Thế giới

Lở tuyết ở Áo, nhiều người thiệt mạng

Giới chức cho biết, 5 người trượt tuyết đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong hai vụ lở tuyết ở vùng Salzburg Pongau thuộc miền tây nước Áo.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, hai vụ lở tuyết xảy ra ở vùng Salzburg Pongau thuộc miền tây nước Áo hôm 17/1. Trong đó, vụ lở tuyết ở thung lũng Gastein, phía nam thành phố Salzburg, đã cuốn trôi 7 người.

Được biết, 4 trực thăng cứu hộ cùng với đội cứu hộ trên núi và chó nghiệp vụ của Hội Chữ thập đỏ, cùng một đội can thiệp khủng hoảng đã được điều động khẩn cấp đến hiện trường sau khi vụ lở tuyết xảy ra.

ap26017731374863.jpg
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau trận tuyết lở ở vùng Salzburg Pongau phía tây nước Áo, ngày 17/1/ 2026. Ảnh: Bergrettung Pongau/AP.

4 người được xác định đã thiệt mạng. 2 người khác bị thương, trong đó có 1 bị thương nặng, và người còn lại may mắn thoát nạn, theo hãng tin APA.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình nạn nhân. Thảm kịch này cho thấy một cách đau lòng về mức độ nghiêm trọng của tình hình tuyết lở hiện nay”, ông Gerhard Kremser, người đứng đầu lực lượng cứu hộ khu vực núi Pongau, cho biết, đồng thời nhấn mạnh “những cảnh báo rõ ràng và lặp đi lặp lại” về nguy cơ tuyết lở.

Khoảng 90 phút trước đó, một nữ vận động viên trượt tuyết đã thiệt mạng sau khi bị vùi lấp trong một trận tuyết lở ở khu vực Bad Hofgastein gần đó, ở độ cao khoảng 2.200 mét, theo APA cho biết.

Trước đó, một bé trai 13 tuổi và một người đàn ông 58 tuổi đã thiệt mạng trong hai vụ tuyết lở riêng biệt khi đang trượt tuyết tại các khu nghỉ dưỡng ở phía tây nước Áo.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một trận lở tuyết ở Pakistan hồi tháng 5/2023

Nguồn video: THĐT
#Thảm họa lở tuyết Áo #Nguy cơ tuyết lở #Thiệt mạng do tuyết lở #An toàn khi trượt tuyết #Lở tuyết ở Áo #tuyết lở

Bài liên quan

Thế giới

Lở tuyết ở Nepal, 7 người thiệt mạng

5 người leo núi và 2 hướng dẫn viên đã thiệt mạng trong một trận lở tuyết ở Nepal.

Theo Guardian, trận lở tuyết xảy ra trên núi Yalung Ri ở Nepal, khiến 5 người leo núi nước ngoài và 2 hướng dẫn viên người Nepal thiệt mạng.

"Tuyết lở ập xuống khu trại ở độ cao 4.900 mét trên núi Yalung Ri, khiến 5 người khác bị thương", Shailendra Thapa, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát vũ trang Nepal, cho biết.

Xem chi tiết

Thế giới

Số người tử vong vì lũ lụt, lở đất ở Châu Á vượt 1.500

Số nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất tại một số nước ở Châu Á đã tăng lên hơn 1.500 người.

AP đưa tin, tính đến ngày 5/12, số nạn nhân thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất trong những ngày qua tại một số khu vực ở Châu Á đã tăng lên hơn 1.500 người trong khi hàng trăm người vẫn mất tích.

Nguồn tin cho biết, 836 người được xác nhận đã tử vong ở Indonesia, 479 nạn nhân ở Sri Lanka và 185 người ở Thái Lan, cùng 3 người ở Malaysia.

Xem chi tiết

Thế giới

Hơn 300 người thiệt mạng vì lũ lụt và lở đất ở Indonesia

Số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa lũ lụt và lở đất những ngày qua ở Sumatra, Indonesia, đã tăng lên 303 người.

lu1.jpg
Theo Tân Hoa Xã, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia (BNPB) ngày 29/11 cho biết, tổng cộng 303 người thiệt mạng và 279 người vẫn mất tích sau khi lũ lụt và lở đất tấn công 3 tỉnh ở vùng Sumatra của Indonesia những ngày qua. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
lu2.jpg
"Tỉnh Bắc Sumatra là nơi có số thương vong cao nhất, với 166 người thiệt mạng và 143 người vẫn mất tích. Tại Tây Sumatra, 90 người được xác nhận đã tử vong và 85 người mất tích, trong khi Aceh có 47 người thiệt mạng và 51 người vẫn mất tích", người đứng đầu BNPB Suharyanto thông tin tại một cuộc họp báo.
Xem chi tiết

