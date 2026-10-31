Bắc Ninh siết kiểm tra cuối năm, mạnh tay xử lý hàng giả và hàng lậu

Trước những diễn biến phức tạp của thị trường, lực lượng Quản lý thị trường Bắc Ninh đã đồng loạt ra quân, mạnh tay xử lý hàng loạt hành vi gian lận thương mại.

Riêng trong tháng 10, đơn vị đã kiểm tra 163 vụ, phát hiện và xử lý 159 vụ vi phạm (tăng lần lượt 49 vụ kiểm tra và 70 vụ xử lý so với tháng 9). Các hành vi vi phạm nhức nhối tập trung vào kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm nhãn hàng hóa và kinh doanh hàng cấm.

Các vụ việc vi phạm lớn liên tục bị phanh phui qua công tác trinh sát. Điển hình, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp cùng Công an phường Kinh Bắc đột xuất kiểm tra hộ kinh doanh Nguyễn Đức Tài (đường Trần Hưng Đạo, phường Kinh Bắc), thu giữ 1.028 sản phẩm giả mạo các thương hiệu danh tiếng thế giới như Gucci, Dior, Louis Vuitton, Hermès... với tổng trị giá niêm yết lên tới 358,8 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH Thương mại Hiếu Linh VINA trên địa bàn phường.

Cán bộ quản lý thị trường kiểm tra tại kho hàng của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hiếu Linh VINA (phường Kinh Bắc). Ảnh baobacninh.vn

Hàng giả, hàng nhái và hàng nhập lậu không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ mà còn gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước và đe dọa trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng. Qua đợt kiểm tra, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1,6 tỷ đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiêu hủy và buộc tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm không còn giá trị sử dụng trị giá hơn 454 triệu đồng, cùng gần 10,8 tỷ đồng trị giá hàng hóa bị tịch thu đang chờ xử lý.

Càng về thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng cũng là lúc các đối tượng buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả gia tăng thủ đoạn hoạt động tinh vi. Nhằm giữ vững trật tự thị trường, lực lượng Quản lý thị trường sẽ tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn, phối hợp liên ngành kiểm tra định kỳ lẫn đột xuất. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận thương mại sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh chân chính.