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát hồi 20h ngày 25/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 25/8, tâm bão số 5 ở trên đất liền Nam Nghệ An – Bắc Hà Tĩnh, gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển Tây Tây Bắc 10 km/h. Đến sáng 26/8, bão dự kiến suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển Thanh Hóa – Quảng Trị có gió cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6m; Bắc vịnh Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 9. Trên đất liền, Thanh Hóa – Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 8-9, giật 12-13; mưa lớn diện rộng từ đồng bằng, trung du Bắc Bộ đến Quảng Trị, nhiều nơi trên 200mm, riêng Ninh Bình – Hà Tĩnh có nơi trên 400mm.

Trung tâm dự báo cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật trong mưa dông, cùng sạt lở đất, ngập úng tại khu vực miền núi, ven sông, ven biển.

#bão số 5 #ứng phó thiên tai Lâm Đồng #công tác sơ tán dân #bảo đảm an toàn mùa bão #quản lý hồ đập thủy lợi #giảm thiểu thiệt hại thiên tai

Bài liên quan

Xã hội

Bão số 5 gây mưa lớn trên diện rộng, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Hồi 16h ngày 25/8, tâm bão số 5 đã nằm trên đất liền ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 - 12, giật cấp 14.

Khoảng 15h chiều ngày 25/8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tâm bão vẫn chưa vào hẳn đất liền, khoảng 1-3 tiếng tới sẽ đi thẳng vào phía Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, với cường độ mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15, sau đó di chuyển sang Thượng Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

img-9003.jpg
Do ảnh hưởng của bão số 5, trên đất liền Nghệ An và Hà Tĩnh gió lớn đã làm gãy đổ nhiều cây xanh, sập mái tôn, mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến phố.
Xem chi tiết

Xã hội

Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5 Kajiki

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Ngày 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 146/CĐ-TTg gửi các Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị, Hưng Yên, Ninh Bình; Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia về việc chỉ đạo tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão số 5.

cua-lo-33-1756096739343185384413.jpg
Mưa trắng trời, gió giật mạnh trước khi bão số 5 vào đất liền.
Xem chi tiết

Xã hội

Những hình ảnh đầu tiên ở Hà Tĩnh khi bão số 5 đổ bộ

Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão số 5 đã gây mưa to đến rất to, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tại các bờ biển đã có những cột sóng cao 5-7m.

538260479-1114228580923893-4129299052103604679-n.jpg
Theo đó, vào lúc 15h hôm nay (25/8), bão số 5 đã vào khu vực bờ tại Hà Tĩnh và Nghệ An với cường độ mạnh cấp 13, giật cấp 16.
image.jpg
Hệ thống khung tôn của người dân bị gió thổi bay ra giữa quốc lộ 1A.
Xem chi tiết

