Kịp thời cứu sống nam thanh niên bị chấn thương tim

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện báo động đỏ, phẫu thuật tối cấp cứu để giành sự sống cho bệnh nhân chấn thương tim nguy kịch.

Theo đó, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh nam, 32 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở, mạch nhanh sau chấn thương. Kết quả siêu âm, chẩn đoán hình ảnh cho thấy tụ máu màng ngoài tim lượng nhiều, dấu hiệu chèn ép tim cấp.

Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện. Các bác sĩ thuộc chuyên khoa Phẫu thuật tim mạch – lồng ngực, Gây mê hồi sức… nhanh chóng hội chẩn và chỉ định phẫu thuật tối cấp cứu, song song với việc liên hệ phòng mổ, dự trù máu. Chỉ sau 30 phút từ khi nhập viện, người bệnh đã được chuyển thẳng đến phòng phẫu thuật.

Ê - kíp bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, với những ca chấn thương tim, “thời gian là vàng”, quyết định trực tiếp đến cơ hội sống của người bệnh.

Kíp phẫu thuật đã tiến hành mở ngực kiểm tra, thấy đụng dập rách màng tim, rách thất trái. Các bác sĩ lấy toàn bộ số máu đông vị trí màng ngoài tim, xử trí làm sạch và khâu phục hồi vùng cơ tim bị rách, kiểm soát hoàn toàn điểm chảy máu. Nhờ xử trí khẩn trương, hoạt động tim được giải phóng, huyết động ổn định.

Sau phẫu thuật, người bệnh tỉnh táo. Hiện tại sức khỏe người bệnh ổn định và đang được theo dõi và điều trị tại Khoa Phẫu thuật - Can thiệp Tim mạch và Lồng ngực.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, chấn thương tim là tổn thương nguy hiểm, người bệnh chỉ có thể cứu sống nếu được phát hiện sớm và phẫu thuật kịp thời.