Sống Khỏe

Bảo quản nước lọc đúng cách tránh nguy cơ nhiễm khuẩn

Nhiều người tưởng nước lọc để lâu vẫn an toàn, thực tế có thể tiềm ẩn vi khuẩn gây hại nếu bảo quản sai cách.

Trương Hiền

Nhiều người nghĩ nước lọc là vô hại nên thường để lâu trong bình, chai hay máy lọc mà không lo ngại. Tuy nhiên, thực tế, nếu bảo quản không đúng cách, nước lọc để lâu có thể trở thành môi trường cho vi khuẩn sinh sôi, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Uống nước lọc tưởng chừng là việc đơn giản nhưng lại ẩn chứa nhiều nguy cơ khi bạn để nước quá lâu hoặc bảo quản sai cách. Dưới đây là những điều cần biết để đảm bảo nước uống luôn sạch, an toàn cho cơ thể.

z7128483684970-dbcc830683d44583d465640704995238.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Nước lọc để lâu có thực sự gây hại?

Nước lọc tuy không chứa tạp chất hay vi khuẩn ở thời điểm mới lọc, nhưng khi để lâu trong bình, chai nhựa hay máy lọc, các yếu tố môi trường như ánh sáng, nhiệt độ và không khí có thể khiến vi khuẩn, nấm mốc phát triển.

Theo các chuyên gia y tế, nước lọc sau khi được lọc qua máy chỉ nên sử dụng trong vòng 24–48 giờ nếu để ở nhiệt độ phòng, hoặc tối đa 3 ngày nếu được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Sau khoảng thời gian này, chất lượng nước bắt đầu giảm, có thể xuất hiện mùi lạ hoặc vị tanh nhẹ.

Nếu uống phải nước để lâu, đặc biệt là nước đã nhiễm khuẩn, người dùng có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn hoặc rối loạn tiêu hóa nhẹ.

Những yếu tố khiến nước lọc nhanh hỏng

Chất liệu bình chứa: Chai nhựa tái sử dụng nhiều lần dễ bị trầy xước, tạo điều kiện cho vi khuẩn bám vào. Nếu gặp nhiệt độ cao, nhựa còn có thể thôi nhiễm hóa chất độc hại vào nước.

Ánh sáng và nhiệt độ: Khi để nước ở nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp hoặc nơi ẩm nóng, vi khuẩn và tảo dễ phát triển, làm nước đổi màu hoặc có mùi.

Máy lọc lâu ngày không vệ sinh: Cặn bẩn, vi khuẩn tích tụ trong lõi lọc hoặc bình chứa có thể khiến nước bị nhiễm bẩn trở lại, dù vừa lọc xong.

Thói quen châm thêm nước cũ – mới lẫn lộn: Đây là sai lầm phổ biến khiến nước dễ bị ô nhiễm chéo, làm giảm chất lượng và độ an toàn.

Dấu hiệu nhận biết nước lọc không còn an toàn

Nước có mùi lạ, vị ngai ngái, tanh hoặc hơi chua.

Xuất hiện cặn nhỏ li ti hoặc váng nổi trên bề mặt.

Bình đựng nước có vết bám màu xanh hoặc trắng đục.

Khi đun sôi, nước có bọt nhiều bất thường hoặc mùi hôi nhẹ.

Nếu thấy một trong các dấu hiệu trên, bạn nên bỏ nước ngay, vệ sinh bình chứa và kiểm tra lại hệ thống lọc.

Cách bảo quản nước lọc đúng và an toàn

Dùng bình thủy tinh hoặc inox thay cho chai nhựa tái sử dụng.

Đậy kín nắp sau mỗi lần lấy nước để hạn chế bụi bẩn, vi khuẩn bay vào.

Đặt nơi khô ráo, tránh ánh sáng trực tiếp, không để gần nguồn nhiệt hoặc bếp gas.

Vệ sinh bình chứa nước mỗi 2–3 ngày, rửa bằng nước ấm và phơi khô.

Nếu bảo quản trong tủ lạnh, nên đổ ra bình riêng có nắp đậy kín, không để lẫn với thực phẩm có mùi mạnh.

Thay lõi lọc định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất để đảm bảo chất lượng nước.

Một vài lưu ý khi sử dụng nước lọc hàng ngày

Không nên dự trữ quá nhiều nước cùng lúc, nên lọc lượng vừa đủ dùng trong ngày.

Không uống nước để qua đêm nếu nước không được đậy kín.

Nếu đi xa hoặc mang theo nước trong bình cá nhân, nên uống hết trong vòng 4–6 giờ.

Trong trường hợp dùng nước máy, nên đun sôi để nguội và dùng trong vòng 24 giờ để đảm bảo an toàn.

Nước lọc là nguồn sống thiết yếu, nhưng sạch không có nghĩa là vô hạn. Để bảo vệ sức khỏe, hãy chú ý đến thời gian sử dụng và cách bảo quản nước mỗi ngày. Một thói quen nhỏ như thay bình sạch, đậy nắp kín hay tránh để nước lâu trong môi trường ẩm nóng có thể giúp bạn ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khuẩn và giữ cho nước luôn tinh khiết.

