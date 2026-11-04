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Doanh nghiệp

Báo Mỹ giải mã sức hút của thị trường golf tỷ USD tại Việt Nam

Từ quy mô doanh thu 1 tỷ USD, thị trường golf Việt Nam đang mở rộng sức hút nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên, dịch vụ sân golf và các trải nghiệm nghỉ dưỡng. Tại Phú Quốc, Eschuri Vung Bau Golf là một ví dụ cho xu hướng này.

PV

Trong bài viết “Việt Nam – Điểm đến mới phải ghé thăm của tín đồ golf thế giới”, hãng tin tài chính Mỹ Bloomberg ghi nhận sức hút ngày càng lớn của Việt Nam với những golfer sẵn sàng bay nửa vòng trái đất để trải nghiệm sân mới. Dẫn số liệu từ Tổ chức Golf Quốc gia Mỹ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bloomberg cho biết Việt Nam hiện chiếm gần 50% tổng số dự án sân golf mới trên toàn châu Á, dự kiến cán mốc 200 sân vào năm 2030 và đã đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2025, tăng 67% so với năm 2022. Sức bật này đến từ nhóm khách golf quốc tế có mức chi tiêu cao gấp 3 lần khách du lịch thông thường, cùng sự gia tăng của tầng lớp trung lưu trong nước.

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Những vòng golf giữa thiên nhiên nhiệt đới ấm áp vào mùa đông giúp Việt Nam thu hút mạnh mẽ dòng khách hạng sang từ Đông Bắc Á và Bắc Mỹ.

Bên cạnh quy mô thị trường, Bloomberg cũng đề cập những lợi thế giúp Việt Nam 9 năm liên tiếp được vinh danh là “Điểm đến Golf tốt nhất châu Á”. Kiến trúc sư sân golf Brian Curley nhận định đường bờ biển và những cánh rừng xanh tốt tạo nên “khung cảnh trong mơ” cho môn thể thao này. Chi phí hợp lý và đội ngũ caddie chuyên nghiệp cũng góp phần thu hút người chơi.

Tuy nhiên, vào mùa cao điểm từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, khi du khách quốc tế đổ về “trốn” rét, các sân golf lớn tại Việt Nam thường xuyên kín chỗ, khiến người chơi có thể phải đặt lịch trước từ 3 đến 6 tháng. Nhu cầu này cũng thúc đẩy các sân đầu tư hệ thống chiếu sáng, mở thêm khung giờ chơi vào buổi tối.

Lời giải cho cơn khát “tee-time” mùa cao điểm

Giữa làn sóng dịch chuyển tìm kiếm những tọa độ mới giàu tính trải nghiệm và ngập tràn nắng ấm phương Nam, Phú Quốc nổi lên như một tâm điểm mới của bản đồ golf châu Á, tiêu biểu là tuyệt tác Eschuri Vung Bau Golf do Tập đoàn Sun Group hợp tác phát triển cùng huyền thoại thiết kế IMG.

Nằm tại bãi Vũng Bầu hoang sơ ở phía Tây Bắc đảo Ngọc, sân golf 18 hố tiêu chuẩn U.S.G.A với quy mô 84 ha là minh chứng sống động cho nhận định của Bloomberg về “địa hình trong mơ”. Thay vì can thiệp vào tự nhiên, các kiến trúc sư của IMG đã kiến tạo nên một hành trình 18 hố mang triết lý “Lên rừng – Xuống biển”.

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Eschuri Vung Bau Golf sở hữu địa hình “lên rừng – xuống biển” hiếm có, đưa golfer đi từ tán rừng nguyên sinh ra sát bờ biển đẹp như tranh của Phú Quốc đón hoàng hôn.

Ở 9 hố đầu tiên, đường bóng dẫn dắt các golfer len lỏi qua những tán rừng nhiệt đới nguyên sinh. Các cây cổ thụ lâu năm và địa hình tự nhiên được giữ lại nguyên vẹn để trở thành những chướng ngại vật đầy thách thức, đòi hỏi người chơi sự tính toán tỉ mỉ và khả năng kiểm soát bóng chuẩn xác.

Bước sang 9 hố sau (Hố 10–18), một thế giới hoàn toàn đối lập mở ra với những thảm cỏ Bermuda và Tiff Eagle xanh mướt trải rộng, những bẫy cát mô phỏng cồn cát tự nhiên và làn gió biển phóng khoáng. Điểm nhấn nằm ở hố số 14 và hố số 15 – nơi đường fairway chạy dọc sát mép nước biển Vũng Bầu, cho phép các golfer vừa tung cú swing vừa chiêm ngưỡng khung cảnh hoàng hôn rực rỡ buông xuống mặt đại dương.

Đón đầu xu hướng giải quyết bài toán quá tải khung giờ ban ngày được Bloomberg đề cập, Eschuri Vung Bau Golf tiên phong mang đến trải nghiệm Night Golf (từ 16h30 đến 21h30) ứng dụng công nghệ chiếu sáng thông minh TackleBall. Thay vì sử dụng các cột đèn cao tầng gây chói mắt và phá vỡ cảnh quan tự nhiên, hệ thống TackleBall đưa luồng sáng tập trung từ mặt đất, giúp golfer quan sát rõ đường bóng bay và khoảng cách trong đêm mà vẫn giữ trọn vẻ đẹp huyền ảo của rừng biển Phú Quốc.

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Clubhouse tại Eschuri Vung Bau Golf vừa được vinh danh ấn tượng nhất Việt Nam năm 2026.

Hệ sinh thái “Stay & Play” giữ chân dòng khách chi tiêu cao

Để chinh phục tệp khách hàng sẵn sàng chi tiêu gấp 3 lần khách du lịch thông thường, một sân golf đẳng cấp cần đi kèm hệ sinh thái dịch vụ xứng tầm. Vào tháng 9/2026, vượt qua nhiều tên tuổi lâu năm, Eschuri Vung Bau Golf đã được vinh danh là "Sân golf có Club-house ấn tượng nhất năm 2026" tại giải thưởng Vietnam Golf & Leisure Awards.

Được định vị theo tinh thần "Smart Luxury" giao thoa giữa văn hóa truyền thống và kiến trúc đương đại, khu vực Clubhouse sở hữu nhà hàng CoCo lấy cảm hứng từ kiến trúc cung đình Huế với sức chứa tới 150 khách, lý tưởng cho các buổi tiệc Gala Dinner hay hội nghị MICE cao cấp. Sau vòng golf kịch tính, các golfer có thể phục hồi thể lực tại hệ thống phòng tắm tiêu chuẩn 5 sao tích hợp xông hơi khô, xông hơi ướt và bể sục Jacuzzi thư giãn.

Trải nghiệm cũng được nối dài ra ngoài sân golf. Thông qua các gói kết hợp chơi golf và lưu trú, du khách có thể lựa chọn nghỉ tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort hay La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, đồng thời bổ sung vào lịch trình các show trình diễn đa phương tiện và pháo hoa buổi tối tại Thị trấn Hoàng Hôn - cũng nằm trong hệ sinh thái tại Phú Quốc do Sun Group đầu tư và phát triển.Sự cộng hưởng giữa thiên nhiên, công nghệ vận hành hiện đại và hệ sinh thái nghỉ dưỡng toàn diện tại những điểm đến như Eschuri Vung Bau Golf chính là lời giải giúp du lịch golf Việt Nam được kỳ vọng sẽ vươn mình thành “thủ phủ golf và phong cách sống” hàng đầu thế giới trong thập kỷ tới.

#Thị trường golf Việt Nam #Du lịch golf #Eschuri Vung Bau Golf #Phú Quốc #Sân golf đêm

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