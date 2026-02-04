Bangladesh phát hiện loại virus từ dơi có thể gây bệnh nặng ở người

Các bác sĩ Bangladesh vừa phát hiện một loại virus do dơi mang có thể gây bệnh nặng ở người, với triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với virus Nipah.

Theo daibieunhandan.vn, các bác sĩ Bangladesh vừa phát hiện một loại virus từ dơi có thể gây bệnh nặng ở người, với triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với virus Nipah. Theo đó, Pteropine orthoreovirus (PRV) là tác nhân gây bệnh ở 5 bệnh nhân tại Bangladesh.

Bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện điển hình từng thấy ở Nipah như sốt, khó thở, nôn mửa, mệt mỏi và triệu chứng thần kinh. Tuy nhiên, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã loại trừ Nipah, buộc giới chuyên môn phải tìm nguyên nhân khác.

Dơi ăn quả Pteropid (cáo bay) là vật chủ truyền bệnh. Ảnh minh họa/Internet

Phân tích di truyền chuyên sâu trên các mẫu ngoáy họng lưu trữ cho thấy vật liệu di truyền của PRV hiện diện trong bệnh phẩm. Các nhà nghiên cứu không phát hiện nguyên nhân virus hay vi khuẩn nào khác trong mẫu, củng cố mối liên hệ giữa PRV và bệnh.

Nghiên cứu qua đó bổ sung PRV vào danh sách các virus do dơi truyền có khả năng gây bệnh cho người tại Bangladesh - quốc gia vốn đã ghi nhận nhiều đợt bùng phát bệnh lây từ động vật.

Điểm chung đáng chú ý là cả 5 bệnh nhân đều uống nhựa chà là tươi ngay trước khi phát bệnh. Dơi ăn quả thường tiếp cận các dụng cụ hứng nhựa, để lại nước bọt hoặc chất thải. Điều này tạo điều kiện để virus xâm nhập trực tiếp vào nguồn thực phẩm của con người.

Những bệnh nhân đã uống nhựa cây chà là tươi, một loại chất lỏng ngọt thường được thu hoạch vào mùa đông và thường được dơi tiếp cận. Ảnh daibieunhandan.vn

Nghiên cứu bổ sung do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ cũng phát hiện các chủng PRV liên quan chặt chẽ ở dơi sống gần khu vực cư trú của bệnh nhân dọc lưu vực sông Padma, củng cố giả thuyết dơi là nguồn lây...

Tiến sĩ Nischay Mishra, Phó giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Mailman (Đại học Columbia), nhận định nguy cơ bệnh liên quan đến việc uống nhựa chà là tươi “không chỉ giới hạn ở virus Nipah”, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình giám sát phổ rộng để phát hiện sớm virus mới nổi từ dơi...

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học Emerging Infectious Diseases.

Trước đó, virus Nipah - mầm bệnh nguy hiểm với tỷ lệ tử vong lên tới 75% - vừa xuất hiện trở lại tại Ấn Độ sau gần hai thập kỷ, dù mới chỉ ghi nhận 2 ca nhiễm.

Bộ Y tế Ấn Độ xác nhận tất cả những người có tiếp xúc với các ca nhiễm, được theo dõi đều không có triệu chứng và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus Nipah. Hoạt động giám sát tăng cường, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều tra thực địa đã được thực hiện thông qua nỗ lực phối hợp của các cơ quan y tế Trung ương và bang, đảm bảo ngăn chặn kịp thời các trường hợp mắc bệnh. Cho đến nay, chưa phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh virus Nipah nào khác. Nhà chức trách Ấn Độ nhấn mạnh tình hình đang được theo dõi liên tục và tất cả các biện pháp y tế công cộng cần thiết đều đã được thực hiện.

Theo SKĐS, virus Nipah (NiV) là một loại virus lây truyền từ động vật sang người, có nghĩa là nó có thể lây lan giữa động vật và người. Dơi ăn quả là động vật chứa virus Nipah trong tự nhiên.

Để phòng bệnh lây từ dơi, không uống nhựa chà là tươi, rửa sạch, gọt vỏ trái cây và một số biện pháp phòng bệnh.

Đối với những người sinh sống hoặc đi du lịch đến các khu vực có dịch, việc phòng ngừa tập trung vào các nguyên tắc cốt lõi:

Hạn chế tiếp xúc nguồn bệnh: Tránh xa các khu vực dơi cư ngụ và không tiếp xúc với động vật có biểu hiện bệnh (đặc biệt là lợn).

An toàn thực phẩm: Tuyệt đối không uống nhựa cây chà là tươi hoặc lên men trừ khi đã được đun sôi. Luôn rửa sạch bằng nước sạch và gọt vỏ trái cây; loại bỏ ngay trái cây rơi dưới đất hoặc có vết cắn của động vật.

Bảo hộ lao động: Đeo găng tay và mặc quần áo bảo hộ khi xử lý, giết mổ động vật ốm hoặc nghi nhiễm bệnh.

Phòng lây nhiễm từ người sang người: Vệ sinh tay thường xuyên, đặc biệt là sau khi thăm người bệnh. Tránh tiếp xúc gần không bảo vệ với máu hoặc dịch cơ thể của bệnh nhân. Áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng ngừa lây truyền qua tiếp xúc, giọt bắn và không khí cho cả trường hợp nghi ngờ và xác nhận nhiễm bệnh.