Xã hội

Bàng hàng phát hiện thi thể người đàn ông tại Công viên Võ Thị Sáu

Nhiều người dân đi tập thể dục tại Công viên Võ Thị Sáu, TP Hà Nội bàng hoàng khi phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nghi do tự thiêu.

Gia Đạt

Sáng 2/10, trong lúc tập thể dục tại Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội), nhiều người dân phát hiện một người đàn ông đã tử vong, nghi do tự thiêu.

557860490-3337830226359408-4982595211614323270-n.jpg
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Bạch Mai nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo ghi nhận tại hiện trường, thi thể người đàn ông nằm cạnh gốc cây, bên cạnh nạn nhân là chiếc xe máy và người phụ nữ gào khóc thảm thiết khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.

Lãnh đạo UBND phường Bạch Mai cho biết, theo thông tin ban đầu người đàn ông tử vong trú tại phường Hoàng Mai. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an phường phối hợp với Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ khiến 3 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#công viên Võ Thị Sáu #thi thể người đàn ông #tự thiêu #Hà Nội #điểm phát hiện

