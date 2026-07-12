Bão Bavi Hoành Hành Miền Đông Trung Quốc: Hơn 1 Triệu Người Sơ Tán Khẩn Cấp

Cơn bão Bavi với sức gió mạnh đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, buộc hơn 1,7 triệu người phải sơ tán. Cùng lúc, Philippines ghi nhậ

Bão Bavi đã chính thức đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc vào tối muộn ngày thứ Bảy, theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc. Dự báo, cơn bão sẽ dần suy yếu khi đi sâu vào đất liền.

Diễn biến và Tác động của Bão Bavi

Trước khi vào Trung Quốc, bão Bavi đã gây ra gió mạnh và mưa lớn tại các đảo phía nam Nhật Bản và Đài Loan. Đây là cơn bão thứ hai đổ bộ vào Trung Quốc chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, sau cơn bão Maysak vào ngày 3 tháng 7.

Cơn bão Bavi mang theo gió giật mạnh nhất vùng tâm bão lên tới 144 km/h (89 dặm/giờ), khiến giới chức Trung Quốc phải gấp rút sơ tán hơn 1,7 triệu người và ban hành cảnh báo cấp độ cao.

Quy mô sơ tán và các biện pháp ứng phó

Tại tỉnh Chiết Giang, tính đến sáng thứ Bảy, chính quyền đã sơ tán hơn 1,7 triệu dân. Thành phố Thượng Hải cũng đã di dời khoảng 34.000 cư dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Các thành phố ven biển khác như Ninh Đức (tỉnh Phúc Kiến) cũng đã sơ tán hơn 3.700 người từ tối thứ Sáu.

Chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã huy động hơn 17.000 nhân viên cứu hộ khẩn cấp sẵn sàng ứng phó. Trung tâm thời tiết Trung Quốc đã phát cảnh báo bão màu cam, mức cao thứ hai, dẫn đến việc nhiều trường học và dịch vụ phà tạm dừng hoạt động. Hàng trăm chuyến bay bị hủy và một số tuyến đường sắt cao tốc cũng ngừng hoạt động.

Đáng chú ý, trung tâm này còn đưa ra cảnh báo đỏ về mưa bão đầu tiên trong năm vào thứ Bảy.

Để hỗ trợ công tác phòng chống và cứu trợ khẩn cấp, chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 40 triệu nhân dân tệ (tương đương 5,9 triệu USD) từ quỹ cứu trợ thiên tai trung ương cho hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến.

Thảm kịch tại Philippines

Trong khi đó, tại Philippines, ít nhất 17 người đã thiệt mạng, chủ yếu do sạt lở đất gây ra bởi mưa gió mùa tăng cường bởi bão Bavi. Tại tỉnh Sarangani, một trận sạt lở đất đã vùi lấp một ngôi làng, cướp đi sinh mạng của ít nhất 10 người và làm 3 người khác mất tích.

Một sự cố tương tự tại tỉnh Lanao del Sur cũng khiến 5 người chết và 6 người mất tích. Ngoài ra, hai người đã chết đuối do lũ lụt tại tỉnh Bukidnon.

Khoảng 11.000 người dân Philippines đã phải di dời đến 77 khu trú ẩn khẩn cấp do thời tiết xấu.