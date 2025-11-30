Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học

Băn khoăn vẫn học tủ, học mẫu với cách thi mới, chuyên gia nói gì?

Nhiều ý kiến cho rằng, Chương trình Giáo dục phổ thông mới hướng đến việc tránh học tủ, học mẫu, nhưng thực tế, nó lại tạo nên một dạng học tủ, học mẫu khác.

Mai Loan

Chương trình GDPT môn Ngữ văn mới hướng tới việc hạn chế học tủ, học mẫu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thực tế lại xuất hiện một dạng học tủ – học mẫu khác. Mối lo ngại nằm ở việc cả người dạy và người học cố gắng “nằm lòng” những mẫu trả lời, cách viết đoạn, bài văn rập khuôn, hệ quả của việc công bố ma trận và cấu trúc đề thi minh họa từ sớm rồi “đẽo chân cho vừa giày”.

Không ít giáo viên dạy học sinh theo lối: tác phẩm A của nhà văn B… với những diễn giải sáo mòn, giống nhau về “nội dung tư tưởng sâu sắc, nghệ thuật đặc sắc, độc đáo, tác giả tài năng, tâm huyết…”. Điều này được xem như một dạng “tủ mẫu” mới.

PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, Chủ biên Chương trình GDPT môn Ngữ văn 2018 đã có trao đổi xung quanh băn khoăn này.

Cần xây dựng ma trận và cấu trúc đề thi được minh họa trước

PGS.TS Đỗ Ngọc Thống cho rằng, việc Bộ GD&ĐT xây dựng ma trận và cấu trúc đề thi được minh họa trước là cần thiết, vì nhiều lí do, trong đó có việc đáp ứng yêu cầu của Chương trình (CT) 2018.

Ở phần đánh giá, CT yêu cầu: “Học sinh cần được hướng dẫn tìm hiểu để có thể nắm vững mục tiêu, phương pháp và hệ thống các tiêu chí dùng để đánh giá...”. CT 2018 chủ trương không đánh đố học sinh, công khai tất cả các tiêu chí, yêu cầu và cách thức đánh giá.

do-ngoc-thong.jpg
PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, Tổng Chủ biên chương trình môn Ngữ Văn 2018. Ảnh: Mai Loan.

Hơn nữa, để chỉ đạo dạy học thống nhất trong toàn quốc, để các nhà trường có phương hướng chung về đánh giá, thi cử… Bộ GD&ĐT cần có những yêu cầu mang tính định hướng.

Yêu cầu ấy thể hiện ở những quy định về phạm vi, cấu trúc, định dạng và mô hình đề thi. Những quy định này cần thông báo sớm, rộng rãi để tất cả mọi học sinh và nhà trường cả nước không bị động, bất ngờ; có phương hướng dạy học...

Theo PGS.TS Đỗ Ngọc Thống, điều quan trọng là .xem xét quy định về cấu trúc, phạm vi và mô hình đề minh họa của Bộ GD&ĐT đã phản ánh đúng yêu cầu và định hướng đánh giá của CT Ngữ văn 2018 hay không.

Cụ thể, đánh giá được năng lực đọc và viết; các văn bản ngữ liệu mới, không có trong SGK; Học sinh chỉ có thể tự suy nghĩ và trả lời câu hỏi, viết đoạn và bài văn bằng lời văn của mình, không chép được văn mẫu…

Tất nhiên với những đề thi cụ thể vẫn cần phải suy nghĩ để biên soạn tốt hơn, như cách nêu các câu hỏi đọc hiểu cũng như yêu cầu viết cần đa dạng, phong phú, kiểm tra được thực chất năng lực tiếp nhận và tạo lập văn bản tốt hơn.

Học tủ, học mẫu không xuất phát từ việc công bố ma trận đề thi

PGS.TS Đỗ Ngọc Thống cho hay, việc công bố “ma trận và cấu trúc đề thi được minh họa trước” đã dẫn tới băn khoăn, “cả người dạy – người học đều cố gắng “nằm lòng” những mẫu câu trả lời, cách viết đoạn văn, bài văn rập khuôn”. Tuy nhiên, theo ông, điều đó chỉ đúng về hình thức bên ngoài thôi.

truong-dai-mo.jpg
Học sinh Trường THPT Đại Mỗ (Hà Nội) hào hứng trong tiết học môn Ngữ văn. Ảnh: GVCC.

“Đúng là đề thi về đọc hiểu và viết có những yêu cầu chung, có thể khái quát thành mô hình chung để dạy cách thức, phương pháp đọc và viết… Nhưng trước một đề cụ thể, học sinh không thể làm bài bằng cách trả lời các câu chung chung như vậy được”, ông Thống nói.

Lý do là vì, theo PGS Thống, phân tích, đánh giá một tác phẩm đúng là phải nêu được các giá trị nội dung và nghệ thuật, nhưng không thể nêu chung chung. Không thể ở tác phẩm nào cũng chỉ nêu “nội dung tư tưởng sâu sắc, nghệ thuật đặc sắc - độc đáo, tác giả tài năng tâm huyết…”, mà phải chỉ ra nội dung tư tưởng của tác phẩm cụ thể ấy sâu sắc ở chỗ nào. Cũng như cần phân tích thành công nghệ thuật của tác phẩm ấy như thế nào gắn với mỗi văn bản- tác phẩm cụ thể.

Bởi mỗi tác phẩm theo một thể loại, có nội dung và hình thức nghệ thuật khác nhau… Các đơn vị tiếng Việt cũng thế. Học sinh được học vai trò và tác dụng của biện pháp tu từ nào đó, nhưng khi làm bài rõ ràng phải chỉ ra tác dụng cụ thể của biện pháp ấy trong việc biểu đạt nội dung cụ thể gắn với một văn bản cụ thể chứ không thể nêu tác dụng chung chung được.

Giáo viên cần dạy đọc hiểu và dạy viết sâu hơn

Để tránh việc học tủ, học mẫu, mất đi tinh thần của CT 2018, theo PGS.TS Đỗ Ngọc Thống giáo viên Ngữ văn có vai trò rất quan trọng, cần có những lưu ý trong quá trình dạy học.

Cụ thể, về đọc hiểu, giáo viên không nên chỉ dừng lại bề nổi của văn bản, chỉ luyện cho học sinh nhận biết các yếu tố hình thức của tác phẩm một cách rời rạc, manh mún… Vẫn là 3 mức độ (biết, hiểu, vận dụng) nhưng cách hỏi cần chú ý tính hệ thống và nghĩa lí của câu hỏi, phù hợp với đối tượng.

Câu hỏi trong đề cũng như trong khi dạy học cần đa dạng, phong phú, tránh được những câu hỏi ít ý nghĩa, biết chẳng để làm gì…

Một đề thi tốt nghiệp môn Ngữ văn có 5 câu hỏi thì cần cân nhắc để 5 câu ấy có hệ thống, giúp cho việc hiểu đúng, hiểu sâu thông điệp của tác phẩm… Trong trường hợp các câu hỏi đọc hiểu chưa khai thác hết độ sâu của văn bản, cần nêu yêu cầu ấy vào phần viết để đánh giá chính xác hơn năng lực cảm thụ, tiếp nhận tác phẩm của người học…

Về viết, cần tập trung dạy cho học sinh cách nghĩ, cách nhìn nhận đánh giá của riêng cá nhân và cách diễn tả, thể hiện nhưng suy nghĩ của mình một cách sáng sủa, từ đúng đến hay, có sáng tạo càng tốt.

Khi ra đề phần viết, cần suy nghĩ cách nêu vấn đề từ câu dẫn đến câu lệnh sao cho vừa rõ ràng, chính xác, vừa gây được cảm hứng cho người viết bài; tránh cứng nhắc, mòn sáo, rắc rối, phức tạp, mơ hồ, hiểu theo nhiều cách.

#Học tủ #học mẫu #môn Ngữ văn #Đỗ Ngọc Thống

Bài liên quan

Nhà Khoa học

Chuyên gia chỉ lý do không tải “tài liệu 88 trang”, kể cả từ người quen

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo tuyệt đối không mở, tải bất kỳ "tài liệu 88 trang" nào, kể cả từ người quen. Không đăng nhập vào bất kỳ đường link lạ nào.

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, nhiều đối tượng lợi dụng sự lan truyền của “tài liệu 88 trang” để phát tán link giả mạo dưới dạng PDF, file nén hoặc đường link rút gọn.

Tuyệt đối không được chia sẻ hay lan truyền các nội dung liên quan tài liệu 88 trang

Xem chi tiết

Nhà Khoa học

GS Hoàng Bảo Châu trong ký ức xúc động của học trò, đồng nghiệp

Trong ký ức học trò và đồng nghiệp, GS.BS Hoàng Bảo Châu luôn là biểu tượng lớn của Đông y Việt Nam, với học thuật uyên bác và y đức trọn vẹn.

GS Hoàng Bảo Châu sinh năm 1929, quê gốc ở xã Tiên Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, nay là xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An. Ông đã từ trần hồi 19 giờ 8 phút ngày 23/11/2025, hưởng thọ 97 tuổi.

Năm 2022, TTND.GS.BS Hoàng Bảo Châu đã được vinh danh Trí thức Khoa học và công nghệ tiêu biểu. Ông là nhà khoa học lớn tuổi nhất được Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vinh danh năm đó.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học

Mãi nhớ GS Hoàng Bảo Châu, tượng đài của nền Y học cổ truyền Việt Nam

GS.BS Hoàng Bảo Châu, cây đại thụ nền Y học cổ truyền Việt Nam vừa qua đời để lại khoảng trống lớn và niềm tiếc thương vô hạn.

TTND.GS.BS. Hoàng Bảo Châu, cây đại thụ của nền y học cổ truyền Việt Nam đã qua đời ngày 23/11/2025. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống lớn trong giới chuyên môn và trong lòng nhiều thế hệ học trò.

Hơn nửa thế kỷ cống hiến, GS Hoàng Bảo Châu được kính trọng như biểu tượng của sự bền bỉ, cẩn trọng và lòng thương yêu người bệnh, trọn đời tận hiến cho nghiên cứu, giảng dạy và chữa bệnh.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới