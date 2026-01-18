Lở tuyết ở Áo, nhiều người thiệt mạng

Giới chức cho biết, 5 người trượt tuyết đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong hai vụ lở tuyết ở vùng Salzburg Pongau thuộc miền tây nước Áo.

AP đưa tin, hai vụ lở tuyết xảy ra ở vùng Salzburg Pongau thuộc miền tây nước Áo hôm 17/1. Trong đó, vụ lở tuyết ở thung lũng Gastein, phía nam thành phố Salzburg, đã cuốn trôi 7 người.

Được biết, 4 trực thăng cứu hộ cùng với đội cứu hộ trên núi và chó nghiệp vụ của Hội Chữ thập đỏ, cùng một đội can thiệp khủng hoảng đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường sau khi vụ lở tuyết xảy ra.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau trận tuyết lở ở vùng Salzburg Pongau phía tây nước Áo, ngày 17/1/ 2026. Ảnh: Bergrettung Pongau/AP.

4 người được xác định đã thiệt mạng. 2 người khác bị thương, trong đó có 1 bị thương nặng, và người còn lại may mắn thoát nạn, theo hãng tin APA.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân. Thảm kịch này cho thấy một cách đau lòng về mức độ nghiêm trọng của tình hình tuyết lở hiện nay”, ông Gerhard Kremser, người đứng đầu lực lượng cứu hộ khu vực núi Pongau, cho biết, đồng thời nhấn mạnh “những cảnh báo rõ ràng và lặp đi lặp lại” về nguy cơ tuyết lở.

Khoảng 90 phút trước đó, một nữ vận động viên trượt tuyết đã thiệt mạng sau khi bị vùi lấp trong một trận tuyết lở ở khu vực Bad Hofgastein gần đó, ở độ cao khoảng 2.200 mét, theo APA cho biết.

Trước đó, một bé trai 13 tuổi và một người đàn ông 58 tuổi đã thiệt mạng trong hai vụ tuyết lở riêng biệt khi đang trượt tuyết tại các khu nghỉ dưỡng ở phía tây nước Áo.

