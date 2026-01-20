Hơn 100 xe va chạm liên hoàn trên cao tốc ở Mỹ

Hơn 100 chiếc xe đâm vào nhau hoặc trượt khỏi đường cao tốc liên tiểu bang ở Michigan, Mỹ, giữa lúc tuyết rơi.

AP đưa tin, hơn 100 chiếc xe đã đâm vào nhau hoặc trượt khỏi đường cao tốc liên bang ở Michigan hôm 19/1 giữa lúc trời tuyết rơi.

"Vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng, trong đó có hơn 30 xe tải cỡ lớn, khiến cảnh sát bang Michigan phải đóng cửa ở cả hai chiều đường cao tốc liên bang I-196 vào sáng 19/1, ngay phía tây nam Grand Rapids, trong khi lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường", nguồn tin cho hay.

Vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng liên quan đến nhiều phương tiện khiến cảnh sát bang Michigan phải đóng cửa một tuyến đường cao tốc phía nam Grand Rapids ở quận Ottawa, Michigan, ngày 19/1/2026. Ảnh: WZZM/AP.

Cảnh sát bang cho biết thêm, nhiều người bị thương trong vụ tai nạn, nhưng chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

Pedro Mata Jr. kể lại rằng anh hầu như không thể nhìn thấy những chiếc xe phía trước vì tuyết rơi làm giảm tầm nhìn. Được biết, Pedro đang lái xe với tốc độ 32-40 km/h trước khi vụ tai nạn xảy ra. Vụ tai nạn là tác động mới nhất của cơn bão mùa đông lớn đang di chuyển khắp nước Mỹ.

Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ đã đưa ra cảnh báo về nhiệt độ cực lạnh hoặc khả năng xảy ra bão mùa đông ở một số tiểu bang, bắt đầu từ miền bắc Minnesota và trải dài về phía nam và đông đến Wisconsin, Indiana, Ohio, Pennsylvania và New York.

Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Ottawa ở Michigan cho biết đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra với những chiếc xe bị lật úp và trượt khỏi đường.

