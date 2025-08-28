Hà Nội

Sống Khỏe

Bác sĩ mách cách phòng bệnh mùa tựu trường cho trẻ

Bác sĩ Khôi khuyến cáo phụ huynh cần chủ động phòng tránh các bệnh dễ lây lan như cúm, viêm họng, tiêu chảy... cho trẻ chuẩn bị vào năm học mới.

Thúy Nga

Tựu trường là thời điểm trẻ trở lại môi trường học tập đông đúc, tiếp xúc gần gũi với bạn bè và thầy cô. Đây cũng là giai đoạn nhiều bệnh truyền nhiễm dễ lây lan, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập của trẻ.

BS.CK1 Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo phòng ngừa một số bệnh thường gặp trong thời gian này.

tuu-truong.jpg
Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Khôi có 4 nhóm bệnh phụ huynh cần quan tâm như: Bệnh lý hô hấp: Phần lớn là do siêu vi gây ra và thường lây qua giọt bắn, ho, hắt hơi…Những bệnh thường gặp gồm có cúm mùa, viêm họng, viêm amidan, viêm phế quản, Covid 19 các biến chủng vẫn còn lưu hành…

Bệnh lý tiêu hóa: Hầu hết trẻ sẽ sinh hoạt chung, cầm nắm chung các vật phẩm, thực phẩm, nước uống... dễ dẫn đến các bệnh như rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy cấp, tay chân miệng (qua dịch tiết từ nước bọt, dịch mũi, phân).

Bệnh lây truyền đã có vắc xin ngừa bệnh: Đây là nhóm bệnh truyền nhiễm tuy nhiên trẻ có thể chưa tiêm ngừa hoặc tiêm ngừa không đầy đủ, như bạch hầu, uốn ván, ho gà, sởi, quai bị, rubella thủy đậu.

529872679-1237870688374918-7393972315375739256-n.jpg
Thăm khám cho trẻ tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Những bệnh lý khác lây truyền do thói quen ăn uống, vệ sinh kém... như nhiễm ký sinh trùng đường ruột (giun,sán), lây qua tay, khăn, chậu rửa chung ( viêm kết mạc)

Trẻ cần tiêm ngừa đầy đủ theo lịch.

Theo bác sĩ Khôi, phụ huynh hoàn toàn có thể chủ động để bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ mắc bệnh bằng cách:

Nên bổ sung đầy đủ chất các nhóm chất và cho trẻ ăn chín, uống sôi.

Thường xuyên nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Cha mẹ cũng nên nhắc trẻ đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, che miệng khi ho, hắt hơi và báo cho giáo viên nếu có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi để kịp thời xử lý và tránh lây lan ra môi trường xung quanh.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bệnh lý, bác sĩ Khôi nhắn nhủ phụ huynh sớm đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám để kịp thời điều trị.

