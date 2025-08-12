Hà Nội

"Bản sao Lưu Diệc Phi” Vương Sở Nhiên quyến rũ gây mê

Giải trí

Ngoài diễn xuất, diện mạo của Vương Sở Nhiên được đánh giá cao. "Bản sao Lưu Diệc Phi" có đôi chân dài thẳng tắp, gương mặt đẹp không góc chết.

Thu Cúc (tổng hợp)
Gương mặt lẫn khí chất của Vương Sở Nhiên có nét giống Lưu Diệc Phi. Bởi vậy, Vương Sở Nhiên (trái) được mệnh danh là bản sao của Lưu Diệc Phi. Ảnh: Arttimes.
Vương Sở Nhiên kém Lưu Diệc Phi 21 tuổi. Ảnh: Dân Việt.
Bản sao Lưu Diệc Phi cuốn hút mọi ánh nhìn khi mặc gợi cảm. Ảnh: Weibo Vương Sở Nhiên.
Vương Sở Nhiên khoe đôi chân thẳng tắp, vòng một căng đầy tại một sự kiện. Ảnh: Arttimes.
"Thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới" gợi cảm khi diện váy hai dây xẻ tà cao trên bãi biển. Ảnh: Weibo Vương Sở Nhiên.
Theo Znews, Vương Sở Nhiên được đánh giá là những tiểu hoa đán tiềm năng của lứa sinh sau năm 1995. Cô có biểu cảm tự nhiên, diễn xuất khá. Ảnh: Weibo Vương Sở Nhiên.
Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, Vương Sở Nhiên tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Ảnh: Weibo Vương Sở Nhiên.
Cô từng đóng Tướng quân ở trên, ta ở dưới, Thanh Bình Nhạc, Yến Vân Đài, Thượng Thực, Nghe nói em thích tôi. Ảnh: Znews.
Theo Tiền Phong, khi đảm nhận vai nữ chính trong phim Nghe nói em thích tôi, Vương Sở Nhiên diễn tốt đến mức nhiều khán giả chỉ trích nam chính vì anh đã đối xử lạnh nhạt với cô trong phim. Ảnh: Tiền Phong.
Tạo hình cổ trang của Vương Sở Nhiên trong phim Còn ra thể thống gì nữa gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh: Tiền Phong.
"Tiểu Lưu Diệc Phi" kín tiếng về chuyện tình cảm. Ảnh: Znews.
#Lưu Diệc Phi #bản sao Lưu Diệc Phi #diễn viên Lưu Diệc Phi #Vương Sở Nhiên

