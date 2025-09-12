Báo Mỹ ca tụng biệt thự hình chữ T độc đáo tại Hà Nội

Trên khu đất với mặt tiền hẹp trải dài về phía sau, tạo thành hình chữ T đặc trưng, ngôi nhà thiết kế khu vườn rộng, không gian sinh hoạt hướng vào trong.
Sau khi vướng tin đồn hẹn hò cùng CEO Phú Cường – chàng trai kém tuổi, Hoa hậu Hương Giang khiến công chúng chú ý bởi phong cách ngày càng gợi cảm, táo bạo.
Biến căn bếp thành đồng minh với 4 thiết bị thông minh giúp chị em tiết kiệm thời gian, thảnh thơi chăm sóc bản thân và tận hưởng cuộc sống hiện đại.
Một câu hỏi đặt ra là chiến đấu cơ hiện đại Rafale và F-15 của Qatar ở đâu, khi 15 máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công vào Doha?
Tử vi cuối tuần dự đoán, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang.
Thác Kaieteur ở Guyana là một trong những thác nước hùng vĩ nhất thế giới, vừa mang vẻ đẹp nguyên sơ vừa gắn liền với truyền thuyết bản địa đầy huyền bí.
Diện thiết kế bikini một mảnh thả dáng trên bãi biển, Trà Hạ Ly khoe trọn thân hình chuẩn chỉnh cùng vòng eo con kiến siêu thực khiến ai nhìn cũng mê.
Người Ainu - bộ tộc bản địa Nhật Bản - có tục lệ thờ cúng loài gấu. Họ coi gấu là vị thần tối cao, là thủ lĩnh của các vị thần.
NASA cho biết họa tiết khác thường trên một số tảng đá mà xe tự hành Perseverance phát hiện có thể là bằng chứng rõ ràng nhất về sự sống trên sao Hỏa.
Dù đã là 'mẹ một con' nhưng Lai Thanh Huyền - bà xã nam rapper đình đám Rhymastic vẫn sở hữu sắc vóc gợi cảm khiến nhiều người không thể rời mắt.
Khi Mỹ đổ tiền vào tham vọng AI tổng hợp, Trung Quốc chọn tập trung ứng dụng thực tế, mở ra ván cược đầy rủi ro nhưng có thể mang lợi thế lâu dài.
Ông Kulman Ghising, cựu lãnh đạo Cơ quan Điện lực Nepal (NEA), được chọn là người lèo lái đất nước cho đến khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức.
Ca sĩ Hồ Quang Hiếu và người mẫu Tuệ Như khoe bộ ảnh cưới, trải lòng trước khi tổ chức tổ chức hôn lễ.
Suzuki vừa chính thức giới thiệu Fronx 2026 mới tại Philippines, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Kia Sonet và Toyota Raize trong phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ.
Israel lần đầu tiên không kích Doha, nhắm vào lãnh đạo Hamas, làm dấy lên phản ứng dữ dội từ Qatar và đe dọa phá vỡ nỗ lực hòa giải của Mỹ.
Các nhà khoa học đã biến 1 loại tế bào đặc biệt thành những robot siêu nhỏ có thể điều khiển từ xa để dẫn thuốc, mở ra một kỷ nguyên mới cho y học chính xác.
Trước Hồng trong phim điện ảnh, diễn viên Hạ Anh gây ấn tượng khi đóng vai phản diện trong phim Lưới trời.
Cây cảnh gỗ lim Brazil không chỉ lọc sạch không khí, dễ chăm sóc mà còn mang ý nghĩa phong thủy may mắn, biến ngôi nhà thành khu rừng nhiệt đới.
Su Nuraxi – quần thể di tích thời tiền sử nổi tiếng ở Sardinia, Ý – là minh chứng cho nền văn minh cổ đại độc đáo và bí ẩn tồn tại cách đây hàng thiên niên kỷ.
Dàn xe tăng hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong số khu trưng bày khách tham quan không thể bỏ lỡ khi đến triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.
Đăng tải loạt ảnh với giao diện tiểu thư ngọt ngào, nàng mẫu ảnh Xuân Mai khiến người đối diện không thể rời mắt.