Bác sĩ khuyên tầm soát tim mạch để phát hiện sớm bệnh

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới.

Theo thống kê của Bộ Y tế, mỗi năm Việt Nam có đến 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm khoảng hơn 30% số tử vong và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong nhóm bệnh không lây nhiễm. Đây là con số thực sự đáng báo động.

Bệnh tim mạch hiện là gánh nặng y tế lớn nhất toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có tới 17,9 triệu người tử vong do các bệnh tim mạch, tương đương 32% tổng tử vong toàn cầu. Cứ hai giây lại có một người lên cơn nhồi máu cơ tim; cứ ba giây lại có một người đột quỵ.

Ở khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ tử vong do tim mạch cao hơn châu Âu tới 50%. Riêng tại Việt Nam, khoảng một phần tư dân số trưởng thành mắc tăng huyết áp; tỷ lệ đái tháo đường đã tăng gấp ba lần trong vòng một thập kỷ; số bệnh nhân suy tim dự kiến đạt tới hai triệu người vào năm 2030.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, theo Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà, trong những năm qua, ngành tim mạch Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh.

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai thành công, đặc biệt là can thiệp mạch vành phức tạp, phẫu thuật tim ít xâm lấn, can thiệp các bệnh tim bẩm sinh phức tạp… Ngoài ra, thời gian gần đây, kỹ thuật can thiệp tim bào thai đã đánh dấu một cột mốc quan trọng, thể hiện trình độ chuyên môn của chúng ta ngày càng tiệm cận chuẩn khu vực và quốc tế.

Trình độ và năng lực của đội ngũ y, bác sĩ tim mạch Việt Nam ngày càng được khẳng định, không chỉ qua việc làm chủ các kỹ thuật khó mà còn bởi tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nhuần nhuyễn, khoa học và hiệu quả giữa các chuyên khoa, các bệnh viện trong chăm sóc và điều trị người bệnh tim mạch.

Theo chuyên gia y tế, các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì, hút thuốc lá, lối sống ít vận động… đang ngày càng gia tăng, đặc biệt đáng lo ngại là sự trẻ hóa độ tuổi mắc bệnh.

Tuy nhiên, bệnh tim mạch có thể giảm đi nếu mỗi người chủ động tầm soát sớm và theo dõi sức khỏe tim mạch thường xuyên.

Theo bác sĩ Dương Thị Mỹ Hảo – Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn chia sẻ trên daibieunhandan.vn, tầm soát tim mạch giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, xơ vữa động mạch hay các rối loạn nhịp tim. Khi được kiểm tra đầy đủ, bác sĩ có thể đánh giá chính xác mức độ tổn thương của tim và mạch máu, từ đó đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, trúng đích và kịp thời.

Bên cạnh đó, việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm giúp giảm biến chứng, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Điều quan trọng là không chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới đi khám, vì lúc đó bệnh có thể đã tiến triển nặng hơn rất nhiều.

Ai cũng có thể mắc bệnh tim mạch, nhưng một số nhóm đối tượng cần tầm soát sớm và định kỳ hơn như: Người bị tăng huyết áp; người thừa cân, béo phì; người mắc các bệnh mạn tính như bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), tiểu đường, rối loạn mỡ máu hay bệnh tự miễn; người hút thuốc lá hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc; người có lối sống thiếu lành mạnh như thức khuya, căng thẳng kéo dài, ít vận động hoặc sử dụng nhiều rượu bia.

Những nghề nghiệp phải ngồi hoặc đứng nhiều như nhân viên văn phòng, giáo viên, nhân viên bán hàng hay phụ nữ mang thai cũng có nguy cơ cao hơn bình thường.

Đồng thời, với xu hướng bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa như hiện nay, những trẻ có bố hoặc mẹ từng mắc bệnh tim, hay người trên 40 tuổi cũng nên kiểm tra tim mạch định kỳ tại các cơ sở y tế. Những người xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ như đau ngực, khó thở, rối loạn nhịp tim, chóng mặt, đổ nhiều mồ hôi hoặc ngất cũng cần được thăm khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ khuyến cáo, mỗi người có thể trạng và mức độ nguy cơ khác nhau. Vì vậy, việc thăm khám với bác sĩ chuyên khoa tim mạch là rất cần thiết để xây dựng lộ trình tầm soát và phương án phòng ngừa phù hợp, giúp bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện.